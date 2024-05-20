Blue Origin запустила в космос туристичну ракету: на борту – 90-річний астронавт

Екіпаж, який полетів у космос в рамках туристичної місії NS-25, складається з 6 пасажирів

Туристична ракета New Shepard вперше за майже два роки успішно доставила у космос 6 пасажирів, серед яких 90-річний колишній астронавт.

Суборбітальна пілотована ракета з капсулою стартувала з майданчика компанії Blue Origin, заснованої Джеффом Безосом, 19 травня о 17:30 за київським часом, повідомляє CNN.

19 травня туристична ракета злетіла зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку. Ракета пронесла капсулу повз лінію Кармана – зону на висоті 100 кілометрів над поверхнею Землі.

На піку польоту пасажири прожили кілька хвилин невагомості та побачили Землю з космосу крізь ілюмінатори кабіни.

Кого Blue Origin доставила в космос?

На борту туристичної ракети були:

співзасновник венчурного фонду Industrious Ventures Мейсон Енджел;

засновник французької крафтової пивоварні Brasserie Mont-Blanc Сільвен Широн;

інженер-програміст і підприємець Кеннет Хесс;

бухгалтерка на пенсії та мандрівниця Керол Шаллер;

авіатор Гопі Тхотакура, який став першим уродженцем Індії, який полетів у космос як турист;

а також Ед Дуайт – капітан Повітряних сил США у відставці, якого у 1961 році тодішній президент Джон Кеннеді обрав першим в історії США темношкірим кандидатом в астронавти.

У 1960-х Ед Дуайт закінчив навчання в Школі пілотів аерокосмічних досліджень і отримав рекомендацію Повітряних сил, але не потрапив до Корпусу астронавтів NASA. Натомість він став підприємцем і скульптором.

"Я думав, що мені в житті це не знадобиться. Але я помилився. Мені це було дуже потрібно. Це досвід, який змінює життя", – сказав Дуайт про політ.

Він опинився на самому краю космосу у віці 90 років, ставши найстарішою людиною, яка досягнула такої висоти, і перевершивши астронавта-рекордсмена Вільяма Шетнера.

Запуск ракети відбувся після успішної наукової місії без екіпажу в грудні 2023 року – першого польоту New Shepard після аварії, що сталася у вересні 2022 року.

Ракету відправили у космос в рамках туристичної місії NS-25. Загалом це вже сьомий політ Blue Origin у космос з екіпажем.

Нагадаємо, раніше американський космічний корабель Peregrine, який мав доставити прапор України на Місяць, не зміг досягти цілі та згорів в атмосфері.