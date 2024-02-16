Для вивчення близьких і далеких галактик: NASA запустить новий космічний телескоп

У 2030 році американське космічне агентство NASA запустить нову космічну місію, яка досліджуватиме джерела ультрафіолетового світла у Всесвіті.

Для цього агентство випустить у космос новий телескоп UVEX (UltraViolet EXplorer), йдеться на сайті компанії NASA.

UVEX планують запустити в рамках місії Astrophysics Medium-Class Explorer.

Очікується, що новий телескоп зможе вказувати на джерела ультрафіолетового світла у Всесвіті, фіксувати вибухи, які слідують за спалахами гравітаційних хвиль, спричинених злиттям нейтронних зірок.

Спіральна галактика NGC 1097, яку зафіксував телескоп Хаббл. NASA/Hubble & NASA, D. Sand, K. Sheth

Також телескоп вивчатиме вибухи зірок.

"Він допоможе краще зрозуміти природу як близьких, так і далеких галактик, а також стежити за динамічними подіями в нашому мінливому Всесвіт", – повідомила співробітниця NASA Нікола Фокс.

Зазначається, що ультрафіолетові дослідження телескопа UVEX доповнять дані інших місій, які проводять і продоводитимуть в цьому десятилітті.

Зокрема, йдеться про місію Euclid та дослідження космічного телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope NASA, який NASA запустить до травня 2027 року.

Раніше ми повідомляли, що японське агентство аерокосмічних досліджень опублікувало перші знімки рентгенівського космічного телескопа XRISM.