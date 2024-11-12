Гнів через обстріли та песимізм через перемогу Трампа: які настрої панують в українських соцмережах

Минулого тижня у дописах українців у соцмережах переважав гнів.

Серед головних причин – постійні обстріли, розстріли полонених, залучення у війну КНДР, "закон про дрова" та побоювання через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Про це повідомила організація CAT-UA, яка дослідила емоції та теми в українському інформаційному просторі з 2 по 8 листопада 2024 року.

Важливою темою минулого тижня стали російські атаки українських міст "Шахедами", обстріли Харкова і Запоріжжя КАБами, а також наступ РФ на фронті.

Увагу привернули й успіхи бригад зі знищення ворожої техніки та військових, робота ППО.

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Перемога Дональда Трампа на виборах у США стала причиною песимістичних розмов про скорочення допомоги, примус до миру і перемовин з РФ.

Однак позитиву додала новина, що чинна адміністрація спрямує всі запаси коштів на допомогу Україні та вже надала дозвіл для американських підрядників працювати на нашій території.

Також позитивне враження справило посилення європейської підтримки й долучення до неї Південної Кореї на тлі перших зіткнень з військовими КНДР.

Деякі експерти вбачають у Трампі переваги для України. Зокрема, що він може поладнати з Володимиром Зеленським через їхню любов до "простих рішень".

Минулого тижня також з’явилася новина про перші зіткнення сил оборони з військами КНДР, яку підтвердив міністр оборони Рустам Умєров. Вона спричинила гнів та тривогу серед українців.

Трохи "розрядив ситуацію" твіт журналіста Financial Times про те, що корейці, які на батьківщині не мали доступу до інтернету, після його отримання "підсіли" на порно.

Приводом для радості й надії стали повідомлення про оборонні розробки України (крилаті та балістичні ракети, зокрема "Грім-2") та про їхню підтримку з боку іноземних партнерів.

Директор "Спецтехноекспорту" пообіцяв наступного року виробити власні ракети. Також міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін розповів про меморандум з бельгійською компанією Thales, який дозволить виробляти в Україні ракети для протидії ворожим дронам. Однак ці новини поширюють переважно новинні канали.

Додав оптимізму удар по кораблях каспійської флотилії. У неофіційній новині повідомили, що ГУР вперше атакувало дронами ворожі кораблі у Каспійському морі.

Емоції тижня: гнів, тривога і радість

Минулого тижня настрій українців в соцмережах мав такий вигляд:

гнів (29,7%) , викликаний постійними обстрілами міст, розстрілами цивільних та полонених, залученням КНДР у війну; критикою влади за розподіл бюджету, "закон про дрова", мобілізацію; на викритих зрадників і корупціонерів, на партнерів (Трамп може нав’язати невигідний мир, Google "засвітив" українські позиції на картах); у сварках між українцями;

, викликаний постійними обстрілами міст, розстрілами цивільних та полонених, залученням КНДР у війну; критикою влади за розподіл бюджету, "закон про дрова", мобілізацію; на викритих зрадників і корупціонерів, на партнерів (Трамп може нав’язати невигідний мир, Google "засвітив" українські позиції на картах); у сварках між українцями;



тривога (24,1%) , зосереджена навколо російського наступу (основний фокус на Донеччині, на другому плані – Курщина та Запоріжжя), перемоги Трампа, накопичення ворогом ракет для ударів, складності збиття "Шахедів" з новим зарядом;

, зосереджена навколо російського наступу (основний фокус на Донеччині, на другому плані – Курщина та Запоріжжя), перемоги Трампа, накопичення ворогом ракет для ударів, складності збиття "Шахедів" з новим зарядом;



радість (19,3%) від звісток про відсіч окупантам, зведень російських втрат, ударів по тилах противника (порт Каспійськ, НПЗ у Саратові), звітів волонтерів, світової підтримки (пакети допомоги від США, санкції Великої Британії);

від звісток про відсіч окупантам, зведень російських втрат, ударів по тилах противника (порт Каспійськ, НПЗ у Саратові), звітів волонтерів, світової підтримки (пакети допомоги від США, санкції Великої Британії);



сум (10,9%) за полеглими захисниками, загиблими та постраждалими цивільними; через звістки про важкі поранення, складні умови побуту на передовій; за рідними та близькими у полоні;

за полеглими захисниками, загиблими та постраждалими цивільними; через звістки про важкі поранення, складні умови побуту на передовій; за рідними та близькими у полоні;



гордість (6,5%) в історіях знищення ворога, у некрологах та волонтерських звітах; а також в історіях долучення до війська;

в історіях знищення ворога, у некрологах та волонтерських звітах; а також в історіях долучення до війська;



надія (4%) на посилення світової підтримки, зокрема від Південної Кореї, також на Дональда Трампа;

на посилення світової підтримки, зокрема від Південної Кореї, також на Дональда Трампа;



вдячність (2,1%) ;

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сміх (1,6%) із солдатів КНДР або росіян ("обсмажують голубів на горілці біля боєприпасів");

із солдатів КНДР або росіян ("обсмажують голубів на горілці біля боєприпасів");



втома (1,5%) помітна у дописах жінок, а також в опитуванні КМІС (частка людей, які готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, впала до 63%).

Як проводили дослідження

Згідно з методологією дослідження, CAT-UA щодня впродовж 2-8 листопада за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажувала повний масив згадувань воєнних термінів – загалом понад 300 тисяч дописів – за 50 ключовими пошуковими словами у мережах Facebook, X, Telegram, YouTube, TikTok, VKontakte та Odnoklassniki (дві останні – заборонені в Україні).

Із цього масиву повідомлень, написаних користувачами з України, щодня випадковим чином виокремлюється 1350 дописів – це приблизно 0,25% від їхньої загальної кількості. Дані обробляються вручну: виокремлюються користувачі з проукраїнською позицією – у середньому 85% від загальної кількості – і визначаються висловлені ними емоції на основі протоколів кодування.