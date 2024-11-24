Пірнаючий пінгвін, мільйони кажанів і вибух вулкана: National Geographic показав кращі фото 2024 року

Американський канал National Geographic представив щорічну підбірку найкращих фото. В 2024 році відмітили роботи фотографів, які працювали в усіх куточках світу – від морозної Антарктиди до тропічних лісів Індії.

Цьогоріч кращі фото обирали з-поміж 2,3 мільйона знімків, які зображували надзвичайну різноманітність планети, кажуть у National Geographic.

До підбірки потрапив знімок Берті Грерові, на якому можна побачити пташеня імператорського пінгвіна. Юний птах наближається до краю скелі та стрибає в крижану воду з висоти понад 15 метрів. У цей час його "родичі" стоять позаду.

У National Geographic кажуть, що на знімку вдалося вперше в історії зафіксувати таку поведінку птахів. Унікальне зображення створили за допомогою дрона.

Фото: Берті Грерові

РЕКЛАМА:

У Техасі (США) фотографу Бабаку Тафреші вдалося зазнімкувати приблизно 10 мільйонів мексиканських вільнохвостих кажанів у польоті. На фото тварини після заходу сонця вилітають із своєї домівки узгодженим потоком, аби попоїсти.

"Ви думаєте, що, можливо, це закінчиться за 10 хвилин, але їхній політ тримає протягом двох годин", – розповів автор фото.

Фото: Бабаку Тафреші

На іншій світлині американської фотожурналістки Амі Вітале вчений тримає в долонях 70-денний плід рідкісного північного білого носорога, якого зачали шляхом штучного запліднення.

У світі залишилося лише дві особини цих звірів – обидві самиці. Тому вчені вдалися до такого методу запліднення, аби вберегти вид від вимирання.

У січні 2024 року в Кенії науковці вперше успішно провели процедуру для перенесення плода в тіло самиці білого носорога. Однак успіх був гірким – перш ніж вчені змогли підтвердити вагітність, сурогатна мати померла від бактеріальної інфекції. Згодом розтин показав, що вона була при надії.

Фото: Амі Вітале

У Гватемалі Пітер Фішер зазнімкував вулкан Фуего, який майже безперервно вивергається з 2002 року. Робота отримала назву "Вибух із виглядом".

Фото: Пітер Фішер

National Geographic також відзначили роботу "Рідке паливо від Сонця" фотографа Давіде Монтелеоне. На знімку зображено синтетичну рідину, виготовлену з використанням сонячного світла, води та вуглекислого газу.

Науковці кажуть, що її можна використовувати для живлення вантажівок, кораблів і літаків без модернізації транспорту.

Фото: Давіде Монтелеоне

Тигра під час його "патрулювання" заповідника в Індії зазнімкував Прасанджет Ядав. Тварина на фотографії відрізняється від інших своїм унікальним забарвленням – його надзвичайно широкі чорні смуги вважають результатом генетичної мутації.

Під час роботи фотограф зіткнувся зі складнощами – здавалося, що чорні тигри, на відміну від інших тварин у заповіднику, щосили намагалися уникнути ділянок з камерами.

"Ядав працював по 14-16 годин на добу, керуючи своїм обладнанням і вдосконалюючи методи, щоб уникнути виявлення.

Зрештою він отримав це зображення молодої самиці тигра – одне з небагатьох фото чорних тигрів, зроблених протягом 60 днів у заповіднику", – розповіли в National Geographic.

Фото: Прасанджет Ядав

На світлинах, які зробив Метьє Палі, можна побачити святиню на горі Памір, що в Таджикистані. За цим місцем доглядають місцеві жителі, які є мусульманами-ісмаїлітами.

Багато років тому на святиню, прикрашену рогами козлів та овець, впало дерево. Однак місцеві залишили його там лежати, як цього і вимагає звичай.

Фото: Метьє Палі

На світлині Райана Тідмана можна побачити нерест тихоокеанського оселедця поблизу острова Ванкувер (Канада). Там щовесни кожна самка риби виділяє до 20 тисяч яєць, потім самці виробляють молочко.

"Ця подія викликає візуальне відображення, яке зазвичай триває менше доби", – пояснили в National Geographic.

Фото: Райан Тідмана

До переліку цьогорічних кращих фото потрапило зображення "Крихітний прорив" авторства Інго Арндта.

Фотограф працював разом з науковцями Університету Констанца (Німеччина), аби побудувати гніздо для спостереження за поведінкою та розмноженням лісових мурах. Інго спостерігав, як "працівники" колонії комах чистили яйця, личинки крутили кокони, а малята, як на фотографії, приходити на цей світ.

Фото: Інго Арндта.

У Замбії Джаспер Дуст став свідком наслідків аварії на шосе, що призвела до загибелі слона та людини. Там тварини часто перетинають дорогу, аби дістатися до річки Замбезі – єдиного джерела води в спекотні сухі місяці.

На місці інциденту зібралися випадкові перехожі, туди також прибули автобуси зі школярами. Попри часом ворожі стосунки зі слонами, багато місцевих ніколи не бачили тварин зблизька.

Фото: Джаспер Дуст

Раніше щорічна премія фотографій собак Dog Photography Awards презентувала цьогорічних переможців.