Активні та вірні. Dog Photography Awards обрала найкращі фото собак у 2024 році

Щорічна фотопремія знімків собак Dog Photography Awards оголосила цьогорічних переможців, яких журі конкурсу обрали з тисяч робіт авторів з 60 країн світу.

У 2024 році першість у категорії "Портрет" здобула фотографка Рея Неллен за знімок білої вівчарки Кукі, яка готується до стрибка.

Фото: Рея Неллен

"Спочатку ми дозволили Кукі просто стояти перед музеєм, але він хотів пограти. Тож його собача мама підкинула фрисбі в повітря, і мені вдалося зазнімкувати цю позу", – розповіла авторка світлини.

Третє місце в номінації отримав пес породи угорська жорсткошерста вижла, якого сфотографувала посеред ринку у Великій Британії Софія Хатчінсон.

РЕКЛАМА:

Фото: Софія Хатчінсон

Першість у категорії "Рух" журі віддали норвезькій фотографині Регіні Дженсен за знімок під назвою "Переміщення в часі". На фотографії собака, обгорнутий в червону повітряну тканину, йде назустріч вітру та тлі піщаних дюн.

Фото: Регіна Дженсен

У номінації також відмітили роботу канадської фотографині Анн-Лорі Леже. На її знімку зображено вишукану ходу собаки.

"Мейз мчала риссю, і мені пощастило обрати ідеальний момент для знімку", – поділилася спогадами фотографка.

Фото: Анн-Лорі Леже

Серед студійних фото найкращою визнали роботу Валерії Барбари Бар’єри Кассіни з Іспанії – фото-ілюзія, яке підкреслює особливість собак породи такса.

Фото: Валерія Барбара Бар’єра Кассіна

Без уваги не залишилася волохата Міла та її підозрілий погляд, який вдалося зазнімкувати Донні Віктор зі США. Авторка роботи отримала друге місце в категорії "Студійні фото".

Фото: Донна Віктор

На третьому місці опинилася норвежка Регін Дженсен зі знімком "Я бачу тебе".

Фото: Регін Дженсен

У номінації "Собаки та люди" одними з кращих стали теплі світлини спілкування господарів зі своїми улюбленцями. На фотографії Іди Левін зі Швеції можна побачити 90-річного Руна разом з його псом Хаєном.

"Рун має серцеву недостатність та хронічну обструктивну хворобу легень через тривалу роботу на бетонному заводі, і єдине щастя в житті – собака Хаєн. Їхній зв’язок дійсно міцний, і вони справді люблять одне одного", – написала Іда Левін.

Фото: Іда Левін

Третє місце в номінації отримала Моа Наслунд за роботу під назвою "Тихий зв’язок".

Фото: Моа Наслунд

Серед документальних фото найкращою визнали світлину Джона Фабіано зі США. Фотограф зробив знімок під час подорожі крізь заметіль у Гренландії.

"У нас не було GPS, стільникового зв’язку чи можливості повідомити більше, ніж кілька слів англійською. Нашим захистом, якщо ми натрапимо на білого ведмедя, була гвинтівка 1940 року та боротьба з нашими 13 гренландськими хаскі.

Нам довелося зупинитися, щоб мій гід Іланнгуак міг розплутати мотузки саней. Собаки стежили за цим і терпляче чекали, поки вони зможуть повернутися до своєї улюбленої справи у світі – бігу", – розповів про той день Джон Фабіано.

Фото: Джон Фабіано

Також журі конкурсу відзначило роботи інших фотографів, які зрештою не потрапили до переліку переможців, але зробили не менш привабливі фото улюбленців.

Фото: Аліша Андерсон Фото: Софія Хатшінсон Фото: Надя Ітані Фото: Петра Нестельбахер Фото: Яннеке де Грааф

Щорічний конкурс Dog Photography Awards заснували в 2021 році. Відтоді організатори кожного року відмічають красу, стійкість та часом дивацтво собак, демонструючи виняткові фотографії з усього світу.

"Наша місія – відзначити майстерність найкращих фотографів собак, виявити нові таланти та продемонструвати надзвичайну різноманітність і чарівність цих тварин", – пояснюють організатори.

Раніше переможців оголосила міжнародна фотопремія International Photography Awards.