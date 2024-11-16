Активні та вірні. Dog Photography Awards обрала найкращі фото собак у 2024 році
Щорічна фотопремія знімків собак Dog Photography Awards оголосила цьогорічних переможців, яких журі конкурсу обрали з тисяч робіт авторів з 60 країн світу.
У 2024 році першість у категорії "Портрет" здобула фотографка Рея Неллен за знімок білої вівчарки Кукі, яка готується до стрибка.
"Спочатку ми дозволили Кукі просто стояти перед музеєм, але він хотів пограти. Тож його собача мама підкинула фрисбі в повітря, і мені вдалося зазнімкувати цю позу", – розповіла авторка світлини.
Третє місце в номінації отримав пес породи угорська жорсткошерста вижла, якого сфотографувала посеред ринку у Великій Британії Софія Хатчінсон.
Першість у категорії "Рух" журі віддали норвезькій фотографині Регіні Дженсен за знімок під назвою "Переміщення в часі". На фотографії собака, обгорнутий в червону повітряну тканину, йде назустріч вітру та тлі піщаних дюн.
У номінації також відмітили роботу канадської фотографині Анн-Лорі Леже. На її знімку зображено вишукану ходу собаки.
"Мейз мчала риссю, і мені пощастило обрати ідеальний момент для знімку", – поділилася спогадами фотографка.
Серед студійних фото найкращою визнали роботу Валерії Барбари Бар’єри Кассіни з Іспанії – фото-ілюзія, яке підкреслює особливість собак породи такса.
Без уваги не залишилася волохата Міла та її підозрілий погляд, який вдалося зазнімкувати Донні Віктор зі США. Авторка роботи отримала друге місце в категорії "Студійні фото".
На третьому місці опинилася норвежка Регін Дженсен зі знімком "Я бачу тебе".
У номінації "Собаки та люди" одними з кращих стали теплі світлини спілкування господарів зі своїми улюбленцями. На фотографії Іди Левін зі Швеції можна побачити 90-річного Руна разом з його псом Хаєном.
"Рун має серцеву недостатність та хронічну обструктивну хворобу легень через тривалу роботу на бетонному заводі, і єдине щастя в житті – собака Хаєн. Їхній зв’язок дійсно міцний, і вони справді люблять одне одного", – написала Іда Левін.
Третє місце в номінації отримала Моа Наслунд за роботу під назвою "Тихий зв’язок".
Серед документальних фото найкращою визнали світлину Джона Фабіано зі США. Фотограф зробив знімок під час подорожі крізь заметіль у Гренландії.
"У нас не було GPS, стільникового зв’язку чи можливості повідомити більше, ніж кілька слів англійською. Нашим захистом, якщо ми натрапимо на білого ведмедя, була гвинтівка 1940 року та боротьба з нашими 13 гренландськими хаскі.
Нам довелося зупинитися, щоб мій гід Іланнгуак міг розплутати мотузки саней. Собаки стежили за цим і терпляче чекали, поки вони зможуть повернутися до своєї улюбленої справи у світі – бігу", – розповів про той день Джон Фабіано.
Також журі конкурсу відзначило роботи інших фотографів, які зрештою не потрапили до переліку переможців, але зробили не менш привабливі фото улюбленців.
Щорічний конкурс Dog Photography Awards заснували в 2021 році. Відтоді організатори кожного року відмічають красу, стійкість та часом дивацтво собак, демонструючи виняткові фотографії з усього світу.
"Наша місія – відзначити майстерність найкращих фотографів собак, виявити нові таланти та продемонструвати надзвичайну різноманітність і чарівність цих тварин", – пояснюють організатори.
Раніше переможців оголосила міжнародна фотопремія International Photography Awards.