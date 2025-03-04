"Імператорський шпигун" і ведмідь серед квітів: Nature Photography Contest оголосив переможців 2024 року

Міжнародний конкурс Nature Photography Contest оголосив переможців 2024 року.

Автори фотоконкурсу кажуть, що він створений не лише для того, щоб фотографи могли показати світові чудеса природи, а й аби звернути увагу на важливість захисту планети.

"Фотографом року 2024" став Томас Віджаян за світлину "Імператорський шпигун". Судді відзначили "вміння автора вловлювати сутність природи через об’єктив".

Cвітлина "Імператорський шпигун" Фото Томаса Віджаяна

На знімку пінгвін наблизився дуже близько до фотоапарата. Через це складається враження, ніби тварина дивиться через об’єктив.

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"Ця фотографія є свідченням його технічної майстерності та глибокої вдячності дикій природі", – зазначили судді конкурсу.

За перемогу в цій номінації Томасу Віджаяну нададуть можливість обрати місце, де висадять близько 500 дерев. Кожне дерево символізуватиме одного з учасників конкурсу.

Фотографією року журі назвали роботу Крістофера Петкау "Білий ведмідь серед квітів іван-чаю".

Білий ведмідь серед квітів Фото Крістофера Петкау

"Величний білий ведмідь блукав крізь яскраві пурпурові квіти. Сцена була сюрреалістичною – золоті відтінки сходу сонця змішалися з яскравими квітами та створили захоплюючу композицію, як ведмідь полював на арктичних крячків серед скель. Після успішного полювання та ранкового перекусу він відпочивав на траві.

Цей швидкоплинний досвід став потужним нагадуванням про справжню магію та тишу арктичної пустелі", – прокоментував Крістофер Петкау.

У номінації "Природній ландашфт" переміг Стюарт Чейп, який зафільмував з гелікоптера льодовиково-блакитні води річки Тасман у національному парку Аоракі-Маунт Кук у Новій Зеландії.

Вигляд із гелікоптера на річку Тасман Фото Стюарта Чейпа

У категорії "Дика природа" судді відзначили роботу "Гармонія нижче" Стіва Марша. На його фотографії горбатий кит бавиться з дельфінами.

"Гармонія внизу" Фото Стів Марш

"На цій незвичній світлині зображено гармонійний танець величного горбатого кита, який витончено пливе поруч із грайливою групою дельфінів. Дивлячись на це видовище з висоти, ви перенесетеся в царство двох видів, по-своєму унікальних у грації та силі, які збираються разом та пливуть синхронно.

Це свідчення краси природного світу та магії, яка розкривається під час об’єднання різних істот у танці життя", – так висловився про свою фотографію Світ Марш.

У номінації "Макрофотографія" відзнаку отримав Бертольд Грюнгаген – автор світлини "Волохата крижана печера".

"Волохата крижана печера" Фото Бертольда Грюнгагена

"Крижане волосся" утворюється на мертвій деревині за дуже особливих умов, і часто триває лише кілька годин. При належній вологості та температурі близько нуля градусів за Цельсієм утворюється така волосиста структура. Вважається, що вода виходить із каналів у деревині, утворених спеціальними грибами, і поступово виштовхується назовні під час замерзання", – пояснив ефект створення "крижаного волосся" автор фото.

У категорії "Під водою" переможцем став Джеймс Феррара зі світлиною "Мобі Дік", на якій зображено великого кашалота. Автор розповів, що зробив знімок біля узбережжя Домініки, коли пірнув під воду до стада кашалотів. Цього дня у воді було багато водоростей саргасум.

"Мобі Дік" Фото Джеймса Феррари

"Великий кашалот почав наближатися до мене. Я залишився на місці, і коли він проплив повз, здавалося, ніби проїхав потяг. Мені пощастило зробити кілька фотографій, а саргасум додав до композиції особливої атмосфери", – поділився враженнями Джеймс Феррара.

У номінації "Птахи" відзначили роботу Саліла Тамбе "Поезія польоту". Автор сфотографував зграю чайок у похмурий день. Обставини ускладнювало погане освітлення, однак митець творчо підійшов до роботи та завдяки повільній витримці, зуму та панорамному ефекту зміг досягнути "мрійливого ефекту сюрреалістичного пташиного польоту".

"Поезія польоту" Фото Саліла Тамбе

У категорії "Рослинний світ" переміг Авілаш Гош зі знімком "Поклик порожнечі". На світлині зображені гриби "пальці мерця" в індійському лісі Гоа. Свою назву ці рослини отримали через незвичайну форму, подібну до пальців скелета.

"Поклик порожнечі" Фото Авілаша Гоша

"Коли я робив це зображення, йшов дощ. Я скомпонував знімок завдяки краплям, які освітлював ліхтар, створюючи ефект світлодіодних ліхтариків", – розповів про свою світлину фотограф.

У номінації "Нічний світ" журі нагородили Франциско Кортес Аріас за роботу "Данина небу" – на ній зображене виверження вулкана у Гватемалі.

"Данина небу" Фото Франциска Кортеса Аріаса

"Зоряне небо, повний місяць, який ховався, і непередбачене та вражаюче виверження Фуего. Здавалося, ніби він із землі віддав свою силу та енергію небу та всьому Всесвіту. Це був унікальний момент спілкування з природою у всій її красі!" – зазначив фотограф.

У категорії "Вплив на навколишнє середовище" суддів вразила робота Роба Гріна "Обличчя в пастці" – на знімку зображений грізлі, що потрапив у капкан.

"Обличчя в пастці" Фото Роба Гріна

"Дивлячись крізь сталеву решітку, він не здавався хитрим чи наляканим. У всякому разі, він виглядав збентеженим, ніби намагався прийняти, що світ змінюється швидше, ніж він може природним чином розвиватися", – зазначив фотограф.

Фотограф додав, що капкан, куди потрапив ведмідь, не зашкодив йому і люди перевезли звіра у більш безпечне місце подалі від людей, щоб він міг продовжувати своє життя.

У номінації "Спільне життя на планеті" отримала перемогу Сіна Ріттер зі світлиною, на якій зображено плавчиню Рейчел Мур із китом. Авторка зазначила, що самка кита померла 8 жовтня 2024 року після того, як її вдарило велике судно.

"Солодка дівчина" Фото Сіни Ріттер

"Вона отримала важкі травми, зокрема, мала зламану щелепу. Їй ледь не відрубало голову, через що вона і померла. Її смерть глибоко вразила тих, хто з нею зустрічався", – розказала фотографиня.

У категорії "Смішна природи" переміг Браян Клопп зі світлиною лисиці, яка кусає об’єктив.

Молода пустельна лисиця досліджує об’єктив Фото Браяна Клоппа

Більше фото дивіться на сайті Nature Photography Contest.

Раніше ми писали про переможців міжнародний конкурсу World Nature Photographer Awards 2025.