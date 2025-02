Грайливий ведмідь і Чумацький шлях: 14 кращих світлин природи 2025 року

Міжнародний конкурс World Nature Photographer Awards оголосив переможців 2025 року. Свої роботи відправили на конкурс тисячі фотографів із 48 країн світу.

"УП. Життя" публікує переможців деяких категорій.

Головну нагороду "Світовий фотограф року" отримала фотографка Маруша Пухек зі Словенії за світлину "Біг". На ній зображені олені, які біжать крізь засніжений виноградник.

Завдяки тому, що кадр не надто збільшений, сніжні околиці стали невід’ємною частиною композиції Фото: Маруша Пухек/World Nature Photographer Awards

Авторка каже, що ця фотографія є частиною її проєкту "366", у рамках якого жінка щодня робила по одному фото.

"Був сніжний день і я мала із собою лише ширококутний об’єктив, коли помітила двох оленів, що біжать по засніженому винограднику. Я зробила кілька знімків, однак засмутилася, що не мала із собою телеоб’єктива.

Лише потім, коли редагувала фото, я зрозуміла, наскільки мені пощастило. Сцена не була сильно збільшена, завдяки цьому околиці залишилися невід’ємною частиною композиції", – прокоментувала переможниця.

У номінації "Портрети тварин" журі відзначило фотографа Хайчуін Сім із Малайзії. На його світлині зображено двох метеликів.

Макрознімка двох яскравих кольорових метеликів Фото: Хайчуін Сім/World Nature Photographer Awards

"Ця захоплююча макрознімка демонструє двох яскравих кольорових метеликів, їхні тіла прикрашені симфонією яскравих зелених, помаранчевих і жовтих кольорів. Сидячи на текстурованій корі дерева, ці комахи ніби світяться на темному тлі", – описує автор.

У категорії "Поведінка савців" перемогла робота "Полярний ретривер" Тома Нікельса з Норвегії. На фото полярний ведмідь грається з палицею.

Фотографка зі Словенії отримала наголоду за світлину “Біг” Фото: Маруша Пухек/World Nature Photographer Awards

"Під час круїзу архіпелагом Шпіцберген ми зустріли трьох білих ведмедів, які харчувалися кількома трупами дельфінів. Тихо спостерігаючи з нашого човна на певній відстані, ми побачили, як один із ведмедів почав гратися з палицею.

Ведмідь абсолютно нас ігнорував, дивовижно граючись. Поведінка нагадала мені енергійного та грайливого золотистого ретривера, який приносить палицю", – розповів фотограф.

У номінації "Поведінка земноводних та плазунів" переможцем визнали австрійського фотографа Джорджіна Стейлера зі світлиною синьо-плямистого мулистого стрибуна, який стрибає в повітрі над водою.

Мулистий стрибун в повітрі над водою

Фото: Джорджина Стейтлер/World Nature Photographer Awards

У категорії "Безхребетні" судді відзначили роботу бельгійського фотографа Нікі Колемонта, який зафільмував, як павук заманює муху у своє павутиння.

Фотограф впіймав момент, як павук заманює муху у своє павутиння Фото: Нікі Колмонт/World Nature Photographer Awards

"Я фотографував інший об’єкт у саду в Бельгії, коли краєм ока помітив муху-розбійницю. Неподалік зловісно ховався павук і я не міг не задуматися: а що, якби павук заманив муху у свою павутину?

Заінтригований я вирішив залишитися і подивитися. Протягом наступних 30 хвилин я спостерігав тиху драму природи. Нарешті павук зробив свій хід і я спіймав цей момент", – поділився історією автор фото.

У номінації "Птахи" нагородили Клайва Бернса з Великою Британії. Фотограф зафіксував в одному кадрі велику кількість пернатих.

Фотограф зазнімкував десятки тисяч червоних побережників Фото: Клайв Бернс/World Nature Photographer Awards

"Десятки тисяч червоних побережників та інших побережників змушені тікати з гравійних мілин та мулистих ділянок через високий приплив.

Раніше я багато разів фотографував цю неймовірну подію, але лише цього разу птахи летіли в напрямку, який був паралельним мені, дозволяючи мені захопити багато птахів у чіткому фокусі", – зазначив Клайв Бернс.

У категорії "Люди та природа" відзначили Роберта Міддлтона з Великої Британії. На його фотографії рибалки виловлюють анчоуси біля узбережжя Фу Єн у В’єтнамі. Цією світлиною автор хоче привернути увагу до того, що навіть невеликий масштаб вилову риб може порушити баланс морських екосистем.

Рибалки виловлюють анчоуси у В’єтнамі Фото: Роберт Міддлтон/World Nature Photographer Awards

У номінації "Рослини та гриби" переміг фотограф Марсіо Естевес Кабрал із Бразилії. Йому вдалося сфотографувати гармонійне поєднання яскравого неба та унікальних рослин, що просвічуються на світлі. Ці рідкісні квіти ростуть у савані Серрадо, якій загрожує знищення через вирубку лісів.

Рідкісні квіти на тлі савани Серрадо

Марсіо Естевес Кабрал/World Nature Photographer Awards

У категорії "Під водою" журі вразило фото Даніеля Флорманна із Німеччини. Він зняв маленьку черепаху, яка пливе на заході сонця.

Молода оливкова черепаха вирушає у подорож Фото: Даніель Флорманн/World Nature Photographer Awards

"На цьому знімку відображено гострий момент, коли молода оливкова черепаха вирушає у свою витончену подорож у величезний відкритий океан у Касаїті, Східний Тимор.

Морські черепахи, відомі місцевою мовою як "Ленук Тасі", повертаються на ті самі пляжі, де вони колись вилупилися, щоб відкласти власні яйця. На жаль, ці крихкі гнізда стикаються із численними загрозами – від природних хижаків до людської діяльності.

Це зображення вдалося зробити завдяки групі збереження черепах під назвою "Ленук Тасі", яку очолюють студенти морських наук із Ділі, чия самовідданість допомагає захищати цих неймовірних створінь", – розповів фотограф.

У номінації "Пейзажі Землі" перемогла фотографія Чумацького Шляху американця Джейка Мошера. Фотограф витратив 6 років, щоб зафіксувати відображення літнього Чумацького Шляху в озері Хаялайт у штаті Монтана.

Відображення Чумацького Шляху в озері Гіаліт у Монтані Фото: Джейк Мошер/World Nature Photographer Awards

"Я прагнув отримати чітке відображення, але до минулого літа кілька разів марно проходив п’ять миль. Вітер був моєю головною перешкодою, він рухав зарості очерету, що не давало вирівняти панораму. У липні 2023 року я нарешті отримав 26 хвилин повного спокою, і, використовуючи дві камери, зміг зняти сцену, яку так довго уявляв. Я залишився там на всю ніч, а на світанку помітив кілька вулканічних уламків біля камери.

Мене вразила думка, що тисячі років тому люди дивилися на нічне небо тут із таким же захопленням, як і я. Я сподіваюся, що ми ніколи не розкриємо всі загадки нашого Всесвіту", – розповів автор.

У категорії "Чорне та біле" перемогу здобув фотограф із Великої Британії Паул Голштейн. Він зафільмував момент, як гепарди поїдають свою здобич.

Це зображення зроблене не дроном Фото: Пол Гольдштейн/World Nature Photographer Awards

"Ця група з п’яти гепардів вийшла із заповідника. Ми довго чекали, поки вони вистежували молоду антилопу, а потім спіймали її в невеликій затопленій низині. Ми під’їхали ближче до сухої трави, сподіваючись, що вони притягнуть здобич туди, щоб поїсти. Так і сталося, вони навіть скористалися тінню від машини, що дозволило зробити дуже широкоформатний кадр. Цей знімок зроблений не з дрона. На щастя, вони заборонені в цих неоціненних заповідниках", – сказав Голштейн.

У номінації "Тварини у їхньому природному середовищі" перемогла Маліні Чандрасекар із Великої Британії. Фотографка зробила знімок моржа, який відпочиває на парковому льоду в тундрі. Авторка намагалася створити розповідь про емоційний зв’язок між твариною та землею.

Моржа відпочиває на паковому льоду в тундрі під похмурим небом Фото: Маліні Чандрасекар/World Nature Photographer Awards

У категорії "Міська фауна" відзнаку отримала робота пташки Бенджаміна Смайла із Великої Британії. Фотограф зазначив, що цією світлиною він хотів привернути увагу людей до необхідності досліджувати птахів у Гамбії в Західній Африці та сприяти розвитку екотуризму в цьому районі.

Самець вдовички білочерева в шлюбному оперенні Фото: Бенджамін Смайл/World Nature Photographer Awards

"У найнеймовірніших місцях, де твердість людської праці зустрічається з витонченістю природи, лежить історія стійкості та співіснування.

На цьому знімку – яскравий контраст між великим паливним складом у Мандінарі, Гамбія, та самцем вдовички білочерева [підвид горобців – ред.] в шлюбному оперенні. Цей кадр був зроблений у жовтні, і він особливий, тому що птах скоро змінить своє оперення на звичайне, коричневе", – описав Бенджамін.

У номінації "Фотожурналістика" журі відзначили ісландського фотографа Аель Кермарека, який задокументував виверження вулкана на півострові Рейк’янес – вже вшосте за три роки.

Виверження вулкана на півострові Рейк’янес Фото:

"Цей політ безпілотника досить жорстоко і драматично ілюструє цей могутній акт природи, що повертає свої права. Я навіть не знав, що ця подія була лише першою із серії подібних епізодів, які щоразу поширюються все далі.

У 2024 році в тій самій місцевості відбулося більше моментів, які показують, що після 800 років спокою на півострові Рейк’янес зараз починається складний період вулканічної активності", – пояснив фотограф.

