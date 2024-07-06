На півдні Африки вчені знайшли термітники, яким може бути понад 30 000 років
У посушливому регіоні Південної Африки та Намібії – Намакваленді – вчені знайшли найстаріші з нині відомих "активних" термітників. Науковці припускають, що комахи заселяють їх уже протягом 34 000 років.
Вік помешкань термітів – комах, які живуть колоніями – дослідники з Університету Стелленбоша встановили за допомогою радіовуглецевого датування, пише Associated Press.
"Ми знали, що вони (ред. – термітники) старі, але не настільки", – поділилася враженнями про відкриття старша викладачка кафедри ґрунтознавства університету Мікель Френсіс.
Раніше найстарішими вважали споруджені термітами тунелі в Бразилії, які утворилися близько 4000 років тому.
Термітники в Намакваленді – відома особливість тамтешнього ландшафту, адаже їхні розміри подекуди досягають 30 метрів в ширину та 3 метри завглибшки.
Вченим довелося ретельно розкопати частини насипів для того, аби взяти їхні зразки. Пізніше вони відбудували пошкоджені частини, аби захистити комах від місцевих хижахів.
За словами науковиці, термітники існували в той же час, коли на планеті жили шаблезубі тигри та кошлаті мамути, представники роду мамонтів, а значна частина Європи та Азії була вкрита льодом.
Дослідники вважають, що мають докази того, що протягом 34 тисяч років існування термітників, у них проживали колонії комах.
За словами вчених, аналіз термітників не тільки продемонстрував їхній вік, а й зміг дати уявлення про колишній клімат в регіоні. Науковці припускають, що в час утворення помешкань комах він був значно вологішим, ніж тепер.
Мешканці термітників відомі тим, що збирають гілки та іншу деревину і закопують їх глибоко в ґрунт. Це допомагає частково зменшити кількість викинутого в атмосферу вуглецю, а також позитивно впливає на якість ґрунту.
Незважаючи на загальну посушливість, на вершинах термітників Намакваленду росте чимало квітів.
Раніше ми розповідали про відкриття науковцями "найдавнішого мистецького сюжету" – печерного малюнка, на якому зображено трьох людиноподібних істот та свиню.