На півдні Африки вчені знайшли термітники, яким може бути понад 30 000 років

У посушливому регіоні Південної Африки та Намібії – Намакваленді – вчені знайшли найстаріші з нині відомих "активних" термітників. Науковці припускають, що комахи заселяють їх уже протягом 34 000 років.

Вік помешкань термітів – комах, які живуть колоніями – дослідники з Університету Стелленбоша встановили за допомогою радіовуглецевого датування, пише Associated Press.

"Ми знали, що вони (ред. – термітники) старі, але не настільки", – поділилася враженнями про відкриття старша викладачка кафедри ґрунтознавства університету Мікель Френсіс.

Раніше найстарішими вважали споруджені термітами тунелі в Бразилії, які утворилися близько 4000 років тому.

Термітники в Намакваленді – відома особливість тамтешнього ландшафту, адаже їхні розміри подекуди досягають 30 метрів в ширину та 3 метри завглибшки.

ВІДЕО ДНЯ

Вченим довелося ретельно розкопати частини насипів для того, аби взяти їхні зразки. Пізніше вони відбудували пошкоджені частини, аби захистити комах від місцевих хижахів.

За словами науковиці, термітники існували в той же час, коли на планеті жили шаблезубі тигри та кошлаті мамути, представники роду мамонтів, а значна частина Європи та Азії була вкрита льодом.

Дослідники вважають, що мають докази того, що протягом 34 тисяч років існування термітників, у них проживали колонії комах.

За словами вчених, аналіз термітників не тільки продемонстрував їхній вік, а й зміг дати уявлення про колишній клімат в регіоні. Науковці припускають, що в час утворення помешкань комах він був значно вологішим, ніж тепер.

Мешканці термітників відомі тим, що збирають гілки та іншу деревину і закопують їх глибоко в ґрунт. Це допомагає частково зменшити кількість викинутого в атмосферу вуглецю, а також позитивно впливає на якість ґрунту.

Незважаючи на загальну посушливість, на вершинах термітників Намакваленду росте чимало квітів.

Раніше ми розповідали про відкриття науковцями "найдавнішого мистецького сюжету" – печерного малюнка, на якому зображено трьох людиноподібних істот та свиню.