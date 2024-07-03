"Рятують поранених": вчені виявили, що мурахи ампутують кінцівки товаришам

Люди не єдині, хто ампутує кінцівки пораненим товаришам. Виявилося, що це роблять мурахи

Науковці виявили, що деякі мурахи ампутують кінцівки пораненим товаришам, щоб врятувати їм життя, причому ампутацію завжди проводять самиці.

Така поведінка була задокументована у флоридських мурах-теслярів (Camponotus floridanus), що мешкають на південному сході США.

Дослідження із приголомшливими відкриттями про цих комах опублікували у журналі Current Biology, повідомляє Reuters.

Мурахи-теслярі – це червонувато-коричневі мурахи розміром близько 1,5 см, які водяться у гнилій деревині та активно захищають свій дім від мурашиних колоній суперників, а тому іноді отримують "бойові поранення".

Ці мурахи лікували поранені кінцівки сусідів по мурашнику, очищаючи рану ротом або відкушуючи пошкоджену кінцівку.

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"У цьому дослідженні ми вперше описуємо, як тварина, що не є людиною, використовує ампутацію іншої особини, щоб врятувати життя.

"Я переконаний, що можна сміливо стверджувати, що мурашина "медична система" для надання допомоги пораненим є найдосконалішою у тваринному світі, з якою конкурує лише наша власна", – сказав ентомолог Ерік Франк з Вюрцбурзького університету в Німеччині.

Команда вчених спостерігала за мурахами в лабораторних умовах. Дослідники вивчали травми верхньої частини ноги (стегна) і нижньої (гомілки). Такі травми часто отримують мурахи різних видів під час бійок, полювання або сутичок з хижаками.

Цікаво, що комахи не завжди вдавалися до ампутації кінцівок. Вибір способу "лікування" у тварин залежав, зокрема, від локалізації травми. Якщо рана була високо – кінцівку ампутували, а якщо низько – ні.

"Коли мурахи були поранені на рівні стегнової кістки, сусіди по гнізду ампутували їх у 76% випадків. На противагу цьому, у мурах, які отримали поранення гомілки, ампутація не відбулася жодного разу", – йдеться у дослідженні.

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За словами вчених, вибір лікування пов'язаний з потоком гемолімфи – синювато-зеленуватої рідини, еквівалентної крові у більшості безхребетних.

"Вони обирають між тим, щоб ампутувати ногу чи витратити більше часу на догляд за раною. Як вони це вирішують, ми не знаємо. Але ми знаємо, чому лікування відрізняється", – каже Франк.

При пораненнях нижче по нозі потік гемолімфи збільшується, а це означає, що патогенні мікроорганізми потрапляють в організм вже через п'ять хвилин. Тоді ампутації мурахам не допоможуть.

Натомість поранення, розташовані вище по нозі, мають набагато повільніший потік гемолімфи, що дає достатньо часу для своєчасної та ефективної ампутації, пояснюють науковці.

В обох випадках мурахи спочатку вилизували й очищали рану, ймовірно, висмоктуючи інфіковану гемолімфу. Потім вони поступово відкушували частинки травмованої ноги, поки її не вдавалося відгризти повністю.

Від поранення до ампутації минало 40 хвилин, а іноді й понад три години. Цікаво, що при ампутації після поранення верхньої частини гомілки рівень виживання мурах становив близько 90-95%, порівняно з 40% без втручання.

При пораненнях гомілки, після яких мурахи лише очищували рану, рівень виживання становив близько 75%, а якщо рани не лікували, – то 15%.

Мурахи мають шість ніг, тому після втрати однієї з них тварини залишаються повністю функціональними.

Нагадаємо, раніше вчені фіксували й інші методи лікування ран у мурах. Наприклад, африканські мурахи Матабеле виділяють "антибактеріальний коктейль" і лікують ним поранених товаришів, але у флоридських мурах-теслярів немає залози, що виділяє антибіотики.

Також у деяких мурах виявили здатність розпізнавати рак за запахом сечі у мишей.

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