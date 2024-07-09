Науковці вперше виявили сірководень за межами Сонячної системи

На віддаленій планеті HD 189733b науковці виявили сліди сірководню – газу, що раніше зустрічали лише в межах Сонячної системи.

Відкриття на планеті із смертоносною погодою дослідникам вдалося зробити за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, повідомляє CNN.

Під час дослідження атмосфери планети в інфрачервоному світлі науковці побачили сірководень, який хоч і очікувано існує на гігантських газових екзопланетах, однак досі був невловимим поза межами Сонячної системи.

Також автори дослідження, опублікованого в Nature, знайшли на HD 189733b воду, вуглекислий і чадний гази.

"Сірководень є одним із основних резервуарів сірки в планетарних атмосферах. Висока точність і інфрачервоні можливості (телескопа Джейммса Вебба – ред.) дозволяють нам вперше виявити сірководень на екзопланетах, що відкриває нове спектральне вікно для вивчення хімії сірки в атмосфері екзопланет.

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Це допомагає нам зрозуміти, з чого складаються екзопланети і як вони виникли", – пояснив провідний автор дослідження, астрофізик з Університету Джона Гопкінса Гуанвей Фу.

Сірководень – сполука з характерним неприємним запахом тухлих яєць. Це відкриття демонструє існування на екзопланеті сірки – важливого елементу більш складних сполук, як-от вуглецю, азоту, кисню і фосфату.

Планету HD 189733b вперше виявили в 2005 році, а пізніше дали їй статус газового гіганта, за хімічним складом подібного до Юпітера, але зі значно вищими температурами.

Екзопланета розташована за 64 світлових роки від Землі – саме відносна близькість зробила її однією з найбільш вивчених.

Космічний об’єкт розташований у 13 разів ближче до своєї зірки, ніж Меркурій до Сонця – цим і пояснюють екстремально високі температури на поверхні. Там середня температура досягає 926°C.

Нагадаємо, науковці міжнародна команда науковців відкрила нову екзопланету, яка обертається навколо ультрахолодної червоної карликової зірки.