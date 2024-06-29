У Південній Африці науковці вводять носорогам радіоактивні речовини, аби завадити браконьєрству

Південноафриканські вчені вперше у світі почали вводити радіоактивні речовини в роги живих носорогів, аби зменшити рівень браконьєрства в регіоні.

Науковці ввели ізотопні речовини 20 живим носорогам у рамках дослідницького проєкту, повідомляє CNN.

Спершу ветеринари та ядерні експерти з Університету Вітватрсранда заспокоювали тварин за допомогою транквілізаторів, потім просвердлили отвір у їхні рогах та обережно вводили радіоактивні речовини.

Ідея полягає в тому, аби використовувати вже встановлені на кордонах Південної Африки детектори радіації, аби виявляти роги та затримувати браконьєрів, а також зменшити їхню цінність.

"Кожні 20 годин у Південній Африці один носоріг гине за свій ріг. Потім їх продають по всьому світу та використовуються для традиційних ліків або як символи статусу.

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Це призвело до того, що їхні роги наразі є найціннішим фальшивим товаром на чорному ринку, ціною навіть дорожче золота, платини, діамантів і кокаїну", – каже професор Джеймс Ларкін.

За словами дослідників, доза радіоактивності настільки мала, що не нашкодить ні тварині, ні довкіллю, але допоможе в боротьбі з браконьєрством та у збереженні чисельності популяції.

"Це значно полегшує перехоплення цих рогів, коли їх перевозяться через міжнародні кордони, тому що існує глобальна мережа радіаційних моніторів, розроблена для запобігання ядерному тероризму", – розповів керівник проєкту, професор Джеймс Ларкін.

Раніше дослідники вже намагалися видаляти роги і отруювати їх, однак це не змогло зупинити браконьєрний промисел.

Водночас радіоактивний матеріал здатний виконувати свою функцію протягом п’яти років, що довше, ніж час, за який виростає новий ріг.

Один із критиків методу, голова Асоціації приватних власників носорогів Пелхем Джонс, висловив сумніви щодо ефективності проєкту.

"Браконьєри розробили інші способи переміщення рогів носорога з країни та континенту, не через традиційні перетини кордону. Вони обходять прикордонні пункти, тому що знають, що це – зона найвищого ризику конфіскації або перехоплення", – сказав Джонс.

За даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), міжнародної природоохоронної організації, на початку XX століття світова популяція носорогів становила близько 500 тисяч носорогів. Зараз кількість тварин скоротилася до близько 27 тисяч особин через популярність рогів ссавців на чорному ринку.

Південна Африка має найбільшу популяцію носорогів, приблизно 16 тисяч, що робить її найпривабливішим місцем для браконьєрів. На території країни щороку вбивають понад 500 носорогів.

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