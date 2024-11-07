Чорнобильські жаби змогли адаптуватися до високої радіації. Але тепер їм це не потрібно – вчені

Науковці з’ясували, що представники виду східної деревної жаби (Hyla orientalis), які мешкають на території Чорнобильської зони, змогли адаптуватися до умов високої радіації.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Biology Letters, повідомляє IFLScience.

У 1986 році аварія на Чорнобильській АЕС призвела до найбільшого в історії викиду радіоактивного матеріалу в довкілля.

Група науковців у період з 2016 по 2018 рік досліджували популяції тварин у зоні відчуження, зокрема деревних жаб, аби з'ясувати, як екстремальні умови вплинули на місцеву флору.

Їм вдалося зібрали понад 200 самців жаб із території з різним ступенем радіоактивного забруднення.

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У лабораторних умовах вони оцінили вік земноводних, кількість радіації, яку вони поглинули, а також показники гормону стресу.

Крім того, вчені визначили швидкість старіння тварин за допомогою теломерів – кінцевих частин хромосом, які під час копіювання захищають ДНК від пошкодження.

Результати засвідчили, що жаби, які мали досвід життя в радіоактивному довкіллі, не мали відмінностей порівняно з "родичами" із контрольних зон.

Науковці кажуть, що тепер ця здатність не потрібна жабам, адже рівень радіоактивного забруднення зменшився.

"Я справді вважаю, що нинішній рівень радіації в Чорнобильській зоні відчуження недостатній, щоб завдати помітної шкоди живій природі, принаймні в більшості чорнобильських територій", – вважає автор дослідження, науковий співробітник дослідницького центру Estación Biológica de Doñana (Іспанія) Пабло Буррако.

На думку авторів дослідження, результати дослідження підкреслюють важливість збереження Чорнобильської зони як притулку для дикої природи.

"Навіть якщо в дикій природі спостерігатиметься невелике скорочення тривалості життя, екологічні та еволюційні наслідки можуть бути незначними (те, що потрібно перевірити, але це дуже ймовірно)", – пояснив автор дослідження, науковий співробітник дослідницького центру Estación Biológica de Doñana (Іспанія) Пабло Буррако.

Крім того, відсутність людей призвела до величезного збільшення кількості диких тварин на цій території, додав науковець.

Раніше вчений виявив, що чорнобильські жаби виробили унікальну здатність змінювати окрас і зеленого на чорний. Буррако припускає, що це може бути способом витримати дуже високі рівні радіації.

"На жаль, нам довелося припинити роботу в Чорнобилі. Війна, що триває в Україні, зруйнувала зв’язки в цьому районі, змусила кількох наших колег тікати в інші країни чи регіони України.

Також через потенційно наявність протипіхотних мін незрозуміло, чи можливе безпечне пересування в межах зони відчуження", – зауважив Пабло Буррако.

Раніше науковці з’ясували, що мікроскопічні черв’яки з Чорнобиля виробили стійкість до радіоактивного випромінювання.