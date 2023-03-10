Небезпечні оленячі роги: чому їх заборонено збирати в Чорнобилі. ФОТО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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10 березня 2023

У зоні відчуження заборонено збирати роги, які місцеві олені скидають наприкінці зими. 

Про це нагадують у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. 

Причиною є те, що роги мають здатність суттєво накопичувати радіацію, а точніше – радіонуклід – стронцій 90.

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"Всі представники родини оленевих, що мешкають у Заповіднику (олень шляхетний, сарна та лось європейські) бувають рогатими і безрогими", – пишуть природоохоронці.

 Оленячі роги. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Вони додають, що самки ніколи не носять важких корон на голові, а от самці в дорослому віці щорічно відрощують собі роги. Скидають їх за непотрібністю після так званого гону, тобто шлюбних ігор та турнірних бійок, якими супроводжується шлюбний період у тварин.

Як стверджують природоохоронці, найбільші роги – у лосів. Нерідко вони мають лопатоподібну форму з кількома відростками. Розмах   – до 180 см, вага – 20-30 кг.  

 Лось європейськи. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

За кількістю відгалужень і розміром рогів можна судити про вік тварини.

"Роги інтенсивно ростуть все літо. Наприкінці осені – на початку зими в них повністю припиняється кровопостачання, вони тверднуть, висихають і відпадають", – наголошують у відомстві.

 Лось в зоні відчуження. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Там додають, що цей процес безболісний, хоча, очевидно, він таки турбує тварин, оскільки вони інтенсивно труться об дерева або трусять головою, поки відростки не відпадуть повністю.

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Нагадуємо, поблизу Чорнобиля проживає стадо корів, які здичавіли після смерті господарів.

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