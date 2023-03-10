Небезпечні оленячі роги: чому їх заборонено збирати в Чорнобилі. ФОТО

У зоні відчуження заборонено збирати роги, які місцеві олені скидають наприкінці зими.

Про це нагадують у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Причиною є те, що роги мають здатність суттєво накопичувати радіацію, а точніше – радіонуклід – стронцій 90.

"Всі представники родини оленевих, що мешкають у Заповіднику (олень шляхетний, сарна та лось європейські) бувають рогатими і безрогими", – пишуть природоохоронці.

Оленячі роги. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Вони додають, що самки ніколи не носять важких корон на голові, а от самці в дорослому віці щорічно відрощують собі роги. Скидають їх за непотрібністю після так званого гону, тобто шлюбних ігор та турнірних бійок, якими супроводжується шлюбний період у тварин.

Як стверджують природоохоронці, найбільші роги – у лосів. Нерідко вони мають лопатоподібну форму з кількома відростками. Розмах – до 180 см, вага – 20-30 кг.

Лось європейськи. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

За кількістю відгалужень і розміром рогів можна судити про вік тварини.

"Роги інтенсивно ростуть все літо. Наприкінці осені – на початку зими в них повністю припиняється кровопостачання, вони тверднуть, висихають і відпадають", – наголошують у відомстві.

Лось в зоні відчуження. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Там додають, що цей процес безболісний, хоча, очевидно, він таки турбує тварин, оскільки вони інтенсивно труться об дерева або трусять головою, поки відростки не відпадуть повністю.

Нагадуємо, поблизу Чорнобиля проживає стадо корів, які здичавіли після смерті господарів.