Рідкісного каліфорнійського ссавця вперше вдалося зафіксувати на камеру: унікальні кадри

У гірській системі Сьєрра-Невада (Північна Америка) дослідникам вдалося зафіксувати на фото землерийку Маунт-Лайєлл (Sorex lyelli) – єдиний вид ссавців у Каліфорнії, який ще не потрапляв в об’єктив камери.

Фотограф дикої природи Вішал Субраманян та студенти-науковці Пракріт Джаїн і Харпер Форбс у жовтні 2024 року впіймали шість землерийок у східних горах Сьєрра-Невада. Вони фотографували їх, спостерігали за ними, після чого відпустили на волю, пише CNN.

Відповідна ідея виникла у Джаїна. Після цього, cпільно з Музеєм зоології хребетних Каліфорнійського університету в місті Берклі, студенти-науковці розробили план пошуку струмків і водно-болотних угідь, які перетинають рідкісний ландшафт поблизу невеликої громади Лі Вайнінг.

Землерийки Маунт-Лайєлл надзвичайно активні. Вони мають "швидкий" метаболізм, тому без їжі можуть загинути за лічені години. Це робить дослідження виду складнішим, тому науковці встановили понад 100 спеціальних пасток. Вони постійно стежили за тваринами і вже через дві години після початку експерименту їм вдалося зловили першого рідкісного ссавця.

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Крім того, науковці зафіксували ще чотири подібних види тварин у тій місцевості. Деякі з них були настільки схожими на землерийку Маунт-Лайєлл, що знадобився генетичний тест.

"Впоратися із землерийками було трохи складно. Вони отруйні та кусаються, тому нам довелося імпровізувати. Ми зважували їх у поліетиленових пакетах. Ці ссавці важать лише кілька грамів, але можуть прогризти пакет наскрізь. Загалом, вони трохи неприємні, але того варті", – сказав один із дослідників у коментарі CNN.

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Крім того, у дослідженні, яке було проведене Каліфорнійським університетом, йдеться, що такі землерийки перебувають під загрозою зникнення через кліматичні зміни. Вони можуть втратити до 90% холодного високогірного середовища, характерного для їхнього проживання, оскільки Земля поступово нагрівається.

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Анастасія Боднар, УП. Життя