Не щури і не вампіри. Що треба знати про кажанів і їхню любов до людських домівок

У січні жителька Полтави викинула 1600 кажанів з балкона восьмого поверху – понад 600 із них загинули.



Того ж місяця у Кривому Розі живих кажанів замурували монтажною піною у віконну раму, але зоозахисники встигли їх врятувати.

Ці трагічні випадки лише підсвітили проблему ставлення до кажанів. Багато хто гидує ними чи навіть ненавидить.

Кажанів вважають заразними та сприймають як щось середнє між щурами та помічниками графа Дракули. Та, схоже, це люди п’ють кров з бідолашних рукокрилих!

В Україні є 28 кажанів, але лише 4 з них зазвичай перетинаються з людьми Фото: MATUTA/DEPOSITPHOTOS

Які кажани живуть в Україні та чому іноді перетинаються з людьми? Чи дійсно кажани небезпечні і як правильно з ними контактувати?

Як діяти, якщо ви помітили кажана на вулиці, він випадково залетів у приміщення, оселився на вашому балконі чи горищі?

Чим корисні кажани і чому важливо їх берегти, якщо не хочете потерпати від нашестя комарів кожного літа?

Про це “Українській правді. Життя” розповіла фахівчиня Українського центру реабілітації рукокрилих Альона Шуленко.

Що треба знати про кажанів?

Руда вечірниця Пергач пізній Білосмугий нетопир Вухань бурий. Подивіться в ці очі! А це вухань сірий! Лилик двоколірний

Кажани – це нічні рукокрилі тварини, які харчуються комахами. Це єдині ссавці, здатні до справжнього польоту. Вони відчувають біль, мають свідомість і хорошу пам'ять, тому що повертаються в ті місця, де живуть.

В Україні живуть 28 видів кажанів, але зазвичай людина зустрічає тільки чотири з них.

Руда вечірниця, пергач пізній, білосмугий нетопир і лилик двоколірний – основні види, які можна побачити в містах. Тому в цьому матеріалі ми розповімо здебільшого про них.

“Інколи у сільській місцевості можна зустріти одного з вуханів або деякі інші види нетопирів, але це буває не дуже часто.

Всі інші – повністю лісові види, і їх зустріти звичайним людям майже нереально”, – пояснює Альона Шуленко.

Кажани не гризуть людські запаси, не заплутуються у волоссі, не п'ють кров, не кидаються на біле. Єдиний дискомфорт, що може бути від кажанів – це писк і запах випорожнень.

Чим небезпечні кажани?

Єдина потенційна небезпека – це сказ. В Україні живе лише три види кажанів, які можуть переносити цю хворобу. І пергач пізній – єдиний з них, кого можна зустріти у містах.

Особливістю пергача є те, що він одинак. Також серед міських видів лише пергач – не мігруючий вид, тож постійно перебуває у містах.

Українські кажани не передають хвороб повітряно-крапельним шляхом – від них можна заразитися сказом тільки через укус, але ймовірність цього низька.

За даними ВООЗ, у 99% випадків захворювання людини від сказу джерелом збудника є собаки. Вакцинація домашніх улюбленців проти сказу захистить і тварину, і господаря.

*Твоє обличчя, коли люди досі думають, що ти вампір* Фото: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКОКРИЛИХ

Деякі люди досі вірять у міфи про вампіризм кажанів. Насправді це стосується лише трьох видів, які живуть у Південній Америці, але стереотип причепився до всіх рукокрилих.

“У світі живе близько півтори тисячі видів кажанів. Із них – лише три види в Південній Америці, які дійсно є “вампірами” і харчуються кров'ю свійських тварин. Вони суттєво підпсували репутацію кажанів.

Плюс, треба не забувати про поп-культуру, містифікацію, Дракулу, фільми про вампірів”, – каже Альона Шуленко.

Людей також лякають гострі ікла кажанів, однак не варто судити тварин за зовнішністю. У всіх хижаків є ікла, навіть у комахоїдних.

Руді вечірниці, наприклад, люблять ласувати хрущами. Міцні зуби потрібні їм для того, щоб розкусити хітиновий покрив, а не для кусання людей.

Чому кажани можуть перетинатися з людьми?

Щоб зрозуміти, чому “міські” кажани перетинаються з людьми, варто дізнатися про їхній річний цикл.

Осіння міграція у кажанів відбувається в кінці серпня і до жовтня. У цей час кажани повертаються з лісів до міст, щоб знайти собі місце на зимівлю.

Це один із потенційно небезпечних періодів для кажанів, тому що вони часто потрапляють в пастки: незачинені кватирки в будівлях, відчинені вікна, щілини, через які можна залізти до приміщення.

“Вони можуть залітати, тому що шукають сховок для перепочинку. Дуже часто залітають у старі вікна з подвійною рамою – і зазвичай це смертельна пастка.

Хтось один залітає, не може вибратися, починає верещати. На цей вереск прилітають інші. Якщо кажани чують, що хтось в небезпеці, вони хочуть допомогти, прилітають і також потрапляють в цю саму пастку”, – пояснює фахівчиня Центру реабілітації рукокрилих.

Зима і літо – це періоди, коли кажани найбільш вразливі Фото: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКОКРИЛИХ

Наступний етап – це зимівля. Кажани, особливо руді вечірниці, дуже часто обирають обшивки в балконі, тріщини, щілини в фасадах будинку, горища.

Вони зимують великими групами, на відміну від пергачів, які більш поодинокі. Але місця сховку – у всіх однакові.

“Зазвичай їх знаходять, коли проводять ремонти на балконах. Коли закритий балкон обшивають всередині пластиком, між пластиком і стіною або стелею залишається великий простір. Звичайно, десь є здоровенна щілина, яка веде на вулицю, і вони в такі місця дуже люблять залізти.

У нас перед Новим Роком була колонія із Пісочина, де кажани так зимували не перший рік. Вони своєю вагою провалили стелю і вивалилися”, – ділиться зоозахисниця.

Зазвичай кажани набиваються в щілини у людських оселях, щоб поспати. При цьому вони не завдають ніякої шкоди.

Також люди можуть бачити кажанів взимку під час різкого потепління або похолодання.

“Так, звичайно, під час потепління або під час похолодань вони можуть прокидатись. Це прокидання часто чутно, тому що вони починають попискувати. Це і стає для них смертельною пасткою, тому що люди чують цей писк. Якщо люди не дуже добрі і свідомі, то вони це все розбирають. Так в Полтаві викинули півтори тисячі кажанів.

А нещодавно нам приїхала колонія з Кам'янського, де люди заселились в квартиру, почули писк, просто зняли підлогу, подзвонили і сказали “забирайте”. Але дуже добре, що подзвонили, а не повбивали тварин”, – каже Шуленко.

Зазвичай кажани набиваються у щілини в оселях, щоб поспати, і людям ніяк не шкодять Фото: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКОКРИЛИХ

Коли стає тепліше, кажани можуть прокидатися і вилітати попити води. Та якщо якісь із кажанів набрали недостатню вагу для зимівлі, вони виснажуються і не можуть повернутися назад. Тому вони можуть падати на вулиці, залітати в приміщення, губитись.

А під час заморозків кажани можуть вилазити, щоб знайти тепліше місце. Бувають випадки, коли під час похолодань кажани, які або набрали недостатньо ваги, або обрали собі погане місце для зимівлі, починають мерзнути.

“Коли -5°С різко перетворюється в -20°С, вони прокидаються і намагаються врятуватися від холоду, розлітаються. Зазвичай для них це смертельний вирок. Люди можуть знаходити кажанів при спробах залетіти в приміщення, або якщо вони виснаженими попадають на вулиці.

У нас було таке, коли був різкий перепад погоди. Кажани летіли до озера. Поки вони долетіли, озеро виявлялось замерзлим, і вони там просто замертво попадали”, – пригадує фахівчиня Центру.

Далі – весняна міграція. Коли температура починає стабільно триматися приблизно вище 5 градусів, з'являються комахи. Кажани починають вилітати зі сховищ і повертатися назад в ліси.

“Тут аналогічна ситуація з осінньою міграцією, відчинені вікна, вони залітають, щоб перепочити. Це щодо мігруючих видів.

А пергач пізній живе виключно в містах. Він може в будь-який момент прокинутися, залізти у під’їзд або в незакриту вентиляцію в квартирі”, – каже Шуленко.

Влітку кажанів майже немає в містах, тому що всі мігруючі види летять в ліси. У цей період небезпекою для рукокрилих здебільшого є хижаки, що на них полюють, – сови, куниці, сороки, хижі птахи або й коти-собаки, якщо рукокрилі випадково залетять на чийсь балкон.

Кажанів не можна виганяти ні взимку, ні влітку, бо це загроза для малюків Фото: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКОКРИЛИХ

Також особливість літньої пори – дитинчата, тому що саме в цей час кажани народжують. Вони можуть народжувати один раз на рік – і це зазвичай один-два малюки.

“Перші декілька днів, коли кажанчик народжується, він присмоктується до соска, і мама може з ним літати.

Та буває таке, що вони випадають і люди їх знаходять. Інколи маму з дитинчам, або покинуте маля”, – пояснює експертка.

Перші декілька днів кажани постійно з мамою, а потім мами можуть залишати їх і літати на полювання.

Ці тварини дорослішають швидко – протягом місяця після появи на світ кажан вилітає, сам вчиться полювати. За словами Альони Шуленко, цей етап припадає на червень і липень – сезон розмноження.

Що робити, якщо до вас залетів кажан?

✅ По-перше, не панікуйте. Зачиніть двері в інші кімнати, щоб кажан не літав по всьому житлу та не травмувався.

Якщо вдома є домашні тварини – зачиніть двері, щоб вони не лякались самі й не лякали рукокрилого.

Не панікуйте і не беріть тварину голими руками Фото: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКОКРИЛИХ

✅ Найважливіша рекомендація – сконтактувати з Центром реабілітації рукокрилих за номером +38 066 305 98 95. Вам нададуть консультацію.

Фахівці Центру самі виїжджають на виклики по Харківщині, а в більшості інших міст у них є волонтери, які зможуть передати кажанів в інше місто.

У критичних ситуаціях з кажанами можна також телефонувати у ДСНС. Утім, не у всіх населених пунктах рятувальники обізнані, як поводитися з рукокрилими. Також надзвичайники можуть не приїхати на такий виклик.

✅ Не беріть кажанів голіруч – вони захищаються, коли налякані, і можуть боляче вкусити! Вдягніть цупкі рукавички – або шкіряні, або дві пари будівельних.

✅ Візьміть кажана так, щоб його крила були притиснуті до тіла. Великий палець можна зафіксувати під підборіддям, щоб кажан не зміг вас вкусити.

✅ Напоїть кажана водою з піпетки, шприца або ложечки.

Дайте рукокрилим води. На фото – напування рудих вечірниць Фото: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКОКРИЛИХ

✅ Знайдіть коробку, щоб покласти тварину туди. У коробці зробіть кілька отворів для повітря, а на дно покладіть вологе ганчір’я, щоб тварина могла трошки охолонути.

Тканину треба змочити холодною водою, але з неї не має текти, інакше коробка розмокне. Також з ганчірок не мають стирчати нитки, бо кажани можуть заплутатись в них.

✅ Покладіть у коробку кажана та надійно її запакуйте. Просто прикритої коробки недостатньо – він може вилізти.

✅ Якщо кажанів багато, візьміть кілька коробок. Важливо, щоб коробка не переповнювалась. Обов’язково складайте кажанів у коробку так, щоб вони заповнювали не більше одного шару на дні. Якщо їх буде більше, вони розігріються та помруть від задухи.

Покладіть кажанів у коробку так, щоб вона не переповнювалась Фото: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКОКРИЛИХ

✅ Якщо кажан не просто залетів до вас, а застряг у віконній рамі – рахунок йде на хвилини. Потрібно діяти дуже оперативно.

Чим довше кажан буде перебувати у пастці, тим більше кажанів до нього прилетить. Тому варто звільнити тварину якнайшвидше, щоб вона не задихнулась і не покликала “підмогу”.

“Це класична історія, коли телефонують і кажуть “кажан залетів”. Ми приїжджаємо, а там їх уже сто. Тому ми радимо ставити москітні сітки. Вони врятують від таких ситуацій”, – каже експертка.

✅ Якщо кажан травмований – телефонуйте у Центр реабілітації рукокрилих, щоб тварину забрали фахівці. Надійно запаковану коробку передайте зоозахисникам.

✅ Якщо з кажаном все нормально, ввечері його можна випустити. Це стосується тільки літа. Випускати кажанів взимку категорично не можна.

“Якщо знайшли кажана, просто так це залишати не можна. У будь-якому випадку треба йому допомогти, щоб він не загинув і не заблукав у приміщенні чи не покликав собі допомогу”, – додає Шуленко.

✅ Після кажанів приміщення не потребує спеціальної дезінфекції – достатньо просто помити поверхні з миючими засобами.

Як правильно випускати кажана?

Нетопир в польоті Фото: CREATIVENATURE/DEPOSITPHOTOS

Кажани – це нічні комахоїдні тварини. Їх можна випускати тільки затемна (ввечері або вночі) та тільки влітку.

“Якщо вигнати кажана влітку вдень, то, найімовірніше, його загризе якась сорока. Треба чекати до вечора. В будь-якому випадку можна повідомити нам. Ми завжди проконсультуємо і допоможемо”, – каже Альона Шуленко.

Взимку кажанів не можна випускати на вулицю. Натомість про знахідку треба повідомляти Центр реабілітації, бо рукокрилим завжди потрібна допомога під час холодів.

“Влітку також бажано нам повідомити, щоб ми подивились на цього кажана і хоча б по фото чи відео сказали, чи з ним все нормально. Нам загалом дуже важливо фіксувати будь-які знахідки рукокрилих, бо ми всі науковці та використовуємо цю інформацію у дослідженнях”, – зауважує експертка.

Якщо з кажаном все добре, можна вийти на відкриту місцевість, відкрити коробку і з піднятої руки випустити кажана.

Чи треба годувати кажанів?

Годувати кажана можна личинками жуків борошняного хрущака і зоофобаса Фото: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКОКРИЛИХ

Найкращий варіант – не годувати кажана і передавати зоозахисникам якнайшвидше. Але якщо кажан на якийсь час залишається у вас і має низьку вагу – доведеться годувати. Норми ваги вказані на сайті.

Годувати кажанів потрібно личинками жуків борошняного хрущака і зоофобаса, яких можна знайти в деяких зоомагазинах. Також можна давати тропічних тарганів (розрізаючи) і бананових цвіркунів. На опариші та мотилі вони не набирають жир, тому годування не має сенсу, кажуть у Центрі порятунку.

Перед годуванням кажана необхідно 10-15 хвилин “погріти”, можна в руках (в рукавичках) або біля батареї.

Їжу слід давати з пінцета. Можна тримати тварину в руці або прикрити її зверху рукою, не притискаючи до поверхні.

Що робити, якщо у вас оселилась колонія кажанів?

Взимку кажанів краще просто не чіпати! Фото: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКОКРИЛИХ

✅ По-хорошому, їх не треба чіпати. Зимують – хай зимують.

✅ Якщо вас турбує питання екскрементів (гуано) кажанів, яке висипається з отворів стелі або горища, то можна закрити ці отвори поролоном.

Також можна збирати екскременти в якусь воронку біля отворів. Гуано є цінним азотним добривом, яке можна використати для саду чи городу. Воно має специфічний запах, але не несе загрози здоров’ю.

“Якщо вони живуть у вас на постійній основі – може бути запах, постійний писк. Звичайно, ми це розуміємо. Але ми намагаємось завжди переконати людей, щоб вони не чіпали кажанів”, – розповідає фахівчиня.

Не викидайте кажанів, не вбивайте, не виганяйте на холод і не замуровуйте! Фото: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКОКРИЛИХ

✅ Якщо ви знайшли колонію кажанів під час ремонту балкона взимку, не запінюйте, не виганяйте і не замуровуйте їх живцем!

Обов’язково телефонуйте до Центру порятунку. Зберіть їх у коробки за інструкцією та передайте фахівцям.

“Якщо ситуація критична і людина категорично відмовляється з ними жити, але готова потерпіти до весни, то навесні вона викликає нас і ремонтників, які розбирають це все. Якщо там є кажани, то ми їх забираємо. Людина одразу має зробити ремонт так, щоб їм нікуди було повертатися”, – пояснює Альона Шуленко.

Як переселити кажанів?

✅ Якщо ви хочете переселити кажанів, наприклад, з балкона на горище в селі, це можна робити лише навесні, коли на вулиці тепло і є комахи.

Весна – найкращий сезон для переселення, тому що тоді фахівці Центру забирають тварин, записують основну інформацію, кільцюють їх та випускають на волю.

Кажанів можна переселити навесні. Перш ніж закривати входи, переконайтесь, що там не лишилось кажанів

Взимку кажанів краще не чіпати, тому що в цей період їм нічого їсти, вони мають бути сплячці. Якщо ви зруйнуєте сховище кажанів або просто виженете їх на холод, вони загинуть.

Влітку кажани не змерзнуть, але руйнувати їхнє житло все одно не можна, бо це період народження потомства. Якщо потривожити материнські колонії, кажани можуть покинути дитинчат, злякатись, потікати або загинути. Це велика втрата для популяції.

“Це все просто дуже багато непотрібного клопоту і загрози для життя тварин – їх треба зібрати, вони прокинуться, почнуть розігріватися, витрачати енергію і спалювати жир в запасі.

На горищі вони можуть і не знайти, як примоститись. Тому якщо хочете їх виселити, то це таки треба робити з нашою консультацією і вже навесні”, – наголошує зоозахисниця.

✅ Після відльоту або відселення кажанів ви можете перекрити входи для них. Для цього потрібно перекрити піною, дошками чи поролоном всі отвори, через які кажани залітали до будинку або балкона (їм може бути достатньо 2 см).

Варіант будиночка для кажанів Фото: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКОКРИЛИХ

✅ Ще один варіант, як переселити непроханих гостей на наступний сезон – встановити будиночок для кажанів, щоб вони жили там, а не на вашому горищі.

Його можна розмістити на стіні будівлі, на дереві або на довгій дерев’яній жердині. Важливо повісити його високо (не менше 3 м), щоб коти та інші хижаки не могли до нього дістатися.

Вхід до будиночка має бути направлений на південну або південно-західну сторону.

❌ У мережі можна побачити багато народних методів, щоб позбутися кажанів, адже жоден із них не є дієвим.

Кажани – це не гризуни, наголошує зоозахисниця. Вони не їдять дігтярні кульки чи отруту. Також їх не можна викурити специфічними запахами, злякати гучною музикою чи ультразвуком.

“Кажани орієнтуються в просторі за допомогою ультразвуку. Якщо вони почують ультразвук, вони тільки прилетять подивитися, що ж тут відбувається, і їх стане ще більше”, – каже Альона.

Чому не можна вбивати кажанів?

Кажани дуже важливі для екосистеми, сільського господарства і добробуту людей

❗️ По-перше, усі види кажанів України занесені до Червоної книги. Їхня популяція в Україні дуже вразлива, особливо під час війни.

За вбивство або пошкодження оселищ кажанів передбачена кримінальна відповідальність – арешт на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років (ч. 1 ст. 299). Якщо загинуло два та більше кажанів – за ч. 3 цієї ж статті кривднику тварин загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

❗️ По-друге, кажани дуже важливі в екосистемі, тому що вони регулюють чисельність комах і полюють на шкідників.

Завдяки кажанам фермери й агробізнеси суттєво економлять на обробці полів, а люди мають можливість збирати врожай і смакувати плодами фруктових дерев.

“За нашими особистими спостереженнями, після початку повномасштабного вторгнення популяція кажанів набагато зменшилась й комах стало в сотні разів більше.

Це не тільки комарі. Ще дуже багато шкідників сільськогосподарських культур”, – каже Альона.

Кажани – єдині ссавці, здатні до справжнього польоту, і вони потребують захисту Фото: CREATIVENATURE/DEPOSITPHOTOS

Знищення кажанів загрожує жахливими наслідками, які можна побачити на прикладі США. Там кажани потерпають від синдрому білого носу – грибкового захворювання, що масово знищує кажанів у сплячці.

Через масову загибель рукокрилих Штати щороку втрачають 495 мільйонів доларів.

“Це яскравий приклад того, наскільки кажани економлять людські ресурси. А якщо знищити якусь ланку екосистеми, то це призведе до катастрофи”, – наголошує експертка.

❗️ Кажани не лише їдять шкідників агрокультур, а й знищують потенційно небезпечних для людини комах – наприклад, комарів, які можуть переносити хворобу Лайма, малярію, туляремію тощо.

Білосмугий нетопир закликає вас бути добрими до кажанів! Фото: УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ РУКОКРИЛИХ

❗️ Зрештою, кажани – дуже милі. Вони не будуть шкодити людям, якщо ті не атакуватимуть їх першими.

“Ми закликаємо до людяності. Уже 20 років ми системно нагадуємо про роль кажанів в екосистемах і наголошуємо, що люди не мають права розпоряджатись невинними життями тварин.

Багатьом цього не доведеш. Є категорія людей, які просто хочуть зробити щось погане на зло. Але потрібно змінювати свідомість. Не треба вбивати все, що вам не подобається”, – наголошує Альона Шуленко.

Якщо ви хочете детальніше пізнати кажанів – слухайте цей подкаст.

Олена Барсукова, Українська правда. Життя