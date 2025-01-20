У Києві вже третій рік немає кліматичної зими: як це може вплинути на довкілля

У Києві вже третій рік не фіксують кліматичну зиму – Міндовкілля

У Києві вже третій рік поспіль не фіксують кліматичної зими – середньодобова температура повітря не тримається стабільно нижче за 0℃. Відсутність снігу негативно впливає на екосистеми.

Як розповіли у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, в останні роки зими в Україні дуже змінилися. Зараз ця пора року більше нагадує пізню осінь або ранню весну – з теплою погодою, відсутністю тривалих морозів і температурними рекордами.

Головною причиною цього є глобальне потепління.

За словами завідувачки лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлани Краковської, Україна входить до тих регіонів світу, в яких протягом останнього десятиріччя температура зростала найшвидшими темпами.

"За останні 60 років підвищення середньої температури на нашій території відбувалося майже у 2,5 раза швидше, ніж загалом у світі. Ми випереджаємо навіть Європу: швидкість зростання середньої річної температури в Україні у 1961–2023 роках становила 0,41℃ за десять років, а в Європі – 0,34℃. Причому основне потепління відбувається насамперед у зимовий період", – пояснила експертка.

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Кліматична зима в Україні розпочинається, коли середньодобова температура повітря падає нижче за 0℃ та стабільно тримається на цьому рівні. Ще чверть століття тому настання зимової погоди майже збігалося з календарною зимою.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії, кліматичну зиму не фіксували в Києві протягом останніх трьох років – у 2022-му, 2023-му та 2024-му. Тоді середня температура повітря взимку була вищою за 0℃.

"Зараз для України характерні коливання температури в зимовий період: від +5 до -5 градусів. Щоправда, на тлі досить високої температури можуть траплятися короткочасні хвилі екстремальних морозів або аномально сильні хуртовини, які паралізують інфраструктуру – і це теж прояви зміни клімату.

Через глобальне потепління клімат став "розхитаним" і непередбачуваним, відхилення від норм значно збільшуються. Тобто на тлі безсніжної зими можуть траплятися аномальні погодні явища, коли тепла плюсова температура за кілька днів змінюється короткочасними, але дуже сильними морозами, які прориваються до нас з Арктики", – каже Краковська.

Водночас снігова подушка є важливою для багатьох екосистем:

сніг є джерелом вологи в ґрунті – його відсутність призводить до зменшення запасів води, що негативно впливає на ріст рослин та врожайність сільськогосподарських культур. Також сніг поповнює підземні водоносні шари. Водночас останніми роками в Україні фіксується ґрунтова посуха;

сніг захищає рослини від морозів – якщо настає сильне похолодання без снігу, це може призвести до промерзання ґрунту та пошкодження кореневої системи рослин;

сніг має велике значення для тварин – багато видів тварин, птахів та комах використовують його як укриття. Наприклад, зайці-русаки не можуть замаскуватися, а ведмеді та їжаки – виспатися;

сніг запобігає ерозії ґрунту, запобігаючи вивітрюванню та вимиванню. Ерозія негативно впливає на родючість ґрунтів;

через теплу зиму сніг тане швидко та нерівномірно, що збільшує ризик повеней навесні;

дефіцит снігу негативно впливає на різні галузі економіки. Зокрема, знижується врожайність багатьох сільськогосподарських культур, а також страждає зимовий туризм.

Нагадаємо, 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. Глобальна температура вперше перевищила узгоджену на міжнародному рівні позначку потепління у 1,5℃.