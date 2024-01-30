Втомився від сезону розмноження: у Шотландії самець японської макаки втік з екопарку

У Шотландії шукають самця японської макаки, який напередодні втік із парку для тварин Highland Wildlife Park.

Доглядачі припускають, що він міг втомитись від напруженого сезону розмноження, повідомляє The Guardian.

Тварина перестрибнула через огорожу вольєра 28 січня. Того ж ранку житель сусіднього села Кінкрейг Карл Нагл застав її за поїданням корму для птахів.

Реклама:

"Він виглядав трохи неспокійно, ніби опинився там, де не мав бути. Макака трохи побродив по саду. Ми думали, що він пішов, але він повернувся і виліз на пташині годівниці, намагаючись залізти в них.

У нього це дуже добре виходило – краще, ніж у білки", – розповів чоловік BBC Scotland News.

Фото японської макаки: Highland Wildlife Park

У понеділок ввечері з'явилася надія, що примат повернеться, бо він прямував у напрямку рідного екопарку.

Однак тварина не прийшла додому. Пошуки активізувалися, а місцевим жителям порадили прибрати з подвір'їв усе потенційно їстівне, зокрема, смітники.

Реклама:

Зараз примата шукають за допомогою дрона з тепловізором. Також в операції бере участь команда Королівського зоологічного товариства Шотландії (RZSS), яка опікується парком.

"Протягом дня наша команда експертів з догляду за тваринами патрулюватиме місцевість, використовуючи різні методи, щоб спробувати вмовити його повернутися", – сказав менеджер парку дикої природи Кіт Гілкріст.

A team of keepers are trying to recaputue that animal. Video by Carl Nagle pic.twitter.com/SeCypmAkmZ — Dan Sanderson (@DSanderson_85) January 28, 2024

У групі макак із Highland Wildlife Park живе 37 особин. Серед них є два домінантних самці, а макака-утікач – молодший і менш впевнений у собі.

Бійки з конкурентами, на думку доглядачів, могли спровокувати його на втечу.

Раніше мавпячі втечі траплялись і в Україні: на Хмельниччині екзотична тварина втекла із вольєра і покусала дитину.

Нагадаємо, японські макаки (M. fuscata), також відомі як "снігові мавпи", це найпівнічніші мавпи світу, що походять з Японії. Вони здатні виживати при низьких температурах (−15 °C) і добре орієнтуються в гірських місцевостях.

Японські макаки – м'язисті, кошлаті, з рожевими мордочками і дуже короткими пухнастими хвостами. Вони є відомими персонажами міфів і народних казок Японії.