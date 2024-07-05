Народився з вагою 420 грамів: найбільш недоношений хлопчик у світі святкує 4-річчя

Кертіс народився на 19 тижнів раніше запланованої дати із вагою, як у футбольного м'яча

Американський хлопчик, який є найбільш недоношеною дитиною у світі, відсвяткував 4-й день народження.

Маленький Кертіс Зай-Кіт Мінс з’явився на світ, коли термін вагітності його матері становив 21 тиждень і 1 день, пише Книга Рекордів Гіннеса.

Хлопчик народився на 132 дні раніше, ніж очікувалося, і важив лише 420 грамів, що приблизно дорівнює вазі американського футбольного м'яча. Кертіс був одним із двійнят, і його сестра не вижила.

Рекордсмен народився 5 липня 2020 року в лікарні Університету Алабами

Кертіс народився у Мішель Батлер 5 липня 2020 року в лікарні Університету Алабами в Бірмінгемі (UAB) в Алабамі.

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Спочатку малюку прогнозували менш як 1% шансу на виживання, але лікарям вдалося його виходити. Хлопчик провів перші 9 місяців свого життя у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

Книга Рекордів Гіннеса визнала його найбільш передчасно народженою дитиною у світі.

"Він дуже активний. Я вже втомилася! І я дуже пишаюся ним… Наявність цього рекорду – це благословення, якого він досягнув, і я вдячна, що Книга рекордів Гіннеса прийняла його", – сказала Мішель, коли її сина відзначив реєстр рекордів.

Зараз Кертіс важить 14,9 кг, добре почувається і багато розмовляє. За словами мами, хлопчику подобається гратися з іграшками та дивитися улюблений мультфільм "Міккі Маус".

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Нагадаємо, у Львові неонатологи виходили дівчинку, яка народилася 24-му тижні вагітності з вагою 600 грамів.