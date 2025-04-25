Сонячна пляма розміром зі Швейцарію: телескоп-гігант зробив деталізоване фото поверхні Сонця

На Гаваях, на вершині вулкана Халеакала, вчені встановили найпотужніший у світі сонячний телескоп – Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST). Завдяки йому вдалося отримати надзвичайно деталізоване зображення поверхні Сонця, пише Popular Science.

На знімку чітко видно велику сонячну пляму з усіма її дрібними структурами. Зображення зроблене у видимому діапазоні хвиль довжиною 588,9 нанометрів – це так звана "лінія натрію NaD", добре відома астрономам.

Деталізоване фото плями на Сонці VTF / KIS / NSF / NSO / AURA

Кожен піксель зображення відповідає приблизно 10 кілометрам на поверхні Сонця. Сонячна пляма з півтінню охоплює площу близько 40 тисяч квадратних кілометрів, що приблизно дорівнює розміру Швейцарії.

Сонячні плями – це ділянки з надзвичайно сильними магнітними полями, які перешкоджають виходу гарячої плазми з надр зірки. Ці зони часто пов’язані з потужними викидами сонячного вітру, спалахами та корональними масовими викидами. Саме вони можуть спричиняти збої в роботі супутників, GPS, зв’язку та навіть електромереж на Землі.

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Найбільший у світі сонячний телескоп розміром з гараж важить понад 5 тонн і займає два поверхи телескопа. Його розробка тривала понад 15 років у Німецькому інституті фізики Сонця, а монтаж на Гаваях тривав кілька місяців.

За словами директора Національної сонячної обсерваторії Крістофа Келлера, головна мета телескопа Inouye – вивчати фізику Сонця як головного джерела космічної погоди.

Це стало можливим завдяки новітньому інструменту – видимому тюнер-фільтру (VTF), який дозволяє отримувати зображення з рекордною просторовою, спектральною й часовою роздільною здатністю.

Апарат VTF може вимірювати магнітні поля, температуру, тиск і швидкість потоків плазми на Сонці. Це дає змогу глибше розуміти, як відбуваються ерозії та вибухи на поверхні зорі.