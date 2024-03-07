Кам'яні знаряддя, знайдені в Україні, виявилися найдавнішими в Європі: вчені встановили їхній вік

В Україні знайшли кам'яні знаряддя, яким близько 1,4 мільйона років. Археологи стверджують, що ці інструменти є найдавнішими в Європі.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, не лише розповідає про ці артефакти, а й привідкриває завісу того, як наші предки потрапили в цей регіон.

Зокрема, завдяки цій знахідці вчені змогли підтвердити теорію про міграцію різноманітних видів Homo erectus, які прийшли в Європу зі сходу та поширилися на захід, ймовірно вздовж долин річки Дунай.

“Досі не було вагомих доказів міграції зі сходу на захід. Тепер ми це маємо”, – каже співавтор дослідження Роман Гарба, археолог із Чеської академії наук у Празі.

Археологічна пам'ятка Королево Роман Гарба

Знаряддя знайшли в українському селищі Королево поблизу кордону з Румунією ще у 1980-х роках. Але досі вчені не змогли точно вказати вік цих артефактів.

Археологи із Чеської академії наук використали метод датування, заснований на космогенних нуклідах – такий спосіб допомагає виявити, як давно мінерал був похований. Команда підрахувала, що знаряддям має бути 1,4 мільйона років.

У Європі існує лише дві знахідки, старші за 800 тисяч років, які підтверджують присутність предків людини. Це скам’янілості та кам’яні знаряддя, які знайшли в Іспанії та Франції. Обидва мають вік 1,1-1,2 мільйона років.

Датування знарядь з-під Королево спонукає дослідників припустити, що предки людини, які їх виготовили, були єдиними архаїчними людьми, які жили за межами Африки приблизно 1,4 мільйона років тому.

Археологи також зазначають, що артефакти з Королево схожі на знаряддя, які знаходили у Кавказьких горах. Вони датовані приблизно 1,8 мільйона років тому.

Читайте також : У Туреччині археологи знайшли хліб віком 8600 років: він може бути найстарішим у світі

Однак у найдавнішому шарі осадових відкладень в українському поселенні немає жодних скам’янілих людських останків, тому неможливо точно сказати, що інструменти були зроблені Homo erectus.

Селище, де знайшли ці кам'яні знаряддя, називають скарбницею доісторичних останків. Про це каже співавтор дослідження, археолог Національної академії наук України Віталій Усик.

Майданчик Королево є відносно безпечним і не постраждав під час війни, хоча зараз ця територія заросла рослинністю.