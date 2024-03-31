Рекордно велика пожежа і наднова, що вибухнула 10 тисяч років тому: найкращі наукові знімки березня
Науковий журнал Nature визначив найважливіші та найкрасивіші зображення березня.
Так, команда відібрала знімок наднової, який астрономи зробили в обсерваторії Серро-Тололо в Чилі. Для цього вони використали встановлену на телескоп камеру Dark Energy Camera (DECam).
На ній показано наднову Вітрила — рештки зірки, що вибухнула понад 10 тисяч років тому. Це 1,3-гігапіксельне фото є знімком найвищої роздільної здатності DECam на сьогодні. Переплетені шлейфи пилу і газу показані з безпрецедентною деталізацією.
Журнал Nature також відзначив фото сірого кита (Eschrichtius robustus) під час пірнання. Цей знімок зробили дослідники, які проводили аерофотозйомку біля узбережжя Нової Англії.
Цінність світлини в тому, що вона зафіксувала вид, який з XVII століття вважався майже вимерлим в Атлантичному океані. Присутність тварини науковці пояснюють зміною клімату.
Серед найкращі наукових зображень березня опинилися й прикраси, зроблені із зубів тварин, зокрема ведмедів, лосів і лисиць. Їх створили граветтські мисливці-збирачі.
Дослідники проаналізували тисячі особистих прикрас, а також генетичні дані людей, похованих на тих же місцях. Вони ідентифікували дев'ять окремих культурних груп, які існували в Європі між 34 тисячами і 24 тисячами років тому.
Знімок пожежі, яку поширює вітер, також опинився серед найкращих наукових фото березня. На цьому зображено дерева, які буквально перетворилися на попіл.
Ця світлина зафіксувала наслідки пожежі в американському окрузі Гемпхілл (штат Техас). Пожежа охопила територію площею понад 400 тисяч гектарів, а на її приборкання знадобилося три тижні.
Фото спіралі SpaceX, яка подібна до галактики, зроблене над Ісландією на початку березня. На ньому спіраль зображена на тлі Північного сяйва.
"Явище викликане сонячним світлом, що відбивається від кристалів замерзлого надлишкового палива, що викидаються ракетою, яка обертається", – пояснюють у Nature.
Знімок, на якому дослідники Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) випробовують три невеликі місячні ровери, також увійшов до короткого списку колективу журналу.
Ці ровери пройшли ряд суворих випробувань щодо їхньої здатності автономно їздити й функціонувати як команда без явних інструкцій від операторів.
Їх використають під час майбутньої місії на Місяць для картографування і дослідження місячної поверхні за допомогою радіолокатора, що проникає в ґрунт.
У Nature відзначили і фото науковиці на тлі настінних розписів в аргентинській печері Куева Венул 1. Вчені зазначають, що вони можуть бути на тисячі років старші, ніж вважалося раніше.
Радіовуглецеве датування деяких пігментів рослинного походження, використаних для малювання абстрактних форм, свідчить, що деякі малюнки були створені до 8 200 років тому.
Знімок дрейфуючого футбольного м'яча, якого колонізували вусоногі раки, раніше став загальним переможцем премії British Wildlife Photography Awards 2024 року. Тепер його відзначили і в Nature.
Фото виверження вулкану на ісландському півострові Рейк'янес, на якому зображена розплавлена лава, що потекла з нової наземної тріщини і попрямувала в бік сусіднього міста Гріндавік, також заслуговує на увагу, вважають у журналі.
Дослідники уважно стежили за вулканічною активністю в цьому районі – за останні кілька місяців сталося кілька вивержень.
Нічний знімок кажана Glossophaga, який збирається поживитися бананом в Коста-Риці, відзначили не лише у Nature. Фото також перемогло на конкурсі London Camera Exchange Photographer of the Year.
"Це, мабуть, була одна з найцікавіших "зйомок", на яких я коли-небудь була. Це було абсолютно захопливо. Було дуже важко побачити цих крихітних кажанів, що літали, як примари", – каже авторка фото Мерілін Тейлор.