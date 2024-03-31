Рекордно велика пожежа і наднова, що вибухнула 10 тисяч років тому: найкращі наукові знімки березня

Наднова Вітрила — рештки зірки, що вибухнула понад 10 тисяч років тому

Науковий журнал Nature визначив найважливіші та найкрасивіші зображення березня.

Так, команда відібрала знімок наднової, який астрономи зробили в обсерваторії Серро-Тололо в Чилі. Для цього вони використали встановлену на телескоп камеру Dark Energy Camera (DECam).

На ній показано наднову Вітрила — рештки зірки, що вибухнула понад 10 тисяч років тому. Це 1,3-гігапіксельне фото є знімком найвищої роздільної здатності DECam на сьогодні. Переплетені шлейфи пилу і газу показані з безпрецедентною деталізацією.

Журнал Nature також відзначив фото сірого кита (Eschrichtius robustus) під час пірнання. Цей знімок зробили дослідники, які проводили аерофотозйомку біля узбережжя Нової Англії.

Фото: New England Aquarium

Цінність світлини в тому, що вона зафіксувала вид, який з XVII століття вважався майже вимерлим в Атлантичному океані. Присутність тварини науковці пояснюють зміною клімату.

Серед найкращі наукових зображень березня опинилися й прикраси, зроблені із зубів тварин, зокрема ведмедів, лосів і лисиць. Їх створили граветтські мисливці-збирачі.

Фото: J. Baker et al.

Дослідники проаналізували тисячі особистих прикрас, а також генетичні дані людей, похованих на тих же місцях. Вони ідентифікували дев'ять окремих культурних груп, які існували в Європі між 34 тисячами і 24 тисячами років тому.

Знімок пожежі, яку поширює вітер, також опинився серед найкращих наукових фото березня. На цьому зображено дерева, які буквально перетворилися на попіл.

Фото: Adrees Latif / Reuters

Ця світлина зафіксувала наслідки пожежі в американському окрузі Гемпхілл (штат Техас). Пожежа охопила територію площею понад 400 тисяч гектарів, а на її приборкання знадобилося три тижні.

Фото спіралі SpaceX, яка подібна до галактики, зроблене над Ісландією на початку березня. На ньому спіраль зображена на тлі Північного сяйва.

Фото: Seung Hye Yang

"Явище викликане сонячним світлом, що відбивається від кристалів замерзлого надлишкового палива, що викидаються ракетою, яка обертається", – пояснюють у Nature.

Знімок, на якому дослідники Лабораторії реактивного руху NASA (JPL) випробовують три невеликі місячні ровери, також увійшов до короткого списку колективу журналу.

Фото: NASA / JPL-Caltech

Ці ровери пройшли ряд суворих випробувань щодо їхньої здатності автономно їздити й функціонувати як команда без явних інструкцій від операторів.

Їх використають під час майбутньої місії на Місяць для картографування і дослідження місячної поверхні за допомогою радіолокатора, що проникає в ґрунт.

У Nature відзначили і фото науковиці на тлі настінних розписів в аргентинській печері Куева Венул 1. Вчені зазначають, що вони можуть бути на тисячі років старші, ніж вважалося раніше.

Фото: Miguel Lo Bianco / Reuters

Радіовуглецеве датування деяких пігментів рослинного походження, використаних для малювання абстрактних форм, свідчить, що деякі малюнки були створені до 8 200 років тому.

Знімок дрейфуючого футбольного м'яча, якого колонізували вусоногі раки, раніше став загальним переможцем премії British Wildlife Photography Awards 2024 року. Тепер його відзначили і в Nature.

Фото: Ryan Stalker

Фото виверження вулкану на ісландському півострові Рейк'янес, на якому зображена розплавлена лава, що потекла з нової наземної тріщини і попрямувала в бік сусіднього міста Гріндавік, також заслуговує на увагу, вважають у журналі.

Фото: Ael Kermarec / AFP

Дослідники уважно стежили за вулканічною активністю в цьому районі – за останні кілька місяців сталося кілька вивержень.

Нічний знімок кажана Glossophaga, який збирається поживитися бананом в Коста-Риці, відзначили не лише у Nature. Фото також перемогло на конкурсі London Camera Exchange Photographer of the Year.



Фото: Marilyn Taylor

"Це, мабуть, була одна з найцікавіших "зйомок", на яких я коли-небудь була. Це було абсолютно захопливо. Було дуже важко побачити цих крихітних кажанів, що літали, як примари", – каже авторка фото Мерілін Тейлор.

