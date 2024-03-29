Риба-жаба і бійка козлів: 14 найкращих фото природи у 2024 році

Це фото і його авторка здобули головну нагороду

Міжнародний конкурс World Nature Photography Awards оголосив переможців 2024 року. Найкращі фото природи відзначили на сайті премії.

Головну нагороду "Світовий фотограф року" отримала фотографка Трейсі Лунд за знімок "Підводні сули" (Underwater gannets), де зображені морські птахи, що ловлять рибу на Шетландських островах.

"Тисячі сул з'явилися в небі над нами, а потім почали пірнати в море за виловленою місцевою рибою. Неймовірне видовище. Того дня я зробила 1800 знімків, але тільки 2 з них змогла використати", – сказала переможниця.

Ніколя Ремі/World Nature Photography Awards

У номінації "Портрети тварин" перемогла пара фотографів Ніколя та Лена Ремі з роботою "Чорна риба-жаба". Зображений вид риб дійсно має назву "жаба" і живе в Австралії.

"Я знав, що ця чорна риба живе в рифі, де я регулярно пірнаю, і хотів створити портрет, який би підкреслив характер цього хижака, що причаївся у засідці", – сказав Ніколя.

Алекс Брекх

У категорії "Поведінка ссавців" перемогла робота "Останні секунди" фотографа Алекса Брекха з Бельгії. Сумний кадр показує мить перед тим, як гепард атакує дитинча зебри.

"Того ранку ми вирішили простежити за чотирма гепардами на полюванні. Ми йшли за ними кілька годин. Ми проходили повз стада топі, газелей і зебр. Ми знали, що щось має статися. Через п'ять годин наш провідник масаї прошепотів: "Вони йдуть на зебр"...

За кілька секунд гепарди увірвалися в невелику групу зебр. Один гепард побіг до нас. У ці секунди я зробив цю фотографію матері-зебри, яка робить останню спробу відштовхнути лоша від гепарда, що нападає. Їй це не вдалося. Я запам'ятаю ці останні секунди на все життя", – поділився фотограф.

Джон Сіджер

У номінації "Поведінка земноводних та плазунів" перемогло фото ящірки, яка примостилася на голові ігуани. Дивовижний знімок зробив британський фотограф Джон Сіджер під час подорожі на Галапагоські острови.

"На островах мешкають легендарні морські ігуани та лавові ящірки. Це був єдиний раз, коли я побачив ящірку, яка грілася на голові ігуани, і обидві насолоджувалися цією подією з блаженними усмішками!" – сказав автор.

Білл Кліпп

У категорії "Поведінка безхребетних" судді відзначили фото крабів у морській піні від американця Білла Кліппа, який також зустрів своїх "героїв фото" на Галапагоських островах.

Митець розповів, що встановив штатив, попередньо навів фокус на скелі і поставив дуже довгу витримку, щоб розмити воду, зберігаючи при цьому різкість крабів.

Іоанніс Павлос Євангелідіс

А цей фантастичний знімок переміг у номінації "Люди і природа". Його зробив грецький фотограф Іоанніс Павлос Євангелідіс у Шрі-Ланці.

"Рибалки на хідлях випробовують долю під час припливу на заході сонця в Коггалі. На цій фотографії видно рух води, що контрастує з нерухомістю рибалок.

"Кустарні" методи рибальства, що використовуються для виживання, не становлять значної загрози для природних ресурсів океану, а навпаки, зацікавлюють місцеві громади у збереженні здоров'я океану", – йдеться в описі фото.

Енді Шмідт

У номінації "Під водою" журі конкурсу відзначило Енді Шмідта зі Швейцарії, який зафільмував самицю косатки, що полює на оселедців.

"Щозими величезні косяки оселедця мігрують з відкритого океану у фйорди Північної Норвегії, приваблюючи велику кількість хижаків, як-от косатки і горбаті кити. Спостерігати за тим, як косатки їдять оселедця, дуже захопливо, але це нелегко зафіксувати з багатьох причин: обмежене світло і видимість, швидкий темп, а також холодну воду.

Зануритися як фрідайвер і зафільмувати процес в таких умовах досить складно, але мені вдалося створити серію фотографій, про які я навіть мріяти не міг", – каже фотограф.

Енді Шмідт

У номінації "Мистецтво природи" переміг фотограф Мікі Шпіцер з Ізраїля, який зазнімкував ісландські льодовики.

"Крижано-блакитні водянисті прожилки, мерехтливі льодовикові коси та блискучий золотистий осад разом створюють чудовий міраж для людського ока. Це подарунок чарівного рельєфу Ісландії", – сказав автор.

Іван Педретті

У категорії "Пейзажі Землі" перемогло ще одне фото з Ісландії від італійського автора Івана Педретті.

"Зима в Стокснесі. Пляж з чорним піском і велична гора Вестрахорн. Мені подобається контраст кольорів між білими горами і чорними дюнами з жовтою травою", – сказав фотограф.

Чатрі Лертсінтанакорн

У номінації "Рослини та гриби" перемогло фото, на якому підводна рослина нагадує обличчя сови. Знімок зробив фотограф Чатрі Лертсінтанакорн у заповіднику дикої природи Умпханг в Таїланді.

Річард Лі

У категорії "Чорно-біле" перемогла робота американця Річарда Лі – він зафільмував розкішного леопарда, що наближався до води у Кенії.

"Я терпляче чекав у схованці до пізньої ночі, щоб зафіксувати граціозний момент", – згадує автор.

Аміт Ешель

За найкраще фото "тварини у природному середовищі" нагородили ізраїльського автора Аміта Ешеля. Журі підкорило фото бійки нубійських козлів у горах пустелі.

"Я помітив цих дорослих самців відразу після сходу сонця на скелі наді мною, коли вони тільки-но почали бійку. Я піднявся на скелю, обережно обходячи їх, намагаючись не налякати, і повільно наближався до них все ближче, щоб досягти тієї композиції й кута падіння світла, які малював у своїй уяві", – згадував автор.

Рой Візнер

У номінації "Міське життя" також переміг фотограф Рой Візнер з його знімком гнізда, яке птахи звили у напівзламаній фігурці дракона.

Селія Куяла

Зрештою, "золото" у категорії "Фотожурналістика" отримала Селія Куяла зі США, яка вкотре підсвітила проблему забруднення океану. Фото дитинчати морського лева під назвою "Небезпечна іграшка" було зроблене на острові Коронадо у Каліфорнії.

"Дитинчата морського лева зазвичай граються з камінням, водоростями та морськими зірками. Але все частіше – зі шматками пластикового сміття", – йдеться в описі.

Більше знімків фотомитців, які здобули срібло і бронзу у різних категоріях можна подивитися на сайті World Nature Photography Awards (до речі, це яскраве фото риби від Ференца Лорінца отримало друге місце у категорії "Люди і природа").

Ференц Лорінц (друге місце)

Нагадаємо, раніше фото жука в українському заказнику перемогло на міжнародному конкурсі "Вікі любить Землю-2023".

Ми також показували, які фотографії перемогли у конкурсі "Садовий фотограф року-2024".