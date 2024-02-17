В Аргентині у печері виявили найдавніші наскельні малюнки: їм близько 8200 років

На північному заході Аргентини археологи виявили колекцію з майже 900 унікальних наскельних малюнків. На них зображені геометричні візерунки, людські фігури і тварини.

За словами вчених, раніше вважалося, що печерне мистецтво було створене протягом останніх кількох тисяч років. Однак у дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, науковці спростовують це.

Вони зазначають, що один із найзагадковіших мотивів печери – гребінчастий візерунок – вперше з'явився близько 8200 років тому. Він є найдавнішим прикладом наскельного мистецтва, пишуть New York Times та Аrkeonews.

Знахідку виявили у печері Куева Уенул (Cueva Huenul 1) – скельному укритті площею 630 квадратних метрів, розташованому на півночі Патагонії.

Як зазначають дослідники, протягом тисячоліть печерні художники відтворювали один і той же малюнок у чорному пігменті. Цей дизайн, ймовірно, використовували для комунікації між людьми в умовах змін клімату.

Згідно з дослідженням, під час пізнього голоцену цей регіон Патагонії був відомий своїм сухим і спекотним кліматом.

“Ми припускаємо передачу інформації між кількома поколіннями людей, які населяли один і той же регіон, одне і те ж місце”, – каже співавтор дослідження Раміро Барберена, археолог із Католицького університету Темуко в Чилі.



Археологи встановили вік цього витвору, коли виділяли з малюнків невеликі фрагменти чорного пігменту. Для цього вони використали радіовуглецеве датування.

Застосування цього методу стало можливим завдяки походженню пігмента – його отримали з рослинної речовини: ймовірно, йдеться про обвуглену деревину, отриману з обгорілих кущів або кактусів.

Хоча призначення мотиву гребінця є загадкою, дослідження використання такого мотиву в печерах може пролити світло на життя доісторичних народів Патагонії.

Нагадаємо, у пустелі Саудівської Аравії знайшли загадкові вирізьблені зображення верблюдів у натуральну величину.

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