Три українські університети увійшли до рейтингу найкращих вишів світу за онлайн-освітою
Британська агенція Times Higher Education оголосила список університетів з найкращою онлайн-підготовкою студентів THE Online Learning Rankings 2024.
До списку увійшли й три українських університети, йдеться на сайті рейтингу.
Від України до рейтингу потрапили:
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
Сумський державний університет;
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Усі університети з онлайн-навчанням поділили на чотири рівні – золото, срібло, бронза та "учасники".
"Золото" отримали 11 університетів: три зі США, два з Великої Британії, два з Індії та по одному з Росії, Угорщини, Нової Зеландії та Австралії.
Американський університет, США;
Університет штату Арізона (Темпе), США;
Університет "Вища школа економіки", Росія;
Манав Рачна Міжнародний інститут досліджень і досліджень, Індія;
Університет Массі, Нова Зеландія;
OP Jindal Global University, Індія;
Університет Центральної Флориди, США;
Університет Ессекса, Велика Британія;
Ліверпульський університет, Велика Британія;
Університет Південної Австралії , Австралія;
Сегедський університет, Угорщина.
"Срібло" здобули 14 університетів, серед яких і Сумський університет, ще 31 заклад отримав "бронзу".
64 виші не виконали вимог для оцінювання.
Рейтинг THE Online Learning Rankings 2024 – це перша спроба виміряти та порівняти онлайн-навчання у глобальному масштабі. Цей рейтинг звернув увагу на кількість та якість ресурсів, спрямованих на дистанційну освіту, рівень залучення студентів у навчання та їхні успіхи.