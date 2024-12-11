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Три українські університети увійшли до рейтингу найкращих вишів світу за онлайн-освітою

Вікторія Андрєєва — 11 грудня, 16:37
Три українські університети увійшли до рейтингу найкращих вишів світу за онлайн-освітою
До списку увійшли три українських університети
AndreyPopov/Depositphotos

Британська агенція Times Higher Education оголосила список університетів з найкращою онлайн-підготовкою студентів THE Online Learning Rankings 2024.

До списку увійшли й три українських університети, йдеться на сайті рейтингу.

Від України до рейтингу потрапили:

  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

  • Сумський державний університет;

  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Усі університети з онлайн-навчанням поділили на чотири рівні – золото, срібло, бронза та "учасники".

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"Золото" отримали 11 університетів: три зі США, два з Великої Британії, два з Індії та по одному з Росії, Угорщини, Нової Зеландії та Австралії.

  • Американський університет, США;

  • Університет штату Арізона (Темпе), США;

  • Університет "Вища школа економіки", Росія;

  • Манав Рачна Міжнародний інститут досліджень і досліджень, Індія;

  • Університет Массі, Нова Зеландія;

  • OP Jindal Global University, Індія;

  • Університет Центральної Флориди, США;

  • Університет Ессекса, Велика Британія;

  • Ліверпульський університет, Велика Британія;

  • Університет Південної Австралії , Австралія;

  • Сегедський університет, Угорщина.

"Срібло" здобули 14 університетів, серед яких і Сумський університет, ще 31 заклад отримав "бронзу".

64 виші не виконали вимог для оцінювання.

Рейтинг THE Online Learning Rankings 2024 – це перша спроба виміряти та порівняти онлайн-навчання у глобальному масштабі. Цей рейтинг звернув увагу на кількість та якість ресурсів, спрямованих на дистанційну освіту, рівень залучення студентів у навчання та їхні успіхи.

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