Учні яких українських шкіл склали НМТ найкраще? Рейтинг закладів освіти

Цього року першість здобув навчальний заклад Львова

В Україні склали рейтинг шкіл за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ), які отримали їхні випускники. У першій десятці найбільше навчальних закладів Львова та Києва.

Рейтинг шкіл сформував освітній портал Education.ua. До переліку увійшли 6900 українських закладів освіти, щонайменше 5 учнів яких цьогоріч склали НМТ.

Успішність випускників шкіл оцінювали за їхнім середнім балом і коефіцієнтом учасників НМТ із цього навчального закладу.

Деякі школи опинилися вище в рейтингу, попри нижчий середній бал НМТ, через врахування кількості складених випускниками тестів.

За результатами тестування, найвищі результати іспиту отримати випускники Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університету імені Івана Франка. У 2024 році вихованці цього закладу в середньому отримали 178 балів на НМТ.

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Друге місце посів Загальноосвітній навчальний заклад Globe International Lyceum (Київ), випускники якого отримали на тестуванні 176,25 бала.

Відразу за ним у рейтингу – Дніпровський ліцей №12 "Інтелект", чиї вихованці склали НМТ у середньому на 175,68 бала.

Далі у рейтингу такі заклади освіти:

Технічний ліцей НТУУ "КПІ" (м. Київ) – 174,39 бала;

Ліцей ім. Миколи Сабата (м. Івано-Франківськ) – 174,78 бала;

Заліщицька державна гімназія (м. Заліщики Тернопільська область) – 174,64 бала;

Львівська гімназія "Євшан" – 173,64 бала;

Дистанційна школа "Оптіма" – 148,43 бала;

Русанівський ліцей Дніпровського району м. Києва – 173,17 бала;

Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" (м. Київ) – 171,08 бала;

Ліцей "Престиж" (м. Київ) – 172,09 бала;

Львівська академічна гімназія – 170,30 бала;

Ліцей "Інтелект" НТУУ "КПІ" (м. Київ) – 170,26 бала;

Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка (м. Київ) – 169,96 бала;

Ліцей "Домінанта" Дніпровського району м. Києва – 170,60 бала.

Лише два навчальні заклади з переліку – приватні.

Із повним рейтингом шкіл можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, за підсумками цьогорічного НМТ учасники іспиту отримали найвищий середній бал за тестування з німецької мови. Також високими були показники з інших іноземних мов – англійської, іспанської та французької.

Найгірше вступники впоралися із завданнями з математики.