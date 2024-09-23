Учні яких українських шкіл склали НМТ найкраще? Рейтинг закладів освіти
В Україні склали рейтинг шкіл за результатами Національного мультипредметного тесту (НМТ), які отримали їхні випускники. У першій десятці найбільше навчальних закладів Львова та Києва.
Рейтинг шкіл сформував освітній портал Education.ua. До переліку увійшли 6900 українських закладів освіти, щонайменше 5 учнів яких цьогоріч склали НМТ.
Успішність випускників шкіл оцінювали за їхнім середнім балом і коефіцієнтом учасників НМТ із цього навчального закладу.
Деякі школи опинилися вище в рейтингу, попри нижчий середній бал НМТ, через врахування кількості складених випускниками тестів.
За результатами тестування, найвищі результати іспиту отримати випускники Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університету імені Івана Франка. У 2024 році вихованці цього закладу в середньому отримали 178 балів на НМТ.
Друге місце посів Загальноосвітній навчальний заклад Globe International Lyceum (Київ), випускники якого отримали на тестуванні 176,25 бала.
Відразу за ним у рейтингу – Дніпровський ліцей №12 "Інтелект", чиї вихованці склали НМТ у середньому на 175,68 бала.
Далі у рейтингу такі заклади освіти:
- Технічний ліцей НТУУ "КПІ" (м. Київ) – 174,39 бала;
- Ліцей ім. Миколи Сабата (м. Івано-Франківськ) – 174,78 бала;
- Заліщицька державна гімназія (м. Заліщики Тернопільська область) – 174,64 бала;
- Львівська гімназія "Євшан" – 173,64 бала;
- Дистанційна школа "Оптіма" – 148,43 бала;
- Русанівський ліцей Дніпровського району м. Києва – 173,17 бала;
- Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ" (м. Київ) – 171,08 бала;
- Ліцей "Престиж" (м. Київ) – 172,09 бала;
- Львівська академічна гімназія – 170,30 бала;
- Ліцей "Інтелект" НТУУ "КПІ" (м. Київ) – 170,26 бала;
- Український фізико-математичний ліцей КНУ ім. Т. Шевченка (м. Київ) – 169,96 бала;
- Ліцей "Домінанта" Дніпровського району м. Києва – 170,60 бала.
Лише два навчальні заклади з переліку – приватні.
Із повним рейтингом шкіл можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, за підсумками цьогорічного НМТ учасники іспиту отримали найвищий середній бал за тестування з німецької мови. Також високими були показники з інших іноземних мов – англійської, іспанської та французької.
Найгірше вступники впоралися із завданнями з математики.