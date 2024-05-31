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Козаки-меценати і видатні педагоги. Що ви знаєте про історію української освіти? ТЕСТ

Максим Берник — 31 травня, 06:00
На фото Борис Грінченко; Христина Алчевська-молодша.
Козаки-меценати і видатні педагоги. Що ви знаєте про історію української освіти? ТЕСТ
На фото Борис Грінченко; Христина Алчевська-молодша.

Дедалі більше українців знають видатних митців та письменників з України, але забувають про видатних освітян.

Попри російські міфи про "неписьменних" українців, наша історія таки може похвалитися здобутками у галузі освіти.

Згадайте унікальні для України Братські школи чи товариство "Просвіта", що допомагало українцям зберегти свою ідентичність.

Варто відзначити і здобутки видатних освітянок, які боролися за право жінок на навчання.

У новому тесті "УП. Життя" пропонує вам перевірити, як добре ви знаєте історію української освіти та її відомих постатей.

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Яка відома історична постать стояла за появою перших закладів освіти в Україні?

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У якому стародавньому храмі запрацювала перша школа "книжного вчення"?

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Значну роль у покращенні якості освіти у XVI столітті відіграли єзуїтські школи. А як називалися суто українські школи, що виникли на їхній основі?

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У Києві братська школа з'явилась у 1615 році. Хто став її першим ректором?

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Хто з відомих українських полководців був головним меценатом Київської братської школи?

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Унаслідок об'єднання Київської братської школи та Лаврської школи у 1632 з’явилася Києво-Братська колегія. Хто є засновником цього навчального закладу?

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Найстаріший заклад вищої освіти на теренах України був заснований у 1576 році. Який це виш?

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Хто з відомих українських діячів є вихованцем Острозької академії?

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У часи Гетьманщини кількість закладів початкової освіти невпинно зростала. Станом на середину XVIII століття на території держави існувало близько однієї школи на… ?

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Хто з Гетьманів Війська Запорозького був найбільшим меценатом для української освіти?

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У XIX столітті одну з головних ролей у розвитку освіти, культури та української національної ідеї відіграло товариство "Просвіта". Хто є його засновником?

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Чим займалася "Просвіта"?

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Хто з цих відомих українських письменників НЕ був членом товариства "Просвіта"?

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Як звати видатну українку, яка заснувала першу недільну школу для жінок у Харкові?

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Хто з українських письменників став одним з ініціаторів Всеукраїнської учительської спілки?

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Коли заснували Українську академію наук?

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Хто став першим президентом УАН?

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