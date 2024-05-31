Козаки-меценати і видатні педагоги. Що ви знаєте про історію української освіти? ТЕСТ

5 тисяч осіб На території семи полків Гетьманщини працювало 866 народних шкіл. Їх утримували за власної ініціативи самі жителі. В щоденниках Павла Алеппського, який перебував у 1653-56 роках у Гетьманщині, йдеться: "у всій землі козацькій ми помітили прекрасну рису, що нас сильно здивувало: всі вони, мешканці, за малими винятками, навіть жінки та дівчата, вміють читати та знають порядок богослужіння та церковний спів, крім того, священники вчать сиріт та не дозволяють, щоб ті тинялися вулицями". 10 тисяч осіб На території семи полків Гетьманщини працювало 866 народних шкіл. Їх утримували за власної ініціативи самі жителі. В щоденниках Павла Алеппського, який перебував у 1653-56 роках у Гетьманщині, йдеться: "у всій землі козацькій ми помітили прекрасну рису, що нас сильно здивувало: всі вони, мешканці, за малими винятками, навіть жінки та дівчата, вміють читати та знають порядок богослужіння та церковний спів, крім того, священники вчать сиріт та не дозволяють, щоб ті тинялися вулицями". 20 тисяч осіб На території семи полків Гетьманщини працювало 866 народних шкіл. Їх утримували за власної ініціативи самі жителі. В щоденниках Павла Алеппського, який перебував у 1653-56 роках у Гетьманщині, йдеться: "у всій землі козацькій ми помітили прекрасну рису, що нас сильно здивувало: всі вони, мешканці, за малими винятками, навіть жінки та дівчата, вміють читати та знають порядок богослужіння та церковний спів, крім того, священники вчать сиріт та не дозволяють, щоб ті тинялися вулицями". тисячу осіб; На території семи полків Гетьманщини працювало 866 народних шкіл. Їх утримували за власної ініціативи самі жителі. В щоденниках Павла Алеппського, який перебував у 1653-56 роках у Гетьманщині, йдеться: "у всій землі козацькій ми помітили прекрасну рису, що нас сильно здивувало: всі вони, мешканці, за малими винятками, навіть жінки та дівчата, вміють читати та знають порядок богослужіння та церковний спів, крім того, священники вчать сиріт та не дозволяють, щоб ті тинялися вулицями". 300 осіб. На території семи полків Гетьманщини працювало 866 народних шкіл. Їх утримували за власної ініціативи самі жителі. В щоденниках Павла Алеппського, який перебував у 1653-56 роках у Гетьманщині, йдеться: "у всій землі козацькій ми помітили прекрасну рису, що нас сильно здивувало: всі вони, мешканці, за малими винятками, навіть жінки та дівчата, вміють читати та знають порядок богослужіння та церковний спів, крім того, священники вчать сиріт та не дозволяють, щоб ті тинялися вулицями".