Тест
Козаки-меценати і видатні педагоги. Що ви знаєте про історію української освіти? ТЕСТ
На фото Борис Грінченко; Христина Алчевська-молодша.
На фото Борис Грінченко; Христина Алчевська-молодша.
Дедалі більше українців знають видатних митців та письменників з України, але забувають про видатних освітян.
Попри російські міфи про "неписьменних" українців, наша історія таки може похвалитися здобутками у галузі освіти.
Згадайте унікальні для України Братські школи чи товариство "Просвіта", що допомагало українцям зберегти свою ідентичність.
Варто відзначити і здобутки видатних освітянок, які боролися за право жінок на навчання.
У новому тесті "УП. Життя" пропонує вам перевірити, як добре ви знаєте історію української освіти та її відомих постатей.