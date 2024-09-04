Наймолодшій було 7 років: що відомо про загиблих матір і доньок у Львові

Через влучання ракети у Львові загинула жінка та троє доньок

Виправлено 4.09.24 о 13:00

Дружина Євгенія та троє їхніх доньок загинули у власному будинку під час російської атаки на Львів 4 вересня.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Тато – Ярослав – отримав поранення.

21-річна Ярина Базилевич – старша з трьох доньок у сім'ї. Вона працювала в офісі "Львів – молодіжна столиця Європи 2025". Вона також була волонтеркою-дизайнеркою проєкту "Неопалимі" в 2022-2023 році.

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"Із невимовним жалем в серці повідомляємо що внаслідок нічної російської атаки загинула наша колега Ярина Базилевич, їй було всього 21.

Добра і світла людина, програмна менеджерка Офісу "Львів – Молодіжна столиця Європи 2025", вона працювала з нами від самого створення МолоДвіжЦентру, а згодом і всієї мережі ТВОРИ!", – зауважили в молодіжному центрі.

Сімейне святкування Великодня Архів сім'ї Базилевич

Середня донька – 18-річна Дарія Базилевич була студенткою УКУ.

Дівчина навчалася на другому курсі програми "Культурологія", була активною студенткою, менторкою "Лабораторії волонтерства" УКУ, пластункою. Займалась в театральній студії, вивчаючи різноманітні аспекти акторського мистецтва, повідомили в університеті.

"Оскільки я дуже творча людина, цікавлюся культурою та історією своєї країни і в майбутньому хочу розвивати культуру України та розповідати про неї всьому світу. Ця пристрасть виникла в мені завдяки моїй родині, яка завжди ділилася зі мною історіями про випробування, через які пройшли наші предки внаслідок світових воєн, Голодомору та Радянського Союзу.

Окрім мене, мої батьки виховують ще двох сестер, і у нас неймовірно дружна та гармонійна сім'я. Моя сім'я – це невичерпне джерело підтримки, яке не можна порівняти ні з яким іншим. Вони – найбільша опора в моєму житті, яка допомагає мені долати будь-які перешкоди", – написала у своєму мотиваційному листі Дарина.

Наймолодшій доньці Емілії було лише 7 років.

Перепрошуємо за помилку. У попередній версії матеріалу ми вказали неправильний вік загиблої дівчинки.

"Ця сімʼя була частиною Пласту. Після сьогоднішньої атаки у Львові в живих залишився лише батько Ярослав. Євгенія та троє доньок відійшли на Вічну Ватру", – зі щемом зазначили в організації.

Євгенія Садовська долучилась до Пласту у Львові ще в 90-их роках. Її згадують як творчу, розумну, позитивну та яскраву особистість. Жінка належала до куреня (спільноти дівчат – ред.) імені Олени Пчілки.

Найстарша донька – Базилевич Ярина розпочала пластовий шлях з новацтва(молодша вікова категорія) у віці 9 років, після 11 років перейшла у юнацтво до куреня імені Ольги Басараб. У Пласті зазначають, що дівчина часто відвідувала скельні вишколи, була проактивною.

Базилевич Даруся активно пластувала з вересня 2017 року до 2021 року в курені імені Ганки Коренець. У "Пласті" її згадують як дуже світлу та радісну особистість.

Ярослав Базилевич ймовірно працює у фірмі, що займається опаленням і водопостачанням.

Чоловік походить з роду Івана Франка. Він — онук Зоряна Базилевича (небожа Ольги Франко з Білевичів). Цю інформацію підтвердив директор Львівського музею "Дім Франка" Богдан Тихолоз

За даними Українського католицького університету він перебуває у критичному стані.

Однак у Першому медоб'єднанні Львова у коментарі для "УП.Життя" повідомили, що станом на 16 годину пацієнт, який підпадає під опис Ярослава, перебуває в офтальмологічній операційній. Більше деталей повідомлять згодом.

"Загинули наші близькі друзі сьогодні, під час атаки 04.09.24.

На фото квартира сімʼї, на Коновальця, тато Ярко, мама Женя і троє дівчат: Ярина, Дарина, Міла. На цей момент живий тато і все... Решта загинули… Знищено все", — написала подруга сім'ї Оксана Сибидло.

Вона також відкрила збір для допомоги Ярославу.

ДОПОВНЕНО В Українському католицькому університеті розповіли, що чин похорону загиблих сестер Ярини, Дарії, Емілії та їхньої мами Євгенії відбудеться у п’ятницю, 6 вересня, о 14-тій годині у львівському Гарнізонному храмі Петра і Павла.

Після панахиди у храмі запланована загальноміська церемонія прощання біля Ратуші (площа Ринок, 1). Родину поховають на Личаківському кладовищі у Львові.

Нагадаємо, 4 вересня, унаслідок ракетної атаки по Львову загинуло 7 людей, 47 – отримали поранення. Зруйновано понад 70 будинків та пошкоджено 7 пам'яток архітектури.