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У Харкові внаслідок обстрілу загинув співробітник Інституту НАН України

Анастасія Мосорко — 3 вересня, 16:19
У Харкові внаслідок обстрілу загинув співробітник Інституту НАН України
Загинув співробітник Інституту енергетичних машин і систем Борис Стулов
ФОТО: Національна академія наук України

30 серпня 2024 року внаслідок російського обстрілу Харкова загинув співробітник Інституту енергетичних машин і систем ім. А. М. Підгорного НАН України Борис Стулов.

Про це повідомили Інституті.

Борис Стулов працював сторожем сторожової охорони Інституту енергетичних машин і систем НАН України.

"30 серпня наш співробітник Борис Миколайович вийшов з під'їзду свого дому, і саме в цей момент був приліт. Осколок влучив у груди і вкрав життя ще одного українця", – повідомили в установі.

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Керівництво Інституту висловило співчуття родині та колегам Бориса Стулова.

"Нехай добра і світла пам’ять про Бориса Миколайовича буде завжди у серцях тих, хто його знав", – зазначили в Інституті.

Раніше ми розповідали, що під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 59-річний провідний інженер Інституту ядерних досліджень Сергій Чередник.

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