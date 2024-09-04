З 50 поранених – 7 важких: у львівській лікарні розповіли про стан постраждалих

У лікарні Львова розповіли про стан постраждалих

Станом на 12:00 за медичною допомогою до лікарень Першого медоб’єднання уже звернулось 50 людей, серед них – 8 дітей, повідомили у пресслужбі медичного закладу.

У критичному стані наразі перебуває 7 пацієнтів, тобто стан 4 вдалось стабілізувати.

“34 пацієнтів госпіталізовано у стаціонарні відділення лікарні Святого Пантелеймона та лікарні Святого Луки.

В операційних зараз перебуває іще 8 пацієнтів з осколковими проникаючими пораненнями. Молодій 22-річній дівчині осколок залетів у серце та пошкодив перикард, її готують до кардіологічної операції”, – розповіла медична директорка Першого медоб'єднання Львова Наталія Матолінець.

Життю дітей нічого не загрожує, жоден з маленьких пацієнтів не перебуває у важкому стані, додали в лікарні.

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У Медоб'єднанні наголосили, що наразі є потреба в донорській крові. Та закликали львів’ян прийти до Міського центру крові (І. Миколайчука, 9) та допомогти постраждалим.

Зауважимо, за даними ДСНС у Львові постраждало 53 людини, а мер міста повідомляв про 64 осіб, що звернулись до лікарень.

Нагадаємо, станом на 9:30 до лікарень Першого медоб'єднання Львова доставили 45 людей, які отримали поранення внаслідок ракетної атаки росіян.

11 пацієнтів в момент прибуття до лікарні були у критичному стані.

За словами медичної директорки характер травм – це вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя. Також є пацієнти з пораненнями внутрішніх органів, травмами легень та судин.

Загалом внаслідок атаки на Львів загинуло 7 людей, з них одна – дитина. Це остаточні дані після ідентифікації усіх загиблих внаслідок удару.

Також є руйнування житлових будинків та 7 пам'яток архітектури, зокрема й 130-річної будівлі Центру спортивної медицини і реабілітації.