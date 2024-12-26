Вчена рада закликала ректора КНУ звільнити скандального професора Василенка

За результатами перевірки Вчена рада Навчально-наукового Інституту журналістики (ННІЖ) Київського національного університету імені Тараса Шевченка просить ректора розірвати контракт із професором Микитою Василенком.

Раніше викладач столичного вишу втрапив у скандал через заяви про те, що нібито "іноземні миротворці" зможуть "покращити демографічну ситуацію" в Україні.

Про рішення комісії ННІЖ розповів "УП. Життя" його директор Юрій Бондар.

Вчена рада 25 грудня постановила, що поведінка професора Василенка шкодить репутації ННІЖ й університету.

Також під час перевірки дійшли висновку, що поведінка викладача, який розповідав про "іноземних миротворців" та "голодних українок", порушує принципи етичного кодексу університетської спільноти, статуту університету та умови укладеного з ним контракту.

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"ПІд час розширеного засідання Вченої ради за участі представників студентства етичну поведінку професора Василенка одностайно визнали неприпустимою.

Враховуючи це і результати обговорення на кафедрах, Вчена рада Інституту звернулася до керівництва університету з проханням розірвали контракт із науково-педагогічним працівником Микитою Василенком", – сказав Юрій Бондар.

Очікується, що 26 грудня це питання мають розглянути на засіданні етичної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, скандал через висловлювання Микити Василенка розгорівся 23 грудня 2024 року. Тоді професор Інституту журналістики в етері, ймовірно, проросійського YouTube-каналу заявив, нібито "іноземні миротворці" зможуть покращити демографічну ситуацію в Україні.

"Ви уявляєте, як це вирішить демографічну проблему. Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок, які не пройшли випробування фронтом, а вихованих на хороших європейських харчах.

І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких або на війні уже вбиті, або покалічені", – сказав Василенко.

Крім того, викладач КНУ порівняв "іноземних миротворців" із німецькими військовими, від яких "народжувалися діти" після Другої світової війни.

Коментар Микити Василенка почали поширювати російські пропагандисти, як-от екснардеп та колаборант Олег Царьов та заблокований в Україні канал "ПолитНавигатор".

Згодом студенти Навчально-наукового ННІЖ оголосили бойкот адміністрації структурного підрозділу. Також здобувачі освіти вимагали "негайної реакції" на поведінку Василенка.

Водночас Юрій Бондар пояснював, що розірвати контракт зі співробітником ННІЖ може лише керівництво університету.

На суперечливі заяви професора відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до Міністерства освіти і науки з вимогою провести службове розслідування. Також Лубінець стверджував, що дії Микити Василенка "мають перевірити" компетентні органи.

Незабаром адміністрація Київського національного університету імені Тараса Шевченка пообіцяла "надати оцінку" словам професора, а ректор вишу допустив звільнення Василенка.