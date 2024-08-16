Найстарша гігантська панда вперше стала мамою: вона народила панденят-близнят

Найстарша у світі гігантська панда Ін Ін, яка проживає у зоопарку Гонконга, вперше стала мамою. У неї народилися близнята – хлопчик та дівчинка.

Працівники закладу кажуть, що, зважаючи на вік панди-породіллі, ця подія є великою рідкістю. Вона народила дитинчат напередодні свого 19-го дня народження. У перерахунку на людський вік – це 57 років, пише CNN.

Зазначають, що пологи Ін Ін тривали 5 годин, а малюки народилися розміром з долоню. Зокрема, дівчинка з’явилася на світ з вагою 122 грами, а хлопчик – 112 грамів.

Новонароджені дитинчата панди Ін Ін Ocean Park Hong Kong

Однак відвідувачі зоопарку зможуть побачити новонароджених лише через кілька місяців. Наразі вони цілодобово перебувають в реанімації, а медики намагаються стабілізувати їхній стан.

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"Обидва малюки дуже вразливі, тож потребують часу для стабілізації. Особливо це стосується дівчинки – вона споживає менше їжі після народження, у неї нижча температура тіла та слабші крики", – кажуть працівники зоопарку.

Наразі малята перебувають в реанімації Ocean Park Hong Kong

Шлях до материнства Ін Ін був важким, кажуть фахівці. Понад 10 років вони намагалися спарувати тварину разом з її партнером Ле Ле, однак спроби були безуспішними.

Великі панди мають лише 1 фертильний період протягом року, який триває до трьох днів. Через те, що у своєму природному середовищі тварини живуть поодинці, вони рідко спаровуються.

Також панда пережила декілька викиднів, а вагітність, яка тривала 5 місяців, була доволі непростою.

"Як відомо, гігантським пандам важко розмножуватися, особливо з віком. Ін Ін, як мати, яка вперше народила, нервувала протягом усього процесу. Більшість часу вона провела лежачи на землі та скручуючись", – розповіли у зоопарку.

Працівники кажуть, таких панд важко розводити в неволі, але дослідники вдаються до таких заходів задля збереження виду.

Раніше ми розповідали, що панда Менг-Менг знову завагітніла. Це вдруге в історії Берлінського зоопарку.