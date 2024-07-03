Нащадок панди зі знаменитої трійні: у китайському парку показали новонароджене панденя
У Китаї знаменита гігантська панда Менг-Менг народила дитинча після 128-денної вагітності.
Менг-Менг – найстарша з єдиних у світі панд-трійнят. Її дитинча з’явилося на світ 18 червня у парку Гуанчжоу Чімелонг у південній китайській провінції Гуандун.
Радісну звістку повідомив ECNS – англомовний сайт служби новин Китаю (CNS). Перші фото новонародженої тварини з’явилися у мережі.
Маленька панда народилася масою 178 грамів, але нині дитинча важить 423,5 грама, що свідчить про хороший стан здоров’я.
"Дитинча голосно плакало при народженні, виглядало нормально і було в доброму здоров'ї", – сказав експерт з охорони гігантських панд китайського парку Чень Шуці.
Команда парку щодня оглядає маля, записує дані про його ріст. За словами доглядачів, на рожевій шкірі панди уже виросло біле хутро, а ділянки навколо очей, вух, плечей і кінцівок почали чорніти.
Загалом від моменту заснування Китайського центру збереження та дослідження гігантської панди в провінції Гуандун у парку народилося 11 дитинчат.
Єдина у світі трійня гігантської панди – Менг-Менг, Шуай-Шуай і Ку-Ку – народилася в парку в 2014 році. Цьогоріч панді Менг-Менг та її сестрам виповниться 10 років.
Нагадаємо, торік у Південній Кореї панда Ай Бао вперше народила двійнят. А у китайському Національному природному заповіднику Волонг помітили рідкісну панду-альбіноса.