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Нащадок панди зі знаменитої трійні: у китайському парку показали новонароджене панденя

Олена Барсукова — 3 липня, 14:25
Нащадок панди зі знаменитої трійні: у китайському парку показали новонароджене панденя
У парку провінції Гуандун народилося дитинча гігантської панди
Фото: Southern Metropolis Daily

У Китаї знаменита гігантська панда Менг-Менг народила дитинча після 128-денної вагітності.

Менг-Менг – найстарша з єдиних у світі панд-трійнят. Її дитинча з’явилося на світ 18 червня у парку Гуанчжоу Чімелонг у південній китайській провінції Гуандун.

Радісну звістку повідомив ECNS – англомовний сайт служби новин Китаю (CNS). Перші фото новонародженої тварини з’явилися у мережі.

Маленька панда народилася масою 178 грамів, але нині дитинча важить 423,5 грама, що свідчить про хороший стан здоров’я.

"Дитинча голосно плакало при народженні, виглядало нормально і було в доброму здоров'ї", – сказав експерт з охорони гігантських панд китайського парку Чень Шуці.

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Команда парку щодня оглядає маля, записує дані про його ріст. За словами доглядачів, на рожевій шкірі панди уже виросло біле хутро, а ділянки навколо очей, вух, плечей і кінцівок почали чорніти.

У сафарі-парку Гуанчжоу Чімелонг народилася панда
Малюк здоровий і набирає вагу
Фото: China News Service/GettyImages

Загалом від моменту заснування Китайського центру збереження та дослідження гігантської панди в провінції Гуандун у парку народилося 11 дитинчат.

Панда народила дитинча
Менг-Менг одна із трійнят, які народились у парку в 2014-му
Southern Metropolis Daily

Єдина у світі трійня гігантської панди – Менг-Менг, Шуай-Шуай і Ку-Ку – народилася в парку в 2014 році. Цьогоріч панді Менг-Менг та її сестрам виповниться 10 років.

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Нагадаємо, торік у Південній Кореї панда Ай Бао вперше народила двійнят. А у китайському Національному природному заповіднику Волонг помітили рідкісну панду-альбіноса.

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