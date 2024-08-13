Знову вагітна! Панда Менг-Менг у Берлінському зоопарку вдруге очікує на дитинчат

Берлінський зоопарк вдруге в історії чекає на поповнення у сім'ї гігантських панд: самка Менг-Менг знову завагітніла.

Ультразвукове дослідження показало, що 11-річна Менг-Менг очікує на двох малят. Радісну звістку повідомили на сайті Берлінського зоопарку.

Вагітність Менг-Менг підтвердили за 8 місяців після того, як її попереднє потомство перевезли до Китаю.

Якщо все пройде добре, у Німеччині вдруге в історії можуть народитися малюки гігантської панди.

"Сканування нарешті принесло радісну новину: Менг-Менг вагітна двома дитинчатами. Це стало можливим лише завдяки особливій довірі між людьми й тваринами.

ВІДЕО ДНЯ

Хоча Менг-Менг крутилася, її вмовили встати і прийняти прохолодний гель для ультразвукового дослідження. Вся команда пишається цим революційним успіхом", – сказав завідувач відділу управління репродукцією Інституту досліджень зоопарків і дикої природи ім. Лейбніца (IZW) Томас Гільдебрандт.

УЗД показало, що 11-річна панда вагітна двома малюками

Працівники зоопарку змогли отримати підтвердження вагітності Менг-Менг лише у неділю, і поки що не визначили приблизну дату пологів.

"У будь-якому разі, Берлінський зоопарк добре підготовлений до можливих пологів – як і п'ять років тому. Окрім експертів з IZW, до нас прибула підтримка з Китаю.

У 2019 році Берлінський зоопарк вже мав змогу скористатися великими знаннями колег з бази панд Ченду щодо догляду дитинчат", – розповідають доглядачі.

Якщо все пройде добре, у Німеччині вдруге в історії можуть народитися малюки гігантської панди

Нині дитинчата мають близько 2,5 сантиметрів у довжину, тож їм ще треба добре вирости. А майбутній мамі, за словами доглядачів, знадобиться більше відпочинку.

"Менг-Менг зараз дуже сонлива і в найближчі тижні не завжди буде доступна для відвідувачів зоопарку", – кажуть працівники звіринця.

Близнюки Піт і Пол у Берлінському зоопарку Xinhua/Ren Pengfei

Нагадаємо, Берлінський зоопарк є домом для гігантських панд з літа 2017 року, відколи самиця Менг-Менг і самець Цзяо Цин прибули до Німеччини.

31 серпня 2019 року Менг-Менг народила близнюків Піта і Пола, які стали першими представниками свого виду, що зʼявилися на світ у Німеччині.

Однак у грудні 2023 року Піт і Пол покинули Берлінський зоопарк, і відтоді живуть на базі панд Ченду в Китаї.

Читайте також : У Південній Кореї панда вперше народила дитинчат-близнюків. ВІДЕО

У квітні цього року, після інтенсивного спостереження та ретельної підготовки, Менг-Менг було штучно запліднено.

"Самки гігантських панд здатні розмножуватися лише близько 72 годин на рік, а фрагментація природного середовища існування ускладнює пошук тварин під час спарювання", – пояснюють у зоопарку.

Читайте також : Фото Нащадок панди зі знаменитої трійні: у китайському парку показали новонароджене панденя

Працівники зоопарку довго не могли підтвердити вагітність Менг-Менг через так званий "період спокою" – притаманне для гігантських панд явище.

На відміну від більшості ссавців, у панд запліднена яйцеклітина не відразу імплантується в стінку матки. Натомість вона залишається в матці "у стані спокою" (навіть по кілька місяців), і в цей час ембріон не розвивається. Вагітність панди продовжується лише за сприятливих зовнішніх умов.

Нагадаємо, раніше у Берлінському зоопарку відкрили вакансії спеціаліста з купання бегемотів і будівельника ліжечок для панд. А у Дубліні жінки влаштували майстер-клас із грудного вигодовування для самиці орангутана.