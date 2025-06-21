Експерти визначили найкомфортніше місто для життя у 2025 році: рейтинг

Копенгаген визнали найкращим містом для життя у 2025 році

Столиця Данії Копенгаген посіла перше місце у переліку найкомфортніших для життя міст у 2025 році.

Про це йдеться у щорічному рейтингу Economist Intelligence Unit (EIU), пише CNN.

Загалом до нього увійшли 173 міста. Копенгаген "тріумфував", отримавши високі оцінки за стабільність, освіту та інфраструктуру. Експерти віддали йому 98 балів зі 100 можливих.

Попередні три роки рейтинг очолював Відень. Натомість цього року столиця Австрії опинилася на другому місці. На такій позиції перебуває і швейцарський Цюрих.

За словами фахівців, Відень отримав високі бали в більшості категорій, утім його оцінка в категорії стабільності значно впала, тоді як Копенгаген отримав високі бали у всіх категоріях.

РЕКЛАМА:

Падіння рейтингу Відня обумовлене нещодавніми інцидентами, зокрема загрозою вибуху на концерті Тейлор Свіфт минулого літа, що призвело до скасування заходу. Таким чином знизився показник стабільності, зазначив Барсалі Бхаттачарія, заступник директора EIU.

Окрім того, експерти високо оцінили такі міста:

4 місце – Мельбурн, Австралія;

5 місце – Женева, Швейцарія;

6 місце – Сідней, Австралія;

7 місце – Осака, Японія;

7 місце – Окленд, Нова Зеландія;

9 місце – Аделаїда, Австралія;

10 місце – Ванкувер, Канада.

До рейтингу також потрапили Калгарі, Торонто, Гонолулу (Гаваї), Лондон, Манчестер, Единбург, Ель-Хубар (Саудівська Аравія), Джакарта (Індонезія) та інші.

Натомість у кінці списку опинилися Дамаск (столиця Сирії), Дакка (столиця Бангладешу), Карачі (місто в Пакистані) та Алжир.

Загалом претендентів на перемогу оцінювали за кількома критеріями, як-от охорона здоров'я, освіта, стабільність, інфраструктура та довкілля.

Кожен показник отримує оцінку: прийнятний, стерпний, дискомфортний, небажаний або нестерпний. Потім на їхній основі формують загальний бал (від 1 до 100).