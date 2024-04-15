Натиснули не на ту кнопку: у Британії помилково розлучили пару, що була у шлюбі 21 рік

Юристи стверджували, що хтось із працівників “натиснув не ту кнопку”.

У Великій Британії адвокати провідної фірми помилково розлучили пару – містера і місіс Вільямс, які були одружені 21 рік.

Суд відмовився скасовувати рішення про розірвання шлюбу, пише Guardian.

"Примусове" розлучення подружжя Вільямсів відбулося у 2023 році, коли юристи лондонської фірми Vardags помилились під час заповнення документів на онлайн-порталі.

Подружжя раніше подало заявку, щоб фахівці розробили фінансові механізми розлучення, але вказівки на остаточне розірвання шлюбу містер і місіс Вільямс не давали.

Адвокати помилково відкрили електронний файл подружжя в системі. Усе працювало швидко і вже за 21 хвилину пара офіційно була розлучена.

Це сталось тому, що у Великій Британії діє безпаперовий процес розлучення: юридичні представники обробляють заяви про розірвання шлюбу через спеціальний онлайн-сервіс.

Адвокати зрозуміли, що помилились лише через 2 дні та одразу подали заявку до Верховного суду, щоб скасувати це рішення. Юристи стверджували, що хтось із працівників Vardags "натиснув не ту кнопку". Однак суддя відхилив прохання адвокатів.

"Існує сильний державний інтерес у повазі визначеності та остаточності, що випливає з остаточного рішення про розірвання шлюбу, і збереження статус-кво, яке воно встановило", – заявив суддя Ендрю Макфарлейн.

У юридичній компанії не схвалюють "впертості судді". Адвокати додали, що "фактично суд постановив, що комп’ютер вирішує, чи ти розлучений".

"Держава не повинна розлучати людей на підставі канцелярської помилки. Особа, яка розлучається, повинна мати намір розірвати шлюб, тому що принцип наміру лежить в основі справедливості нашої правової системи", — наголосили юристи.

Помилок можуть припуститися й інші фахівців. Так, у Чехії лікарі переплутали пацієнток й помилково провели операцію вагітній жінці, яка прийшла на плановий огляд.