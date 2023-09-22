Розлучення чи нові можливості для пари: ознаки кризи у стосунках та як її подолати

Майже будь-яка дитяча казка про стосунки двох людей закінчувались фразою "жили вони довго і щасливо". У реальному житті все трохи інакше, і "разом" – це не завжди щасливо та ідеально, бо в кожної пари настає переломний період, який називають – криза у стосунках.

Кожен, хто перебуває чи перебував у стосунках, запитує себе, чи реально впоратися зі складнощами та зберегти стосунки? Чи завжди криза є безповоротним кінцем для двох закоханих?

"Українська правда. Життя" розпитала у психотерапевтки й консультантки з питань сексуальності Тасі Осадчої про кризу у стосунках, її причину та ознаки.

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У цьому тексті ви дізнаєтеся:

які бувають види кризи у стосунках;

як зрозуміти, що ваші стосунки в кризі;

чи можливо і як вийти із кризи;

як зрозуміти, що стосунки не витримують кризи.

Фото: grgroupstock/Depositphotos

Криза буває навіть в "ідеальних стосунках"

Криза є неминучою для всіх. Однак головний критерій успішних стосунків полягає не в ідеальності, а функціональності, каже психотерапевтка.

"У функціональних стосунках буде все направлено на ідею "ми разом". Партнери визнають, що у них є складнощі та роблять разом все, аби вирішити проблему як союзники, а не вороги", – пояснює експертка.

Тобто пара відкрито говорить між собою, ділиться емоціями та почуттями. Люди у стосунках підтримують одне одного та мають спільні цінності. Також ці стосунки завжди сприяють розвитку обох партнерів.

У дисфункціональних стосунках часто виникають конфлікти, а партнери не завжди обговорюють їх. Часто можуть замовчувати проблеми, але тоді всі образи та недоговорювання накопичуються. У результаті цього певна дрібна ситуація може спровокувати скандал чи навіть розлучення.

У таких стосунках комунікація часто може бути агресивною та неконструктивною. Чоловік та жінка можуть ігнорувати один одного або ображати.

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"Глибина і важкість кризи та те, як пара вийде з неї – буде залежати від того, чи функціональні, чи дисфункціональні стосунки", – наголошує психотерапевтка.

Які існують види криз у стосунках?

Універсальна ознака будь-якої кризи – старе вже не працює, а нового не створили. У парній взаємодії є два типи кризи: нормативні та непередбачувані, які пов'язані з травматичними та драматичними подіями.

Зазвичай нормативні кризи класифікують за прожитими роками у стосунках або ж по стадіях розвитку стосунків, каже Тася Осадча.

"Нормативні кризи є природними та стаються обов'язково в усіх парах", – зазначає психотерапевтка.

Наприклад, першу кризу пара може переживати після року стосунків, адже тоді часто люди з’їжджаються, і спільний побут кардинально відрізняється від просто прогулянок та побачень. Потім криза трьох років стосунків, коли вже часто у пари з'являються діти, а отже новий ритм життя, інші обов’язки, непорозуміння та навіть ревнощі.

Наступною може бути криза семи років, коли згасає романтика і приходять сірі будні. Ну і четверта сходинка, коли пара після більше ніж 10 років разом може зрозуміти, що очікування щодо шлюбу чи партнера не справдились, пов'язує їх лише спільний дім чи діти.

Краще поділяти кризи за стадіями розвитку, бо кожна пара проживає новий етап у різний час. Так, перша криза у стосунках відбувається коли від етапу "зустрічання" переходять до спільного життя, тоді ж виникає багато проблем у злагодженості спільного побуту. Однак цей етап не завжди відбувається після року стосунків. Хтось починає жити разом через два місяці, а хтось через два роки. Також кризу може спричинити народження первістка чи коли дитина йде в школу.

Існує інший тип криз, пов'язаний з травматичними та драматичними подіями у житті. Зокрема, це хвороба чи смерть когось із членів родини. Наприклад, сьогодні у пари може розпочатися зламний період, коли чоловік йде на фронт, або ж жінка виїжджає з дітьми за кордон.

"Якщо пара взаємодіє між собою, то навряд чи їй вдасться прожити довгий період разом без таких різних подій. Тож кризи оминути не вийде", – наголошує фахівчиня.

Відсутність нових етапів у стосунках спричиняє кризу?

Буває, що пара зустрічається вже десять років, але вони не починають жити разом чи не узаконюють стосунки. Чи, наприклад, хтось хоче дитину, а інший категорично проти.

"У такому випадку криза може виникати, але вона не належить до нормативних чи спричинених трагічними подіями. Бо це є безпосереднім бажанням одного із партнерів. Тобто хтось не хоче з'їжджатись, тому пара живе окремо. Або хтось не хоче дітей, тому їх немає", – пояснює Тася Осадча.

Втім, якщо пара хоче дітей, але не може мати, тоді це пов'язано з травматичними подіями.

Як зрозуміти, що ваші стосунки перебувають у кризі

У своїй практиці психотерапевтка зустрічалась із різними причинами кризи. У кожної пари вони відрізняються, але є перелік ознак, який може свідчить про наявність кризи в парі.

Забагато конфліктів. Сварки стали частішими та навіть агресивними. Конфлікти можуть спалахувати на рівному місці. Висування претензій із будь-якої причини та необґрунтовані звинувачення.

Сварки стали частішими та навіть агресивними. Конфлікти можуть спалахувати на рівному місці. Висування претензій із будь-якої причини та необґрунтовані звинувачення. Мало комунікації. Партнери віддаляються одне від одного, а комунікація досягає мінімуму.

Партнери віддаляються одне від одного, а комунікація досягає мінімуму. Забагато самостійності. Партнер відмовляється від допомоги. З’являється небажання працювати разом над спільними проблемами.

Партнер відмовляється від допомоги. З’являється небажання працювати разом над спільними проблемами. Немає інтересу для спільних справ. Парі більше не цікаво разом дивитись фільми, готувати вечерю чи робити інші речі, які раніше їх об'єднували.

Парі більше не цікаво разом дивитись фільми, готувати вечерю чи робити інші речі, які раніше їх об'єднували. Проблеми в сексі. Хтось із пари не хоче інтимних стосунків, або сексу стало менше ніж раніше.

Фото: webkpd/Depositphotos

Поганий секс = криза?

Частіше секс стає поганим у результаті кризи, тобто скоріше є симптомом, що щось йде не так. Втім, поганий секс може бути й причиною кризи, каже Тася Осадча.

"Така проблема часто є зі сторони жінки. Адже у нашому суспільстві, на жаль, прийнято, що жінка має займатись з чоловіком сексом навіть тоді, коли не хоче. Тому жінки часто терплять навіть коли їм щось не подобається", – пояснює експертка.

У цьому випадку справа не так у сексі, як у поганій комунікації. Пара не проговорила про свої потреби, і через це виникають неприємні моменти.

Проблема відсутності або регулярності сексу буває через дітей, велику кількість роботи та банально через брак часу. У такому випадку, за словами експертки, партнери розуміють причину і шукають шляхи вирішення.

"Відправляють дітей до бабусь та дідусів на певний час, знаходять няньку. Коли це пов’язано з роботою, то пробують скоригувати графіки. Якщо справді проблема лише в організації часу, але у пари є бажання у близькості, тоді все можна вирішити", – пояснює Тася Осадча.

Вона також рекомендує парі, яка є налаштованою на зближення, обговорювати проблеми та свої бажання, шукати нові практики та створювати належні умови. У такому випадку секс може стати одним з інструментів боротьби з кризою.

Часто пари можуть використовувати "брак часу, роботу та дітей" як "відмазки". Для такого подружжя на пропозиції з нянею чи відкоригувати графіки знайдуться інші відмовки, аби уникнути розв'язання проблеми.

Чи може секс без обговорення проблем зашкодити ситуації

Займатись сексом не означає бути емоційно близько з людиною. Коли пара продовжує жити статевим життям без обговорення – криза не зникає, зазначає психотерапевтка.

"У кризових періодах, коли був секс (за згодою обох людей – ред.), потім часто в одного із пари може бути відчуття, що його використали чи зґвалтували. Це також може посилити кризу", – розповідає Тася Осадча.

У фільмах та серіалах люблять оспівувати секс як спосіб примирення після сварки – та це не хороший розвиток подій.

"Через великий розмах емоційної і гормональної "качелі" робить секс дуже захоплюючим. А потім люди можуть несвідомо ініціювати сварку, щоб отримати емоційний секс", – пояснює експертка.

За її словами, це може бути як додатковий елемент зближення, але не як єдиний спосіб примирення. Якщо у пари буває секс лише після сварок – це тривожний дзвінок.

Психотерапевтка додає, що секс не є базовою фізіологічною потребою, як це люблять трактувати чоловіки. Тож фраза, що "секс потрібен чоловікам, а жінки можуть обійтись" – абсурдна.

"Люди ж не помирають від того, що в них немає сексу. За сучасною класифікацією статевий акт належить до "нагороди". Так, це класна складова для стосунків, але не обов'язкова. Бо є асексуальні пари, є ті, які обходяться без сексу", – пояснює фахівчиня.

Криза веде до розлучення?

"Люблю у терапії використовувати метафору з геометрії: сума кутів трикутника дорівнює 180°, тобто кути можуть змінюватись, але сума завжди буде та сама. Схоже в парі відбувається під час кризи", – каже Тася Осадча.

Під час кризи в стосунках змінюється система, яку напрацювали двоє людей. Якщо у пари є достатній запас гнучкості, тоді вихід із кризи може бути в сторону розвитку.

Це відбувається за умови, якщо пара якісно проживає кризу. Тобто коли обоє з розумінням ставляться до ситуації, шукають шляхи вирішення проблеми, не забуваючи про своє фізичне та ментальне здоров'я. Також коли пара виносить із цієї ситуації досвід та вчиться на помилках. Так у стосунках з'являється щось нове, глибше та цікавіше, пояснює фахівчиня.

Однак якщо запасу гнучкості не достатньо, криза може закінчитись розлученням. Ще бувають випадки, коли ніхто у парі нічого не вирішив, і люди продовжують жити з конфліктом десятиліттями і тихо ненавидять один одного.

Як подолати кризу в стосунках

Зрозуміло, що немає "чарівної поради", яка допоможе вийти із кризи. Для того, аби зберегти стосунки, кожна пара знаходить "своє" вирішення проблеми, яке залежить від розвитку і типу кризи.

Однак є кілька універсальних порад, яких варто дотримуватись у стосунках не лише під час кризи:

Відкрито комунікуйте. Говоріть між собою про свої проблеми. Прислухайтесь до думки партнера та не забувайте про себе.

Говоріть між собою про свої проблеми. Прислухайтесь до думки партнера та не забувайте про себе. Не бійтесь конфліктів . Потрібно ще до початку кризи вчитись якісно конфліктувати. Тобто має бути відкрита комунікація, де обоє сторін обговорюють свої потреби та бажання, чують та розуміють один одного. Такі конфлікти можуть бути емоційними, але не агресивними і без фізичного та емоційного насилля. Експертка наголошує, що конфлікт – це не погано, а навпаки можливість, де може з'явитися нова думка.

. Потрібно ще до початку кризи вчитись якісно конфліктувати. Тобто має бути відкрита комунікація, де обоє сторін обговорюють свої потреби та бажання, чують та розуміють один одного. Такі конфлікти можуть бути емоційними, але не агресивними і без фізичного та емоційного насилля. Експертка наголошує, що конфлікт – це не погано, а навпаки можливість, де може з'явитися нова думка. Проявляйте терплячість та повагу один до одного. Не завжди все відповідає нашим очікуванням, а працювати над кризою це довгий та нелегкий процес. Важливо пам'ятати, для чого і для кого ви хочете зберегти стосунки.

Не тікайте від проблеми. Часто один або й двоє з пари починають багато працювати, заливаються алкоголем чи заводять романтичні стосунки деінде, але в такий спосіб криза не зникне, а конфлікти навпаки можуть загострюватись.

Часто один або й двоє з пари починають багато працювати, заливаються алкоголем чи заводять романтичні стосунки деінде, але в такий спосіб криза не зникне, а конфлікти навпаки можуть загострюватись. Зверніться до спеціаліста – сімейного психотерапевта. І сімейна, й індивідуальна терапія допомагає розібратись у ситуації та отримати новий погляд на проблему. Втім, це працює лише за умови, коли людина хоче та готова робити певні кроки для розв'язання конфлікту.

Фото: webkpd/Depositphotos

Коли стосунки не переживають кризу?

Часто люди запитують, як зрозуміти, що варто поставити крапку в стосунках, які перебувають у кризі?

За словами психотерапевтки, кінець стосунків відбувається тоді, коли хтось з пари не готовий робити певні кроки для вирішення ситуації, яка склалась. Також якщо кожен з пари бачить вирішення кризи у різних ідеях, які не мають нічого спільного. У такому випадку тут нереально дійти згоди.

Наприклад, один із пари каже, що потрібно їхати на заробітки, аби заробити кошти, й тоді все вирішиться в стосунках. Інший партнер категорично не погоджується з такою думкою.

"Уявіть, що між парою є десять кроків, які вони мусять рівноцінно подолати, аби зустрітись. Тобто якщо кожен з них пройде п'ять на зустріч один одному, тоді все вийде", – пояснює Тася Осадча.

Однак якщо хтось зробив п'ять, а другий партнер – один, тоді стосунки не працюють.

"У такому випадку можна прослідкувати, що я зробив все, що від мене залежить, а інша людина лише один крок і все. Тоді ви аналізуєте і розумієте, що потрібно завершити стосунки", – каже фахівчиня.

Сніжана Добромильська, спеціально для УП. Життя