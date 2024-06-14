Занепокоєний "безконтрольним розвитком" ШІ: Папа Римський – перший понтифік, який звернеться до G7

Папа Римський Франциск стурбований швидким та "безконтрольним" розвитком штучного інтелекту, тож планує підняти це питання на глобальному рівні.

Він стане першим понтифіком, який виступить на саміті країн "Великої сімки" (G7) в Італії з відповідною промовою вже 14 червня.

Про це повідомила Vatican News.

Там зазначають, що Папа стурбований "безконтрольним розвитком ШІ", тож ця подія стане можливістю привернути увагу до проблеми та наголосити, щоб за технологіями ШІ слідкували більш наполегливо.

Понтифік вважає, що штучний інтелект – технологія без людських цінностей, а отже не може неконтрольовано розвиватися. На його думку, ШІ може бути небезпечним, зокрема впливати на політику.

Раніше ми розповідали, що Папа Римський закликав католицьких священників робити свої проповіді коротшими, щоб парафіяни "не засинали". Тепер вони мають тривати не більше восьми хвилин.