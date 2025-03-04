Стефанія, Джавеліна та Артур-Байрактар: якими незвичними іменами називали дітей у час війни

Сумарно за час повномасштабної війни зареєстрували 1140 рідкісних імен

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні 1440 дітей отримали незвичні імена. Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

У переліку рідкісних хлопчачих імен: Трістан, Іхан, Умар, Тахір, Аліджан, Тенгіз, Ольгерт, Чіпріан, Ескіндер, Натанаїл.

Серед дівчат: Джасмін, Яснарада, Квітка, Глафіра, Дара, Нана, Барбара, Сладіслава, Ляля, Мері-Михайлина.

Крім того, називали дітей й іменами, пов’язаними з озброєнням: Ян-Джавелін та Артур-Байрактар, а також Джавеліна, Аделіна-Джавеліна та Джавеліна-Дідем.

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"Окремої уваги заслуговує ім’я Стефанія, популярність якого стрімко зросла після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 з однойменною піснею", – додають у Мін’юсті. За ці три роки таке ім’я отримали 1425 дівчаток.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які дитячі імена стали найпопулярнішими у другому півріччі 2024 року.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"