Стефанія, Джавеліна та Артур-Байрактар: якими незвичними іменами називали дітей у час війни
Після початку повномасштабного вторгнення в Україні 1440 дітей отримали незвичні імена. Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
У переліку рідкісних хлопчачих імен: Трістан, Іхан, Умар, Тахір, Аліджан, Тенгіз, Ольгерт, Чіпріан, Ескіндер, Натанаїл.
Серед дівчат: Джасмін, Яснарада, Квітка, Глафіра, Дара, Нана, Барбара, Сладіслава, Ляля, Мері-Михайлина.
Крім того, називали дітей й іменами, пов’язаними з озброєнням: Ян-Джавелін та Артур-Байрактар, а також Джавеліна, Аделіна-Джавеліна та Джавеліна-Дідем.
"Окремої уваги заслуговує ім’я Стефанія, популярність якого стрімко зросла після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 з однойменною піснею", – додають у Мін’юсті. За ці три роки таке ім’я отримали 1425 дівчаток.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які дитячі імена стали найпопулярнішими у другому півріччі 2024 року.
Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"