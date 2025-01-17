Барбі, Янголя та Султан: як українці називали дітей у другому півріччі 2024 року

Популярні та незвичні імена, якими українці називали дітей у другому півріччі 2024 року

У Міністерстві юстиції поділилися добірками найпопулярніших і найнезвичніших імен другого півріччя 2024 року.

Їх оприлюднили у соцмережах відомства.

Найчастіше дітям давали такі імена:

дівчатам – Анна, Марія, Катерина, Соломія, Софія, Поліна, Вікторія та Мілана;

хлопцям – Максим, Богдан, Дмитро, Михайло, Андрій, Артем, Денис, Данило, Тимофій, Макар та Марк.

Є й батьки, які надавали перевагу рідковживаним іменам. Зокрема, вони називали своїх малюків Янголя, Дзвінка, Аскольд та Святогор.

РЕКЛАМА:

Також серед незвичних імен зустрічалися:

для дівчат – Барбі, Мерсі, Рута, Гориня, Жасмін, Роксолана, Василіса, Олімпіада, Луна, Квітка, Суламіта, Мальва та Дояна;

для хлопців – Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин та Султан.

Також у Мін’юсті нагадали, що при досягненні 14 років людина може змінити своє ім'я за згодою батьків або піклувальника. А з 16 років – має право самостійно прийняти таке рішення.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року найпопулярнішими жіночими іменами були Аліса, Анастасія, Анна, Варвара, Вікторія, Дарина, Єва, Емілія, Злата, Марія, Мілана, Поліна, Соломія, Софія, Стефанія та Уляна.

Хлопців найчастіше називали Артемом, Богданом, Давидом, Данилом, Максимом, Матвієм, Марком, Назаром, Олександром, Тимофієм і Тимуром.