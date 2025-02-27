Який сьогодні день? Іменини березня та інші свята та пам’ятні дати
Березень 2025 багатий на пам’ятні дати. У християн цього місяця починається Великий піст, який триватиме аж до Великодня.
Майже щодня є поширені імена серед іменинників.
Крім того, на березень припадає кілька свят на честь військових та чимало дат на підтримку обізнаності з актуальними проблемами людства. Зберігайте та користуйтеся. .
Релігійні свята
2 березня – Прощена Неділя, заговини на Великий піст
3 березня – початок Великого посту
9 березня – День пам’яті сорока Севастійських великомучеників
У цей день згадують 40 молодих воїнів, яких за відмову принести жертву ідолам, кинули роздягненими у замерзле озеро.
Воїни римського війська були родом з Каппадокії (нині територія Туреччини). Коли військо стояло у місті Севастії, воєначальник Агрікола зажадав від них жертву язичницьким богам. Після відмови чоловіків роздягнули і поставили у вкрите кригою озеро. Усі воякипомерли у великих муках . Тіла мучеників спалили, однак, частину святих мощей християнам потайки вдалося зберегти. Це одне з найшанованіших християнських свят.
16 березня (у другу неділю Великого посту) – Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських
В печерах Київської лаври спочиває понад 120 преподобних Києво-Печерських отців. Вони були прославлені митрополитом Петром Могилою в 1643 році. За його дорученням, ієромонах Мелетій Сириг написав службу, яка описувала життя та подвиги цих святителів.
25 березня – Благовіщення.
Іменини
У християнській традиції заведено відзначати День Ангела або Іменини. Це день пам’яті святого, на честь якого названа людина. У церковному календарі кожного дня згадують принаймні кілька святих. Ми зібрали список іменинників березня.
1 березня – Євдокії, Нестора, Антоніни
2 березня – Арсенія
4 березня – Герасима, Павла, Юліанії, Якова, Григорія
5 березня – Марка
6 березня – Костянтина, Федора, Аркадія
7 березня – Василія, Євгенія, Павла
8 березня – Федора
9 березня – Олександра, Леонтія, Валерія, Кирила, Миколая, Валерія, Тарасія.
10 березня – Павла, Віктора, Леоніда, Галини, Анастасії
12 березня – Григорія
13 березня – Терентія, Олександра, Христини
14 березня – Ростислава
15 березня – Олександра
16 березня – Олександра, Юліана
17 березня – Олексія, Марини
18 березня – Кирила
19 березня – Дарії, Мар’яна
20 березня – Івана, Сергія, Віктора, Анатолії, Олександри, Клавдії, Юліанії, Микити
21 березня – Якова, Кирила, Фоми
22 березня – Василія
23 березня – Лідії
24 березня – Захарії, Артемія, Якова
26 березня – Гавриїла, Анни, Алли, Лариси, Василія
27 березня – Івана
28 березня – Іларіона, Стефана
29 березня – Марка, Кирила, Івана
30 березня – Івана
31 березня – Аполонія, Веніаміна, Марії
Військові свята
14 березня – День українського добровольця
25 березня – День Служби безпеки України
26 березня – День Національної гвардії України
Професійні свята
3 березня – Всесвітній день письменника. Запроваджений у 1986 році Міжнародною організацією письменників ПЕН-клуб.
8 березня – День землевпорядника
16 березня – День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення
22 березня – Міжнародний день таксистів
Інші пам’ятні дати
1 березня – День нульової дискримінації.
Відзначається з ініціативи програми ООН з боротьби проти ВІЛ/СНІД від 2014 року. Цього дня люди висловлюють протест проти будь-яких видів дискримінації та нагадують про важливості рівності усіх людей, незалежно від життєвих обставин, походження чи здоров’я.
8 березня – Міжнародний жіночий день
Це аж ніяк не свято весни і краси, і вже точно не "слабкої" чи "прекрасної" статі. Це скоріше політичне свято, маніфест проти дискримінації прав жінок. Вважається, що цю дату обрали для щорічних демонстрацій 8 березня 1910 року. Тоді у Копенгагені відбулася Друга міжнародна соціалістична жіноча конференція.
14 березня – Всесвітній день сну.
Запроваджений ВООЗ у 2008 році, аби привернути увагу до проблем зі сном та безсоння. Гасло дня 2025: Зробіть здоровий сон пріоритетом!
15 березня – Всесвітній день захисту споживачів.
17-23 березня – Всесвітній тиждень грошей
Цього тижня у світі проводять заходи, аби підвищити фінансову грамотність дітей та юнацтва. Постійне гасло цього періоду: Вчись! Зберігай! Заробляй! Однак, щороку є тема, до якої прагнуть привернути особливу увагу. У 2025-му – це "Думки про наступний крок сьогодні збережуть гроші завтра".
20 березня – День щастя (Запроваджений ООН у 2012 році)
21 березня – Міжнародний день лісів.
21 березня – Всесвітній день людей із синдромом Дауна
22 березня – Всесвітній день води (Міжнародний день водних ресурсів). Запроваджений ООН у 1993 році. Щороку в організації обирають головне повідомлення, до якого прагнуть привернути особливу увагу.
Гасло цього дня 2025: Збережіть наші льодовики!
24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз
26 березня – Фіолетовий день (День підтримки людей з епілепсією).