Який сьогодні день? Іменини березня та інші свята та пам’ятні дати

У березні багато дат, про які варто пам'ятати.

Березень 2025 багатий на пам’ятні дати. У християн цього місяця починається Великий піст, який триватиме аж до Великодня.

Майже щодня є поширені імена серед іменинників.

Крім того, на березень припадає кілька свят на честь військових та чимало дат на підтримку обізнаності з актуальними проблемами людства. Зберігайте та користуйтеся. .

Релігійні свята

2 березня – Прощена Неділя, заговини на Великий піст

3 березня – початок Великого посту

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9 березня – День пам’яті сорока Севастійських великомучеників

У цей день згадують 40 молодих воїнів, яких за відмову принести жертву ідолам, кинули роздягненими у замерзле озеро.

Воїни римського війська були родом з Каппадокії (нині територія Туреччини). Коли військо стояло у місті Севастії, воєначальник Агрікола зажадав від них жертву язичницьким богам. Після відмови чоловіків роздягнули і поставили у вкрите кригою озеро. Усі воякипомерли у великих муках . Тіла мучеників спалили, однак, частину святих мощей християнам потайки вдалося зберегти. Це одне з найшанованіших християнських свят.

16 березня (у другу неділю Великого посту) – Собор усіх преподобних отців Києво-Печерських

В печерах Київської лаври спочиває понад 120 преподобних Києво-Печерських отців. Вони були прославлені митрополитом Петром Могилою в 1643 році. За його дорученням, ієромонах Мелетій Сириг написав службу, яка описувала життя та подвиги цих святителів.

25 березня – Благовіщення.





Іменини

У християнській традиції заведено відзначати День Ангела або Іменини. Це день пам’яті святого, на честь якого названа людина. У церковному календарі кожного дня згадують принаймні кілька святих. Ми зібрали список іменинників березня.

1 березня – Євдокії, Нестора, Антоніни

2 березня – Арсенія

4 березня – Герасима, Павла, Юліанії, Якова, Григорія

5 березня – Марка

6 березня – Костянтина, Федора, Аркадія

7 березня – Василія, Євгенія, Павла

8 березня – Федора

9 березня – Олександра, Леонтія, Валерія, Кирила, Миколая, Валерія, Тарасія.

10 березня – Павла, Віктора, Леоніда, Галини, Анастасії

12 березня – Григорія

13 березня – Терентія, Олександра, Христини

14 березня – Ростислава

15 березня – Олександра

16 березня – Олександра, Юліана

17 березня – Олексія, Марини

18 березня – Кирила

19 березня – Дарії, Мар’яна

20 березня – Івана, Сергія, Віктора, Анатолії, Олександри, Клавдії, Юліанії, Микити

21 березня – Якова, Кирила, Фоми

22 березня – Василія

23 березня – Лідії

24 березня – Захарії, Артемія, Якова

26 березня – Гавриїла, Анни, Алли, Лариси, Василія

27 березня – Івана

28 березня – Іларіона, Стефана

29 березня – Марка, Кирила, Івана

30 березня – Івана

31 березня – Аполонія, Веніаміна, Марії

Військові свята

14 березня – День українського добровольця

25 березня – День Служби безпеки України

26 березня – День Національної гвардії України

Професійні свята

3 березня – Всесвітній день письменника. Запроваджений у 1986 році Міжнародною організацією письменників ПЕН-клуб.

8 березня – День землевпорядника

16 березня – День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення

22 березня – Міжнародний день таксистів

Інші пам’ятні дати

1 березня – День нульової дискримінації.

Відзначається з ініціативи програми ООН з боротьби проти ВІЛ/СНІД від 2014 року. Цього дня люди висловлюють протест проти будь-яких видів дискримінації та нагадують про важливості рівності усіх людей, незалежно від життєвих обставин, походження чи здоров’я.

8 березня – Міжнародний жіночий день

Це аж ніяк не свято весни і краси, і вже точно не "слабкої" чи "прекрасної" статі. Це скоріше політичне свято, маніфест проти дискримінації прав жінок. Вважається, що цю дату обрали для щорічних демонстрацій 8 березня 1910 року. Тоді у Копенгагені відбулася Друга міжнародна соціалістична жіноча конференція.

14 березня – Всесвітній день сну.

Запроваджений ВООЗ у 2008 році, аби привернути увагу до проблем зі сном та безсоння. Гасло дня 2025: Зробіть здоровий сон пріоритетом!

15 березня – Всесвітній день захисту споживачів.

17-23 березня – Всесвітній тиждень грошей

Цього тижня у світі проводять заходи, аби підвищити фінансову грамотність дітей та юнацтва. Постійне гасло цього періоду: Вчись! Зберігай! Заробляй! Однак, щороку є тема, до якої прагнуть привернути особливу увагу. У 2025-му – це "Думки про наступний крок сьогодні збережуть гроші завтра".

20 березня – День щастя (Запроваджений ООН у 2012 році)

21 березня – Міжнародний день лісів.

21 березня – Всесвітній день людей із синдромом Дауна

22 березня – Всесвітній день води (Міжнародний день водних ресурсів). Запроваджений ООН у 1993 році. Щороку в організації обирають головне повідомлення, до якого прагнуть привернути особливу увагу.

Гасло цього дня 2025: Збережіть наші льодовики!

24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз

26 березня – Фіолетовий день (День підтримки людей з епілепсією).