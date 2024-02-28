Військові та волонтери зрікаються відзнак УПЦ КП після анулювання нагороди ЛГБТ-військовому

Військові й волонтери відмовилися від відзнак, які отримали від патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета. Вони зробили це на знак підтримки Віктора Пилипенка, якому анулювали нагороду через його сексуальну орієнтацію.

Відповідні заяви на своїх сторінках у Facebook зробили військовослужбовці Іван Гаврилко та Ілля Кротенко, волонтери Олена Коломійчук, Павло Шатохін, Наталія Соловйова та Євгенія Духопельникова.

На думку Олени Коломійчук, єдина функція медалі від УПЦ КП – "слугувати прикладом того, що нагороди не мають сенсу".

У коментарі для "УП. Життя" волонтерка повідомила, що відмовитися від нагороди її спонукала саме ситуація з Віктором Пилипенком.

"Приводом для відмови стало відкликання нагороди Віктора Пилипенка через його орієнтацію і публічну позицію, коли формально причиною для цього нагородження була його служба протягом 10 років. Він не перестав бути військовим, він перестав відповідати уявленнями УПЦ КП про нього.

Моє особисте життя і погляди на свободу волі й інші права людини також не відповідають вимогам УПЦ КП", – наголосила Олена.

Також жінка додала, що її номінування на відзнаку ніхто не погоджував. Церемонію вручення медалі волонтерка також не відвідувала – відзнаку отримали й передали знайомі волонтери.

"Якби мене запитали до нагородження, я б відмовилася. По-перше, я не християнка. Не вважаю, що УПЦ КП має хоч якесь право мене оцінювати за допомогою медалей або іншим чином, оскільки нічого про мене не знає. А сам процес нагородження максимально знеособлений", – зауважила Олена.

Нагорода Олени Коломійчук від УПЦ КП Olena Kolomiychuk/Facebook

Активіст і волонтер Павло Шатохін у своєму дописі зазначив, що після рішення про анулювання нагороди Пилипенку їхні відзнаки не мають жодної цінності. Тому він збирається повернути свою медаль до Володимирського собору.

"Якщо правила вашої дивної уявної гри передбачають образи й спроби принизити в реальному світі військовослужбовців України (та будь-якої людини), то не дивуйтеся, що отримаєте у відповідь зневагу або ті ж самі образи. Якби я грав в таку саму гру, то в ній "гріховник" означало б "примітивний, тупий, недолугий невіглас". Отже, для мене ви – гріховники", – заявив волонтер.

Письменниця й волонтерка Євгенія Духопельникова зазначила, що вчинок церкви змусив її відмовитися від нагороди.

"За найближчої нагоди заберу її з дому і привезу до воріт. Я люблю Україну – але не таку, де хтось із захисників, та й пак, хтось з українців вважається людиною другого ґатунку. Україну, де не поважають людину, що стала на захист Батьківщини. Україну, де "неправильна" любов важливіша за вчинки", – написала Духопельникова.

Військовий Іван Гаврилко у своєму дописі зазначив, що не розуміє вчинок УПЦ КП, яка "не поважає справжню українську жертовність".

"Мене обурила вибірковість і подвійні стандарти пана Філарета. Я далеко не прихильник ЛГБТ, але хлопець воював і проявив неабияку мужність.

Особисто я християнин. Молюся, намагаюся жити по заповідях і сповідаюся. Однак я не можу бути осторонь таких несправедливих речей", – додав він у коментарі для "УП. Життя".

Захисник Ілля Кротенко у заяві про відмову від своєї нагороди назвав дії церкви огидними.

"Ваші антилюдяні погляди мені бридкі, а ваше брязкальце, яке ви роздаєте, а потім відбираєте – нічого не варте", – наголосив він.

Волонтерка Наталія Соловйова також вказала на неприпустимість рішення УПЦ КП.

"Я розумію, що церква не сприймає деяких речей. Але нагороду дають за жертовність та любов – до чого тут сексуальна орієнтація?" – зауважила вона у коментарі для "УП. Життя".

Водночас волонтер Валерій Гарагуц, який отримав нагороду від церкви ще у 2015 році, вирішив "покаятися" у власному дописі.

"Доводжу до Вашого відома що я буддист, і якщо на думку УПЦ це є страшним гріхом, я не буду проти, якщо ви скасуєте свій Указ №8009, від 24.11.2015.

Запевняю вас, від того моя Жертовність і Любов до України абсолютно не постраждають!" – іронічно написав він.

Що відомо про ситуацію?

УПЦ КП анулювала нагороду військовому Віктору Пилипенку через його сексуальну орієнтацію і "пропаганду ЛГБТ", яку він отримав 8 лютого.

Це стало реакцією церкви на допис Пилипенка, в якому він зазначав, що медаль нібито означає зміну церквою своєї позиції щодо ЛГБТ-спільноти, яка "більше не вважає нас "гріховними" та такими, що є причиною коронавірусу".

В УПЦ КП назвали це "відвертою маніпуляцією і брехнею". Вони подякували Пилипенку за військові заслуги, однак вказали, що не розділяють його "гріховних уподобань", через що й анулювали нагороду.