Цього року НМТ для вступу на бакалаврат складали понад 18 тисяч чоловіків 25-60 років: дані УЦОЯО

Цього року у національному мультипредметному тестуванні (НМТ) взяли участь понад 18,6 тисяч чоловіків віком від 25 до 60 років, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти у відповідь на запит "УП. Життя".

Це майже в шість разів більше, ніж було до повномасштабної війни – у 2021-му кількість учасників вступних випробувань аналогічної вікової категорії склала 3,1 тис. осіб. При цьому загальна кількість учасників ЗНО тоді була більшою – 308,3 тис. осіб.

Цього ж року для участі в НМТ зареєструвалися 312,5 тис. осіб, з них складали тестування під час основної та додаткової сесій – понад 283,4 тисячі. Кількість чоловіків і жінок суттєво не відрізняється – 50,2% і 49,8% відповідно.

Серед 142,2 тисяч учасників чоловічої статі – 14,7 тисяч осіб віком 25-40 років, ще 3,9 тисячі – віком 41-60 років.

НМТ потрібне для того, щоб вступити у виш на бакалаврат. Як відомо, чоловіки призовного віку, які навчаються на бакалавраті на денній формі, у деяких випадках мають право на відстрочку.

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Коментуючи відповідну статистику, заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький нагадав, що під час воєнного стану в контексті законодавства про мобілізацію в Україні діють обмеження на відстрочку, які стосуються послідовності освітніх рівнів.

"Якщо особа вже має бакалаврський ступінь або вступила колись на бакалаврат і була відрахована, а зараз поновилася на навчанні або заново вступила на іншу спеціальність – вона не матиме права на відстрочку.

Щодо приросту вступників на бакалаврат – якщо це особи, у яких мотивація отримати відстрочку, то це вступники, які колись завершили ПТУ чи коледжі. На інших відстрочка не поширюється. Але сам факт, що доросле населення здобуває вищу освіту слід тільки вітати", – заявив заступник очільника МОН.

Також Винницький уточнив, що наразі жодних додаткових обмежень щодо вступу до бакалаврат не планується.

"Кожен має право здобувати освіту будь-якого рівня (за конкурсом) і держава зацікавлена в тому, щоб наше суспільство було високоосвічене", – заявив Михайло Винницький.

Нагадаємо, цьогоріч кількість вступників на бакалаврат в Україні скоротилася на третину.