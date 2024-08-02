В Україні цьогоріч кількість вступників на бакалаврат скоротилася на третину

Подавати заяви на вступ на бакалаврат цьогорічні абітурієнти могли до 31 липня

У 2024 році українські заклади вищої освіти отримали заяви на вступ від 189 тис. абітурієнтів – потенційних здобувачів освіти рівня бакалавра.

Про це свідчать дані Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Також цю статистику підтвердили "УП. Життя" у пресслужбі Міністерства освіти і науки.

У 2023 році загальна кількість охочих отримувати освіту в українських вишах перевищувала 282 тис. осіб, що більше на понад 90 тисяч, ніж цьогоріч.

Подання заяв на вступ на бакалавра завершилося 31 липня. Очікується, що остаточні рейтингові списки за кожною спеціальністю стануть доступними не пізніше 5 серпня – дати оприлюднення рекомендацій до зарахування на бюджет.

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Нагадаємо, початок надання рекомендацій на зарахування на контрактну форму навчання заплановано на 9 серпня.

Після того, як абітурієнт отримає рекомендацію до зарахування, він має:

підтвердити вибір закладу освіти;

виконати вимоги до зарахування відповідно до правил обраного вишу;

укласти договір про надання освітніх послуг.

Заклади вищої освіти зараховуватимуть вступників на навчання за бюджетом до 10 серпня, на контракт – до 30 серпня.