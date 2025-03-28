Які "прохідні" бали НМТ-2025 і як переводити їх у 200-бальну шкалу

Після складання НМТ вступник може одразу побачити кількість набраних тестових балів

З 14 травня по 25 червня українські вступники складають Національний мультипредметний тест. Цьогоріч три предмети НМТ – обов'язкові, а четвертий абітурієнти мали змогу обрати самостійно.

Кількість правильних тестових балів за кожен блок (2 предмети) можна побачити на екрані комп'ютера одразу після того, як вступник виконає всі завдання іспиту.

Які "порогові" бали для складання НМТ у 2025 році, скільки балів можна набрати за кожен предмет і як перевести їх у 200-бальну шкалу – розповідаємо.

Скільки балів можна отримати за НМТ з української мови?

Тест з української мови цьогоріч складається із 30 завдань. У результаті можна отримати:

по 1 балу за перші 10 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох;

по 1 балу за наступні 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти;

по 4 бали за 5 завдань на встановлення відповідності.

Максимальний тестовий бал з української мови – 45. Для того, щоб скласти НМТ з цього предмету, тобто набрати мінімальний "поріг", потрібні 7 тестових балів.

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Скільки балів можна отримати за НМТ з української літератури?

Загальна кількість завдань на НМТ з української літератури – 30. Якщо відповісти на них правильно, можна отримати:

по 1 балу за 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді з пяти;

по 4 бали за 5 завдань на встановлення відповідності.

Загалом за тестування з цього предмету можна здобути 45 балів. "Пороговий" бал для складання НМТ з української літератури – 7.

Скільки балів можна отримати за НМТ з математики?

НМТ з математики містить 22 завдання. Тест вважатиметься складеним на максимум, якщо отримати:

по 1 тестовому балу за 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді;

по 3 бали за 3 завдання на встановлення відповідності;

по 2 бали за 4 завдання з короткою відповіддю.

Загальна кількість балів, яку можна набрати за тест з математики – 32. Мінімальний "поріг" для складання цього предмету складає 5 балів.

"Прохідний" з математики на НМТ 2024 – 5 тестових балів. billiondigital/depositphotos

Скільки балів можна отримати за НМТ з історії України?

На НМТ з історії України цьогоріч потрібно виконати 30 завдань. Виконавши всі завдання правильно, можна отримати:

по 1 балу за 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді;

по 4 бали за 4 завдання на встановлення відповідності;

по 3 бали за 3 завдання на встановлення правильної послідовності;

по 3 бали за 3 завдання з вибором трьох відповідей із семи.

Максимальний тестовий бал, який вдасться набрати з історії України на НМТ – 54, а мінімальний "поріг" складатиме 8 балів.

Скільки балів можна отримати за НМТ з географії?

Блок з географії у тесті складається із 30 завдань. Якщо відповісти правильно, можна набрати:

по 1 балу за 20 завдань з однією правильною відповіддю;

по 2 бали за 4 завдання з короткою розгорнутою відповіддю;

по 3 бали за 6 завдань з вибором трьох відповідей із семи.

Цю частину тестування будуть оцінювати максимум у 46 балів. А мінімальний "пороговий" бал складає 7 тестових балів.

Скільки балів можна отримати за НМТ з біології?

Для тестування з біології цьогоріч виділили 30 завдань. Розподіл балів за цей предмет такий:

по 1 балу за 24 завдання з вибором однієї правильної відповіді;

по 4 бали за 4 завдання на встановлення відповідності;

по 3 бали за 2 завдання з вибором трьох відповідей з трьох варіантів.

Максимум за все тестування з біології можна отримати 46 балів. А для того, щоб скласти НМТ, потрібно набрати мінімальних 7 тестових балів.

Скільки балів можна отримати за НМТ з іноземних мов?

Тестування з англійської, французької, німецької та іспанської мови складаються із 32 завдань. Якщо всі відповіді будуть правильними, можна набрати:

по 1 балу за 11 завдань на встановлення відповідності;

по 1 балу за 5 тестових завдань;

по 1 балу за 16 завдань на заповнення пропусків у тексті.

Максимальна загальна кількість балів за блок з іноземної мови – 32. "Пороговий" бал, можна отримати за 5 правильних відповідей.

"Пороговий" бал з іноземної мови, який потрібен, щоб скласти НМТ - 5. belchonock/depositphotos

Скільки балів можна отримати за НМТ з фізики?

На НМТ з фізики потрібно виконати 20 завдань. Оцінювати їх будуть так:

по 1 балу за 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді;

по 4 бали за 2 завдання на встановлення відповідності;

по 2 бали за 6 завдань з короткою відповіддю.

За повністю правильно виконаний тест можна отримати 32 бали. "Пороговий" бал для складання НМТ з фізики – 5.

Скільки балів можна отримати за НМТ з хімії?

Для тестування з хімії передбачені 30 завдань. Результат оцінять на максимум, якщо отримати:

по 1 балу за кожне з 22 завдань з однією правильною відповіддю;

по 3 бали за кожне з 2 завдань на встановлення відповідності;

по 2 бали за кожне з 6 завдань з короткою розгорнутою відповіддю.

Загальна кількість балів за НМТ з цього предмету складає 40 балів. Скласти мультипредметний тест з хімії вдасться, якщо набрати 6 мінімальних балів.

Як перевести тестові бали у 200-бальну шкалу?

Коли абітурієнт закінчить проходити НМТ, то побачить кількість тестових балів, яку набрав за правильно виконані завдання. Згодом їх переведуть за шкалою від 100 до 200, і саме у такому вигляді бали можна буде використати для вступу до вищого навчального закладу.

Щоб перевести свої тестові бали у рейтингові самостійно, можна скористатися таблицями з кожного предмету від Українського центру оцінювання якості освіти. Як розповіла директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко, у 2025 році таблиці переведення будуть такими ж, як торік.

Якщо вступник складав основну сесію НМТ, то до 2 липня результати з'являться в його особистому кабінеті на сайті УЦОЯО. Абітурієнти, які складали додаткову сесію, зможуть побачити свої офіційні бали до 26 липня.

Які "прохідні" бали для вступу у 2025 році?

Цьогоріч для того, щоб мати можливість вступити на бюджет, потрібно набрати не менш ніж 130 рейтингових балів. Мінімальний бал для вступу на контракт кожен заклад вищої освіти встановлює сам. Однак є винятки.

Щоб подати заяву на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація", "Медична психологія", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право" або "Міжнародні відносини", конкурсний бал вступника має бути не меншим за 150. Це стосується як контрактної, так і бюджетної форми навчання на цих спеціальностях.