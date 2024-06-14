Усі розділи
Підтримати УП

В УЦОЯО назвали найпопулярніший предмет за вибором на НМТ-2024

Віра Шурмакевич — 14 червня, 13:39
В УЦОЯО назвали найпопулярніший предмет за вибором на НМТ-2024
Англійська мова – лідер серед предметів на вибір на НМТ-2024
Wavebreakmedia/Depositphotos

Англійська мова стала найпопулярнішою дисципліною на вибір серед випускників, які цього року складали національний мультипредметний тест (НМТ).

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

"Англійська мова – абсолютний лідер. Після неї доволі високі показники мають географія, біологія та українська література.

На жаль, дуже мало учасників обирають фізику та хімію. Так само не дуже популярними є інші іноземні мови (окрім англійської) – німецька, французька, іспанська", – зазначила Вакуленко.

Нагадаємо, цьогоріч випускники проходили тестування з трьох обов’язкових предметів – української мови, історії України та математики. Четвертий предмет можна було обрати самостійно.

Наразі основна сесія триває до 25 червня. Тестування матиме ще й додаткову – з 11 по 19 липня.

Раніше заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповідав, що у 2024 році очікують близько 260 тисяч абітурієнтів.

Читайте також :
МОН оновило правила вступу до вишів у 2024 році: що зміниться для бакалаврів, магістрів та аспірантів
Читайте також :
Що робити вступникам, які через війну не мають документів про освіту? Роз'яснення від МОН
Реклама:

Головне сьогодні