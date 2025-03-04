Не лише списування: за що анулюють результати НМТ і чи можна буде перескласти?

За порушення правил під час проходження національного мультипредметного тесту учасникам будуть анулювати результати і проситимуть піти з екзаменаційних центрів. Нуль балів за НМТ під час основної сесії також отримають вступники, які не закінчили складати тест через тривогу або погане самопочуття.

Про це в інтерв’ю "УП. Життя" розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Результати учасника анулюють, якщо під час складання НМТ у нього знайдуть:

мобільний телефон;

смартгодинник;

навушники;

флешку;

інші засоби технічного зв'язку.

Порушенням вважатиметься навіть наявність несправних або вимкнених гаджетів.

За словами Вакуленко, перед початком тесту працівники тимчасових екзаменаційних центрів будуть оглядати вступників з металодетекторами. У більшості центрів також встановлять камери для відеоспостереження.

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"Анулювати результати будуть за списування, наявність у вступника будь-яких засобів технічного зв'язку або їхніх частин. Навіть якщо в нього в кишені флешка, дротові або бездротові навушники. Працівники пункту тестування не можуть визначати, як саме цим користувалися, чи підключали до чогось", – говорить директорка УЦОЯО.

Крім того, учасник НМТ не зможе отримати свій результат, якщо його "спіймають" за розмовами з іншими вступниками або він не припинить виконувати завдання під час повітряної тривоги. Одразу після сирени оцінювання зупиняють і всі учасники мають піти в укриття.

Запізнення – ще одна причина, через яку вступник втратить змогу скласти тест у цьому році. Якщо учасник не прийшов до екзаменаційного центру вчасно без поважної причини, він не зможе зареєструватися на додаткову сесію НМТ і скласти тест повторно.

Поважними причинами для тих, хто вже прийшов на тестування, можуть бути погане самопочуття, довготривала повітряна тривога, технічні проблеми в екзаменаційному центрі, пояснює Тетяна Вакуленко.

У таких випадках фахівці центру анулюють результат, який вже встиг отримати вступник. Щоб взяти участь в додатковій сесії, він має написати заяву до УЦОЯО на місці.

У разі, коли результат було анульовано через порушення учасником процедур, то він позбавляється права взяти участь у додатковій сесії.

Якщо вступник не зміг прийти до екзаменаційного центру в день проведення НМТ, то упродовж трьох днів має подати заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти. До неї потрібно додати документи, які підтверджують причину пропуску тестування. У випадку, коли її визнають вагомою, вступника допустять до участі в додатковій сесії НМТ.