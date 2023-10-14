Що варто знати про реорганізацію НАУ

Заклади вищої освіти, незалежно від профілю, мають відповідати на запити суспільства та адаптуватися до викликів сучасності. Вони мають бути центрами світоглядного розвитку, інновацій, набуття знань і ретрансляції наукових здобутків у конкретні проєкти. У контексті повномасштабної війни ми всі маємо турбуватися і працювати на підвищення обороноздатності України. Університети мають особливу місію в цьому контексті – і передусім це стосується технічних та галузевих закладів.

Національний авіаційний інститут має поважну історію та величезний потенціал, проте під керівництвом, яке працювало до сьогодні, цей потенціал реалізувати було неможливо. Ще з 2019 року ми бачили, як НАУ стрімко деградує: поки я працював керівником секретаріату НАЗЯВО, 54 освітні програми пройшли акредитацію (до 2022 року), з них третина отримала умовну акредитацію, а одна програма отримала відмову в акредитації.

Упродовж останніх років постійні скарги надходили до Міністерства освіти і науки України й до депутатів різних рівнів від студентів НАУ: незаконні відрахування, невлаштовані укриття, тиск на і від викладачів тощо. Слід також не забувати численні скандали, пов’язані із протизаконним відчуженням земель університету під багатоповерхове будівництво. Зараз ми перебуваємо в таких умовах, де не можемо зволікати або чекати, що керівництво закладу вищої освіти саме себе виправить – необхідно діяти.

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Уряд підтримав пропозицію МОН щодо реорганізації НАУ. З нашого боку це важливий крок до зміцнення управлінських процесів у цьому закладі, а також потужний сигнал іншим ЗВО, що мережа українських університетів буде модернізована. Ті заклади, які мають галузеве спрямування, повинні відігравати важливу роль в обороні.

Державний університет "Київський авіаційний інститут" та Українська державна льотна академія (м. Кропивницький) мають стати сучасними провідними центрами розвитку авіаційної обороноздатності України. Вони відповідатимуть вимогам сучасності та займатимуться розробленням військових інновацій у галузі MilitaryTech, зокрема безпілотників.

Одним із завдань Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022–2032 роки є модернізація мережі ЗВО шляхом, зокрема, укрупнення закладів вищої освіти. Але слід розуміти, що укрупнення не є самоціллю. Наша мета: модернізація мережі. У випадку з НАУ існування територіально відокремленого підрозділу ЗВО в Кропивницькому виявилося однозначно неефективним.

Сам колектив Льотної академії виступив із проханням їх від’єднати від НАУ, і цю ініціативу підтримали на обласному рівні – ОВА і облрада. У червні конференція трудового колективу Льотної академії провела таємне голосування, за результатами якого 96% працівників підтримали пропозицію від’єднання. Їхній основний аргумент: відсутність автономії блокує розвиток.

І саме в цьому наші погляди одностайні: автономія самоврядної спільноти є ключем до розвитку потужного закладу вищої освіти. Рішення про реорганізацію НАУ має стати поштовхом до формування нової моделі управління. Зараз ми пропрацьовуємо нові управлінські процеси і структури врядування, які буде запроваджено в оновленому Київському авіаційному інституті.

Найближчим часом наказами МОН буде призначено тимчасових керівників двох нових закладів і утворено наглядову раду ДУ "КАІ". До її складу ввійдуть представники бізнесу, органів державної влади всіх рівнів, місцевого самоврядування, а також випускники. Саме через цю наглядову раду нового типу буде відпрацьовано нові форми і процеси врядування в умовах розширеної автономії.

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Наглядова рада ДУ "КАІ" матиме розширені повноваження та контролюватиме розподіл коштів закладу, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також затверджуватиме призначення проректорів і деканів. Це допоможе закріпити політику чесності і прозорості в університеті, адже це саме ті цінності, на які має спиратися українська освіта.

Хочу запевнити: поки йде реорганізація, здобувачі освіти НАУ зможуть завершити навчання у новостворених закладах на тих самих умовах, викладачі продовжать викладати свої дисципліни, а зміна статусу з "національного" на "державний" суттєво не змінить нічого. Реорганізація закладу не вплине на умови праці та рівень заробітних плат освітніх працівників.

І студенти, і викладачі заслуговують на нову культуру, на нові можливості для самореалізації, на шанс бути причетними до великих справ і проєктів, пов’язаних із здобуттям нашої Перемоги.

Впевнений, що нове керівництво університету ставитиме у пріоритет ефективність закладу, якість освіти, інтереси здобувачів і, не в останню чергу, реальні проєкти, які посилюватимуть обороноздатність України.

Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України, спеціально для УП. Життя

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