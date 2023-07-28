Міністр освіти оголосив догану ректору НАУ – ексрегіоналу Луцькому

Міністр освіти Оксен Лісовий підписав наказ про оголошення догани ректору Національного авіаційного університету Максиму Луцькому, який був у "Партії регіонів" та балотувався від "ОПЗЖ".

Підставою для догани стало порушення законодавства про освіту та вимог контракту, повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Щорічний звіт керівника вишу повинен містити інформацію про рівень досягнення цільових показників діяльності закладу, визначених контрактом. У звіті ректора НАУ такої інформації не було, пояснюють у міністерстві.

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Згідно з трудовим законодавством, повторне порушення може потягнути за собою звільнення з посади.

"Звертаємо увагу керівників ЗВО на необхідність дотримання вимог законодавства і ретельну підготовку документів, а також реальний розвиток закладів освіти.

Українські заклади вищої освіти, а заразом і освіта в цілому, має розвиватися, а не занепадати", – кажуть у МОН.

Нагадаємо, колишній регіонал та друг Табачника Максим Луцький очолив НАУ у 2021 році після того, як Сергій Шкарлет став міністром освіти, і з того часу потрапляв у скандали.

Зокрема, ректор НАУ погрожував студентам через жарти про ексміністра освіти Сергія Шкарлета під час фестивалю "Студвесна".

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Також Луцький разом зі Шкарлетом потрапив у скандал з "бойовими фото": обидва позували у військовій формі зі зброєю, коли бойових дій на Київщині вже не було.

У 2019 році Луцький балотувався до Верховної Ради від нині забороненої партії "ОПЗЖ".