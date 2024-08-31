Уряд ухвалив новий Перелік галузей знань і спеціальностей: що змінилося
Кабінет міністрів ухвалив новий Перелік галузей знань і спеціальностей, наближений до Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО). Тепер замість 28 галузей знань буде лише 11.
Рішення має на меті адаптувати внутрішнє законодавство України до європейських правових норм, повідомляють у Міністерстві освіти і науки.
"Схвалення урядом цього технічного документу – це крок у сторону інтеграції української освіти в Єдиний європейський простір вищої освіти, а також важливий елемент комплексної трансформації системи вищої освіти та її змісту", – зазначають у МОН.
У попередньому Переліку галузей знань і спеціальностей було 28 галузей. У новому їх виокремили 11, а саме:
- Освіта;
- Культура, мистецтво та гуманітарні науки;
- Соціальні науки, журналістика та інформація;
- Бізнес, адміністрування та право;
- Інформаційні технології;
- Природничі науки, математика та статистика;
- Інженерія, виробництво та будівництво;
- Охорона здоровʼя та соціальне забезпечення;
- Транспорт та послуги;
- Безпека та оборона;
- Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина.
Стандарти вищої освіти, затверджені за кожною спеціальністю, будуть оновлюватися згідно з регламентами ЄС. У міністерстві стверджують, що це полегшить академічну мобільність студентів.
"Українська вища освіта буде максимально інтегруватися в Єдиний європейський простір вищої освіти. Крім євроінтеграції, це рішення стратегічно важливе для подальшого впровадження Закону України "Про індивідуальні освітні траєкторії", – пояснюють у МОН.
У міністерстві обіцяють найближчим часом підготувати таблицю відповідності Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року та нового Переліку, а також анонсувати громадське обговорення відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей.
Раніше у МОН пояснили, що передбачають зміни освітньої програми для 5-9 класів.