Уряд ухвалив новий Перелік галузей знань і спеціальностей: що змінилося

У міністерстві стверджують, що це полегшить академічну мобільність студентів.

Кабінет міністрів ухвалив новий Перелік галузей знань і спеціальностей, наближений до Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО). Тепер замість 28 галузей знань буде лише 11.

Рішення має на меті адаптувати внутрішнє законодавство України до європейських правових норм, повідомляють у Міністерстві освіти і науки.

"Схвалення урядом цього технічного документу – це крок у сторону інтеграції української освіти в Єдиний європейський простір вищої освіти, а також важливий елемент комплексної трансформації системи вищої освіти та її змісту", – зазначають у МОН.

У попередньому Переліку галузей знань і спеціальностей було 28 галузей. У новому їх виокремили 11, а саме:

Освіта;

Культура, мистецтво та гуманітарні науки;

Соціальні науки, журналістика та інформація;

Бізнес, адміністрування та право;

Інформаційні технології;

Природничі науки, математика та статистика;

Інженерія, виробництво та будівництво;

Охорона здоровʼя та соціальне забезпечення;

Транспорт та послуги;

Безпека та оборона;

Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина.

Стандарти вищої освіти, затверджені за кожною спеціальністю, будуть оновлюватися згідно з регламентами ЄС. У міністерстві стверджують, що це полегшить академічну мобільність студентів.

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"Українська вища освіта буде максимально інтегруватися в Єдиний європейський простір вищої освіти. Крім євроінтеграції, це рішення стратегічно важливе для подальшого впровадження Закону України "Про індивідуальні освітні траєкторії", – пояснюють у МОН.

У міністерстві обіцяють найближчим часом підготувати таблицю відповідності Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року та нового Переліку, а також анонсувати громадське обговорення відповідно до нового Переліку галузей знань і спеціальностей.

Раніше у МОН пояснили, що передбачають зміни освітньої програми для 5-9 класів.