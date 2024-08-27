У МОН запустили Всеукраїнське опитування про реальний стан освіти

Опитування – це можливість поділитися власною думкою про проблеми в системі освіти

В Україні розпочали масштабне опитування про реальний стан освіти. Воно триватиме 10 днів.

Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

"Для кожного українця опитування – це можливість поділитися власною думкою про проблеми в системі освіти, які потребують першочергового розв’язання. А також оцінити, наскільки ви задоволені якістю навчання", – зауважили у МОН.

Участь в опитуванні можуть взяти:

батьки дітей дошкільного віку;

школярі та їхні батьки;

студенти профтехів і їхні батьки;

студенти закладів вищої освіти та їхні батьки;

усі інші дорослі українці.

Воно буде доступне за посиланням.

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На сайті зазначено, що опитування триває близько 7 хвилин.

Нагадаємо, у вересні в Україні планують запустити публічну бета-версію освітнього застосунку "Мрія".