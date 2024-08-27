У МОН запустили Всеукраїнське опитування про реальний стан освіти
Опитування – це можливість поділитися власною думкою про проблеми в системі освіти
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В Україні розпочали масштабне опитування про реальний стан освіти. Воно триватиме 10 днів.
Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.
"Для кожного українця опитування – це можливість поділитися власною думкою про проблеми в системі освіти, які потребують першочергового розв’язання. А також оцінити, наскільки ви задоволені якістю навчання", – зауважили у МОН.
Участь в опитуванні можуть взяти:
- батьки дітей дошкільного віку;
- школярі та їхні батьки;
- студенти профтехів і їхні батьки;
- студенти закладів вищої освіти та їхні батьки;
- усі інші дорослі українці.
Воно буде доступне за посиланням.
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На сайті зазначено, що опитування триває близько 7 хвилин.
Нагадаємо, у вересні в Україні планують запустити публічну бета-версію освітнього застосунку "Мрія".